01球評︱英超VAR毀滅足球　鑑證式判決令人心累　不如改睇乒乓球

VAR（影像助理裁判）問題天天都多，去到今個星期期，看完白禮頓對利物浦一戰，任何熱愛足球的人都應該受夠。 腳毛、腋下或者任何說得出的奇怪身體部位越位也算了，手球定義天天新款、場場不同亦逐漸成為習慣，英超賽會尚嫌不夠趕客，如今去到「輕觸式十二碼」，根本是要迫大家放棄足球，索性去打機算了。

英超VAR三大弊病：體毛越位，無限手球，輕觸式十二碼，先說越位。英超上季去到吹毛求疵地步的越位演繹，連國際足協也忍不住開聲，檢討過後似有放寬之勢，誰知只是一輪假象——11月初列斯聯前鋒班福特（Patrick Bamford）用手指示隊友傳球路線被VAR指越位，周六（28日）白禮頓對利物浦一戰，沙拿上半場的入球亦看似是平排。

這只是其中兩個例子，當中類似令人摸不着頭腦的越位判決，基本上近幾輪比賽均曾出現。英超VAR越位判決最讓人受不了的地方，不止是每周視乎VAR房內球證人選不同而準則不一，時鬆時緊好難觸摸，而是判決本身根本難言準確。

列斯聯射手班福特（Patrick Bamford）被指越位定格。

為什麼英超VAR判越位不夠準確？

為什麼？當歐洲五大聯賽之中的意甲、西甲、德甲和法甲先後引用各種3D立體技術，令越位判決更高效和準確，唯獨英超依然故我採用2D來檢視越位。最為人詬病的，正是他們那「小畫家」式畫線，自以為精準，其實錯漏百出。

一：畫線可粗可幼，標準難以觸摸 二：判斷越位所採用定格畫面，時機經常出錯 三：以定鏡畫面判斷越位，側面鏡頭不一定跟比賽賽場呈90度角，用以判斷越位根本不準確

+ 3 + 3 + 3

FIFA會長、前英超球證主管齊踩

國際足協會長恩芬天奴（Gianni Infantino）今年二月便曾說過，英超最大問題，或許在於過度使用VAR執法，「在意大利、西班牙、德國和葡萄牙，有關VAR的越位討論並不存在……問題或在於球例本身、球例演繹和如何使用VAR。」他直言：「當你需要花上10分鐘去判斷是否越位，或許那並不是（越位）。」

資深英超前球證兼職業聯賽球證董事局（PGMOL）總經理赫基特（Keith Hackett）如今已不在其位，深有恨鐵不成鋼之感，「我們一開始已錯用VAR」。他指出，「當門線科技採用每秒500格的速度鏡頭，VAR仍在用每秒50格，那根本不足夠。」

赫基特以班福特那記被推翻的「越位」入球為例，「你不想要一條以後衛為出發點的球例，幫忙推翻入球。拿走那些線，交由經驗豐富的美職聯（MLS）VAR球證裁決吧。他們才沒有那麼多爭議，為什麼要將事情弄得如此複雜？」他甚至認為，越位條例需要改變，將疑點利益歸於攻方而非守方。

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國際足球理事會在修訂後的手球相關修例列明，腋窩以下的手或手臂部份觸球，才會構成犯規。（IFAB）

手球定義新演繹變災難

禁區內手球從來是足球之中具爭議之處，昔日有不成文規定：「手打波」為蓄意手球，一定是十二碼，「波打手」則可斟酌。由於可斟酌之處往往引發爭議，今季國際足球理事會（IFAB）恆常更新球例，在2020/21球季球例「規例1-17」的「犯規及不恰當行為」之下的「手部觸球」中，最新版本訂明「手球」的觸球部位以腋窩以下為界，是否犯手球，前題仍是「以手或手臂觸球」。

最大的改變，是縮減了裁判主觀判定的空間，只要符合「手或手臂動作令其軀幹不自然地擴大」或「手及手臂高舉過肩膊水平（除非對手球員蓄意令球擊中其手或手臂）」，即算是「手球犯規」。球例同時註明，如符合前述兩種情況，即使皮球先省中球員本人或附近球員，才再擊中球員的手或手臂，也會構成犯規。不過球例仍然有灰色地帶，其中一項就是「若球員倒地並以手或手臂作為身體及地面間的支撐，而未有橫向或縱向地伸展」，就不屬犯規。

