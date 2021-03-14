種族歧視｜韋費特沙夏棄單膝跪成英超首人　「黑人球員仍受歧視」

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-03-14 00:09

英超由去年6月起已在開賽前加插單膝跪，向種族歧視說不。大半年後，逐漸淪為流於表面的發聲，沒有任何實質行動。 水晶宮翼鋒韋費特沙夏早前開腔批評BLM運動，這名科特迪瓦球員今仗對西布朗時放棄單膝跪，成為全英超首人。

Black Lives Matter反歧視黑人運動自去年年中起席捲全球，英格蘭球壇亦響應，所有英超賽事開賽前有單膝跪，聲援反種族歧視。場場如是，單膝跪已成常態，逐漸使人忘記背後的真正意義，即使口說反種族歧視，但不少球員依然受到種族歧視之苦。

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早前英冠的賓福特曾經表明不再參與單膝跪儀式，因為他們希望將時間和心力放在推廣平權上，而非單單以一個姿態就能解決的問題。

賓福特球員在最近一場聯賽中拒絕單膝跪。（Getty Images）

效力水晶宮的翼鋒韋費特沙夏早前亦開腔，直言即使單膝跪持續，但改變不了種族歧視的事實，更諷刺BLM運動可恥。

沙夏（右）曾經也參與BLM運動，但最近他質疑此舉的意義何在。（Getty Images）

水晶宮今輪聯賽主場對西布朗，沙夏在開賽前未有跪下，成為全場唯一站立的球員，亦是英超首名放棄單膝跪的球員。這名科特迪瓦翼鋒賽前明言將放棄單膝跪，他感覺這已淪為儀式，沒有實質用途，黑人球員依然受到歧視。

沙夏說，明白英超賽會背後為平權的一切行為，他亦尊重其他球員繼續單膝跪。他補充：「單膝跪與否並沒有對錯，我認為這只是一個儀式，黑人球員依然受歧視。解決種族歧視，不單是足球圈的努力，而是社會各方面共同努力，才可改變網上的風氣，如今我只想將注意力放在球場上，我會一直在賽前站立。」

沙夏放棄單膝跪成為英超首人。（路透社）

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