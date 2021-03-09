東京奧運倡進場儀式體現男女平等　日本民眾堅持「日本限定」觀賽

撰文： 葉詩敏 最後更新日期： 2021-03-09 19:24

東京奧運組委會前主席森喜朗因失言而辭去職務，黯然退場但「驚醒」了國際社會對男女平等的重視。盼在今屆實現性別平權奧運會的國際奧委會（IOC），在周一剛過的「3.8婦女節」與東奧組委會、東京都政府、日本政府發表聯合聲明，希望今年東奧的開幕式上，各國代表隊都能安排一男一女共兩名持旗手進場。

為進一步實踐男、女平等理念和目標，IOC主席巴赫（Thomas Bach）去年曾表示允許和鼓勵各國代表團，派出一男一女運動員擔任開幕禮持旗手，IOC在今年奧運年藉「3.8婦女節」再次提倡性別平等這重要議題。

上屆里約奧運，「女飛魚」歐鎧淳獲任為開幕禮持旗手，更獲中外媒封為「最美持旗手」，一夜爆紅。（GettyImages）

IOC打造史上「最平等」奧運會

IOC在聯合聲明上，表示希望東京奧運在各方努力下，可以看到206個參賽國家隊和難民代表隊，都可以有一男一女合舉旗幟進場。東京奧運是史上女性參賽比例最接近一半一半的一屆奧運，女性運動員的比例接近49%，是歷屆奧運最高一次。此外，在比賽安排上也有所改變，東奧在確保男、女項目平衡的同時，混合項目達到18項，比里約奧運多出9項。

已退役的「亞洲車神」黃金寶，是近6屆奧運會中香港唯一男持旗手。（GettyImages）

香港「重女輕男」 近6屆5位女旗手

翻看過往的香港奧運開幕禮持旗手，過去6屆中有5位是女運動員代表，包括1996年阿特蘭大奧運的田徑運動員陳秀英、2000年悉尼奧運的賽艇手吳家樂、2004年雅典奧運的「女飛魚」蔡曉慧、2012年倫敦奧運的「牛下女車神」李慧詩，以及2016年里約奧運的女泳手歐鎧淳；在2008年北京奧運擔任持旗手的前「亞洲車神」黃金寶，則是24年來唯一的香港男旗手代表。

IOC為推進男女平等，鼓勵各國派出一男一女持旗手率隊進場。（GettyImages）

日本民眾反對外國人入境觀戰

此外，東京奧運將至，根據日媒「讀賣新聞」所做的民調顯示，多達77%的日本民眾反對奧運期間開放海外遊客入境日本，顯見日本國內反彈聲浪頗大。

上周IOC、東奧組委會、日本政府、東京都知事、國際殘奧組委會等5方會談，洽談是否開放海外遊客在奧運期間入境、日本國內觀眾開放人數等，預計最遲4月尾會有結果。繼日媒傳出東奧觀賽僅「日本限定」消息後，目前有近8成民眾反對外國人入境觀戰。

即使日本疫情嚴峻，亦無阻民眾外出：

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而45%受訪者支持東奧在有觀眾情況下舉行，但傾向閉門作賽的比例也達48%。該調查是3月5至7日透過隨機打電話方式進行，總計電訪了1977人，獲得1066人有效回覆。

香港隊至今已獲得30個東京奧運資格、及17個殘奧資格（按圖放大）：