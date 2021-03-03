東京奧運｜日本政府擬排除海外觀眾入場　英德等國反對年內舉辦

撰文： 葉詩敏 最後更新日期： 2021-03-03 17:14

疫苗接種將是成功舉辦奧運的關鍵，東京奧運似乎事在必行，據悉，日本政府考慮到國內疫情趨緩和民眾輿論，有意不開放予海外觀眾入場觀賽。

東京奧運因突襲的疫情亂成一團，史無前例地由去年夏天延至今年，綜合目前國際奧委會與日本形勢，看來東奧會在接種疫苗為前提下舉辦。

日本疫情趨緩，惟東京奧運似乎事在必行。（GettyImages）

日政府相關者：外國觀眾不可能

由國際奧委會主席巴赫（Thomas Bach）提議的五方會議在今晚（3日）舉行，主要與包括東奧組委會在內討論外國觀眾能否進入日本觀賽，以及允許多少觀眾入場的問題，巴赫早前透露將在4月底或5月初作出定案。

據日媒《每日新聞》報道，日本政府因憂慮新冠肺炎感染擴大以及社會的反對聲音，除限制國內入場人數，也有意不開放予外國觀眾入場。日本政府相關者表示：「現在的狀況看來，外國觀眾入場是不可能。」

比買加飛人比歷克直言不會接種新冠疫苗。（資料圖片／Getty Images）

跨國民調：日英德等5國反對奧運

至於由國際諮詢公司Kekst CNC進行的跨國民調顯示，對於不同意東奧在今年內舉辦的民眾，日本佔56%最高，其次是英國55%、德國52%，3國均有過半民眾投反對票。而法國與瑞典也是反對比例高於贊成，美國則是贊成與反對者皆為33%。Kekst CNC今次民調在2月進行，對象為日本、美國、英國、法國、德國與瑞典6國的18歲以上民眾各1000人。

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6國民調中，以東道主日本人最不支持年內舉辦奧運。（GettyImages）

日英德逾6成人拒接種疫苗

日本首相菅義偉日前表示，疫苗接種將是成功舉辦奧運的關鍵，而有關參賽選手接種疫苗的傳聞亦傳過不停，奧委會在2月發布的規則手冊中，列明沒有規定運動員需打疫苗，卻未能釋除疑慮。

該民調顯示，對於疫苗供給完備時會否接種疫苗，日本以64%排第4，最高是英國89%，繼而是瑞典76%、德國73%，美國則與日本一樣佔64%。法國是6國中接種疫苗意願最低的國家，僅59%受訪者願意接種，但對疫苗的整體好感度仍由去年12月的40%大幅上升。

即使日本疫情嚴峻，亦無阻民眾外出：

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