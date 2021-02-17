足球熱話｜英甲球證情緒失控使「最低武力」　球員出手阻悲劇發生

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當執法者都無法控制情緒，判決仲邊有人服？

昨晚一場英格蘭甲組聯賽，球證德萊斯戴爾（Darren Drysdale）竟然因為一次判決，差點跟葉士域治球員「開拖」，幸好被身旁球員及時阻止。

葉士域治主場鬥諾咸頓，原本一場平平無奇的0：0比賽，下半場尾段卻上演極具話題性一幕。

話說當時葉士域治球員阿倫祖治（Alan Judge）在禁區內倒地，這位中場投訴被對方踢跌、質疑球證為何未有判罰十二碼；不過球證卻認為祖治有「插水」之嫌，叫他上前「傾計」。

英甲球證跟球員頭頂頭，「開拖」逐格睇：（按圖放大）

誰知祖治「手指指」兼「念念有詞」，隨即激起球證心中的那團（怒）火，主動把頭頂向對方，欲以「鐵頭功」反擊。

局勢看似將一發不可收拾，其他球員見狀立即「做架両」，擋在兩人中間，才能雙方沒有進一步的激烈動作。不過，球證依然擁有「最終話事權」，德萊斯戴爾決定出「大絕」，就是向祖治出示黃牌。

球證德萊斯戴爾在場上未能控制自己情緒，差點跟球員打交。（Twitter@MirrorFootball）

前英超球證狠批無紀律

49歲的德萊斯戴爾自1988年展開執法生涯，曾經是英超球證之一，並在2000年的足總盃決賽上擔任旁證。他同樣是歐洲足協及國際足協助理裁判，接受過豐富的專業訓練。

資深英超前球證希斯（Mark Halsey）賽後批評德萊斯戴爾表現冇紀律，「無論場上發生任何事，球證永遠都不應該這樣做。紀律是球證最重要的操守，我相信PGMOL（英格蘭職業足球裁判有限公司）會為事件深入調查。」

德萊斯戴爾在比賽尾段再向另一名葉士域治球員費恩唐尼斯出示紅牌。（Getty Images）

據英國傳媒報導，葉士域治暫未有為今次衝突而正式向賽會投訴，球會發言人僅稱，會留待官方機構決定如何處理事件。

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英超積分榜前10位（截至2月16日）：

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