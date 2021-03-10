足球熱話｜博彩公司驚天烏龍　球迷離奇變教練　賠率熱過曼聯名宿

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-03-10 17:32

蘇超球會鴨巴甸最近跟主帥麥因尼斯（Derek McInnes）「分手」，英國天空博彩公司隨即開出繼任人賠率，卻擺下驚天大烏龍，被鴨巴甸球迷「跣了一鑊」。

天空博彩公司的繼任人選名單不乏有名之士，包括前般尼茅夫主教練艾迪賀維（Eddie Howe）、蘇格蘭籍前曼聯中場費查等等，然而出現了一個令人摸不着頭腦的名字——Ross Nicholson。

鴨巴甸跟執掌8年的麥因尼斯（Derek McInnes）分道揚鑣，引發今次笑話。（Getty Images）

原來這源自一個鴨巴甸球迷的惡作劇，他接受訪問時透露，自己跟朋友十分關心繼任人選，卻突然靈機一觸，「我們心想，為何自己沒有機會『當選』？所以立刻在Twitter聯絡了一間博彩公司，希望對方在賠率中加上我的名字。」

Ross坦言知道博彩公司一定會核實資料，早已打定輸數，惟事件發展出乎意料，全因Ross的朋友在背後「發功」。

Ross Nicholson的維基專頁介紹，聰明的讀者們又能否找出破綻？（Twitter@DarranD87）

自創維基專頁 資料暗藏密碼

「朋友在網上搜尋我的名字，發現跟一個新西蘭的守門員同名；之後他們就借用這些資料，創立一個假維基專頁。」Ross說道。

這個專頁做得「維肖維妙」，將真人僅得21歲、只有打Football Manager經驗的他，變成「紅褲子」出身的45歲教練。可是專頁中的資料其實早已暗藏密碼，「現役球會」一欄寫着「Diznei Exzest AFC」，發音等同「Doesn't Exist（並不存在）」，擺明車馬惡搞。

Sky Bet中伏列出Ross Nicholson為繼任人選，賠率竟有1賠10之多。（Twitter@AndrewMaclean_）

球迷自嘲：期待球會通知上任

誰料天空博彩公司（Sky Bet）竟在「無Fact check」下擺烏龍，令Ross「得償所望」成為繼任人選，賠率一度比曼聯名宿費查高；更有球迷在網上表示，自己在Ross身上下了5英鎊的賭注。

雖然事件被揭發後，博彩公司已更正資料，有關的維基專頁亦遭刪除，但Ross仍樂在其中，「能夠跟一些前英超領隊齊名，我很高興。期望Dave Cormack（鴨巴甸主席）會傳短訊給我，叫我坐上主帥之位，我會一直等待這一日的來臨。」

鴨巴甸球迷惡搞有前科

DONE DEAL: We're delighted to announce that the dons have signed Turkish midfielder Yerdäs Selzavön on a three year contract #COYR pic.twitter.com/oyr5zlayHP — Aberdeen FC (@AberdeennFC) January 6, 2017

鴨巴甸球迷「惡搞」早有前科，2017年就有人用假Twitter帳戶，發放球會簽入土耳其中場Yerdäs Selzavön的消息。然而該球員根本只屬虛構，名字折開等同「Yer Da Sells Avon」（蘇格蘭罵人語句），卻引來天空體育「中伏」報導有關轉會。

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