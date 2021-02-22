【足球熱話】墨西哥「臥底」球證世紀封阻　網民：英超誤判算甚麼

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-02-22 13:15

英超球證的爭議判決時常惹來球迷熱議，VAR走漏眼、球員「體毛式」越位及無辜被逐等「應有盡有」。不過，墨西哥春季聯賽昨日出現更戲劇性一幕。

墨西哥春季聯賽第七輪，主隊藍十字早段已領先托盧卡兩球。

踢到第36分鐘，藍十字再有反擊機會，後衛路爾斯洛慕殺入禁區、避過出迎的守門員後射空門中柱彈出，後上的前鋒莊拿芬洛迪古斯衝前補中，皮球看似可以輕鬆入網之際，卻突然殺出「程咬金」。

「臥底」球證護空門逐格睇：（按圖放大）

+ 3 + 3 + 3

這位竟然就是怒奔大半場「回防」的主球證。

也許是他跑得太快，罕有地衝入了守方的小禁區，並剛好站在射門路線之上，完美護空門，猶如托卡盧的「臥底」，皮球在省中他的左腳之後彈向底線出界。

射門被擋的藍十字前鋒莊拿芬洛迪古斯十分激動。（Getty Images）

藍十字球員隨即上前跟球證理論，但對方冷靜應對。（Getty Images）

藍十字的球員當然相當激動，並立即上前向球證投訴；相反球證卻顯得很冷靜，吹停比賽處理事件。按照球例，正常情況如果皮球踢中球證，最後觸球的一方會獲得「公正球」。

大家以為球證至少會讓藍十字重獲控球權吧，但絕望的真相是：不可以。因為這條例有例外，如果最後觸球的位置在禁區之內，「公正球」會判予守方龍門，判決令藍十字球員更加難以置信。

球證最後判托卡盧龍門獲得公正球。（Getty Images）

托盧卡死過翻生，結果在半場前連追兩球。幸勝利女神最終也站在藍十字一邊，下半場由古勒莫費南迪斯射入奠勝球贏3：2，否則相信藍十字球員一定「瞓唔着」。

網民也紛紛加入討論，有人笑言這正是他鍾情墨西哥聯賽的原因，「真係夠晒癡線」；又有人諷刺地指，對比起這球「世紀封阻」，英超球證的誤判也不外如是。

同場加映：英甲球證跟球員頭頂頭，「開拖」逐格睇：（按圖放大）