【足球熱話】阻住地球轉！　大馬聯賽球證阻進攻路線被一掌推開

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-03-06 23:51

球證在足球場內，是死物！那麼在球場內推開「死物」，理應沒有問題吧？ 馬來西亞次級聯賽揭幕戰，由吉蘭丹主場迎戰霹靂州發展局，主隊進攻時被球證阻礙，一怒之下推開球證。

馬來西亞次級聯賽今日（6日）揭幕，吉蘭丹（Kalantan FC）主場迎戰霹靂州發展局（PERAK 2），結果客軍以一球力克吉蘭丹，揭幕戰全取3分，旗開得勝。

球員走位固然重要，球證亦然。今仗執法球證卻做了錯誤示範，吉蘭丹上半場一次左路傳中，對方嘗試解圍但踢出不遠，吉蘭丹的韋蒙（Jack Raymond）欲衝前補射，球證先生進退失據，「走都走唔切」，剛好出現在韋蒙的眼前，完美遮擋他的路線。

路線受阻，老羞成怒，韋蒙使出「如來神掌」，「死開啦阻鬼住晒」，清除眼前「路障」，一掌轟落去，球證先生應聲撞向霹靂州球員，客軍眾將當然不滿，立即向球證投訴。球證先生知道自己的企位有問題，並沒有向韋蒙出示任何警告，隨即息事寧人。

吉蘭丹球員「如來神掌」片段（2：23開始）：

球證奇怪走位不時出現，就像早前的墨西哥春季聯賽，藍十字一次極速反擊，一氣呵成，只差埋門一腳不慎中柱彈出，藍十字球員再補射卻恰好射中球證，好一個球證護空門。有趣的是，根據球例應該是最後觸球的球隊獲得公正球，可惜球證反其道而行，反判對方獲控球權，「三爬兩撥」解決藍十字的攻勢。

墨西哥「臥底」球證世紀封阻 網民：英超誤判算甚麼

「臥底」球證護空門逐格睇：（按圖放大）

+ 3 + 3 + 3

英甲球證情緒失控使「最低武力」 球員出手阻悲劇發生

同場加映：英甲球證跟球員頭頂頭，「開拖」逐格睇：（按圖放大）