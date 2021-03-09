【足球熱話】侯克重返巴西投明尼路　地標戰來者即拒的震撼教育

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-03-09 17:07

在足球世界，「膊頭擔膊頭」仍合法衝撞。最近「強勢」回歸巴西的侯克，雖然該名34歲巴西球星在地標戰未有「士哥」，卻以一記「食身位」向對手送上「見面禮」，結果明尼路仍以4球大勝對手，以一場勝仗慶祝重返巴西球壇。

前巴西國腳侯克在2016年加盟上海海港（前稱：上海上港），展開長達5年的中超生涯，曾經在2018年贏得中超錦標。侯克早前與上海隊約滿後，即使據悉收到不少英格蘭﹑西班牙及意大利球會的邀約，但他決定重返巴西，相隔17年後再戰巴甲，在1月底與明尼路（Atletico Mineiro）簽下一紙兩年合約。

侯克過去曾在中國球壇留下不少腳毛。（資料圖片／Getty Images）

侯克的英文名字，與漫畫人物「變形俠醫」一樣，兩者有一個共通點，就是一樣「大隻」。即使侯克已年屆34歲，但他的身體質素依然強大，他在明尼路州聯賽首度為明尼路披甲，地標戰即踢足90分鐘，即使侯克未有進賬，亦在首戰交出一個助攻，最終明尼路以4球大破Uberlandia，回歸巴西首戰旗開得勝。

侯克回歸巴西的地標戰，在明尼路州聯賽正選出戰。（明尼路Twitter截圖）

侯克未能以入球賀回歸巴西，但他亦有特別的方式向對手送上「見面禮」，對方球員法蘭高嘗試埋身搶侯克的腳下球時，「唔準埋我身」，侯克以他巨大的身體護住皮球外，更向外「食身位」，來者即拒，法蘭高連「波皮都未掂到」之際，人卻行先一步，整個人被轟出幾個身位外。

法蘭高倒地後，甚感無辜，「大佬呀我成份飛走咗球證你都唔吹？」，無錯，球證的確沒有任何示意，比賽繼續，除了有「公海殺人唔犯法」外，原來「大大力膊頭擔膊頭」在球場上都是無犯規。

被侯克「兜嘢撞走」的法蘭高，不禁令人想起《復仇者聯盟》的一幕，變形俠醫一拳將雷神打到九丈遠。

Olha o Hulk, meus amigos... O melhor: juizão não deu nada! Segue o jogo!



Acompanhe a reta final de Atlético-MG x Uberlândia https://t.co/tKJwdgD0CT pic.twitter.com/kqGkjkbYlD — ge (@geglobo) March 8, 2021

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