觀乎英超新球季開賽首輪以來，對於手球的準則似乎非常非常嚴謹，只要「腋窩以下的手或手臂部份沒有緊貼軀幹並觸球」，就算犯規，大部份時候排除了「是否蓄意」的因素。最佳例子，就是第二輪熱刺對修咸頓一戰，杜靴迪所犯的手球：

【杜靴迪手球致十二碼連環圖】（按圖進入）

今季英超賽事，手球只要發生在禁區內，加上VAR的助力，判罰十二碼的比率極高。好處是「一刀切」之下界線相當清晰，球迷和球員抱怨之餘也難以「拗數」。

可是不停因球員手部意外觸球導致十二碼，一來煩擾，二來影響球賽本身走向，三來攻方球員可刻意將球省落守方手部博十二碼，有失足球比賽原意，亦屬不正當得益。

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韋碧克完場前被羅拔臣踢中鞋底，球證翻查VAR後判罰12碼。（Twitter截圖）

科學鑑證式十二碼

英超VAR對越位和手球的處理已夠趕客，今周再獻新猷「輕觸式十二碼」——問題球發生在白禮頓主場對利物浦一戰。補時階段，利物浦左閘羅拔臣在禁區內嘗試清走皮球，實時發生之下，沒有人覺得有問題。VAR此時突然殺出，要求球證到場邊看慢鏡。

超慢鏡之下發現，羅拔臣大腳試圖清走皮球一刻，他的足部踢上半空之際，腳面部分位置跟同在爭球的白禮頓前鋒韋碧克鞋底有所接觸。就是這樣，白禮頓獲得一記極具爭議的十二碼，完場前扳平1：1。

直播室內的紅軍舊將祖高爾點出問題所在，「全場包括白禮頓球員在內，沒有一個人認為是十二碼，但當VAR以科學鑑證式逐格重播，才會看來有問題。」利物浦隊長佐敦軒達臣直言這不應該是十二碼，並指連被侵犯的韋碧克亦認為不應吹罰：「對我而言，羅拔臣的犯規當然不足以構成十二碼，韋碧克向我說這個並非犯規，連白禮頓的球員亦轉身回防，他們同樣不認為是12碼。我個人希望取消VAR，讓足球回復正常，事關如今每周也有相關VAR的爭議。」

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英超VAR實在令人難以觸摸。

誰在為英超比賽執法？

如果連羅拔臣的解圍也要判罰十二碼，不如去看乒乓球算吧，反正任何身體接觸也可判極刑，足球比賽本身為contact sports的本義已無人再去理會。足球比賽至此已變得沒有意思——越位，只有VAR才看到；手球，VAR說了算；十二碼，全世界看到進攻球員被踢跌、拉跌、推跌VAR也看不到，偏偏全世界也看不到的「輕觸式十二碼」，只有VAR才能發現。到底，英超VAR變成了什麼？如此一來，若出現最壞情況——有心人刻意所為的話，VAR是否會輕易變成操控賽果的工具？

即使撇除上述的陰謀論，正如BT Sport直播室內主持人所提出的問題：那算是re-refereeing嗎？到底英超現在由誰為比賽執法——是主球證，還是VAR？就算答案仍是主球證，當VAR要求球證到場邊看慢鏡頭一刻，又會否令球證內心疑問：「我是否錯過了什麼？」

占士米拿認為要認真檢討VAR。（Twitter）

「VAR令我們失去對足球的熱愛」

利物浦副隊長占士米拿發文稱，「明顯地我們需要就VAR來一次嚴肅的討論，以它目前的狀況，正在令人們失去對球賽的熱愛，而且並非只有我一個人有這個想法。」

連尼加轉載米拿帖文時，加上一句：「絕對同意。我曾經非常支持（VAR），但我承認自己錯了。它為這運動帶來改變，並且絕對不是往好的方向進發。」

VAR當初的引入，目的是利用科技解決球賽爭議，令足球賽事變得更公平。這個目標在英超賽事不但未能達到，甚至它的存在本身，引發更多和更複雜的爭議。英超是全球發展得最成功的足球聯賽，對足球運動發展影響深遠，它在VAR的採用走錯方向，遲遲未有作出及時修正，令人百思不得其解。足球運動需要每一個球迷的熱情才得以維持，自恃最受歡迎無視外界聲音，下一代新媒體各項娛樂選擇湧現，如若一錯再錯再回頭或已無法翻身。

周六英超第10輪戰果（按圖進入）：

英超第10輪直播賽程（按圖放大）：