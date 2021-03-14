物之話・曹星如｜他的青春任天堂　陪伴是最浪漫的告白

撰文： 葉詩敏 最後更新日期： 2021-03-14 20:55

我們都愛看故事，但主角的故事甚或是人生，大概就像瞎子摸象一般，只能仔細地把摸到的部分描繪出來。 來一場「物會」吧。帶來你最重要的物件和回憶，一起聊東西，聊不聊體育的你。 曹星如，這天不談拳擊，談了戀愛。

的確而又模稜兩可的見面開場白，「很久不見」的很久到底是多久？大概就是自疫情以來賽事停擺的時間單位。對曹星如的更新，原來已經是來自一年前了，碰面那天的去年今日，他正在約旦的拳擊外圍賽爭逐東京奧運入場券。

曹星如笑言打機很容易進入「廢青」狀態，我問他與太太可有試過因此吵架，他笑說：「又不會吵架，是被訓話，哈哈！」（葉詩敏攝）

僅是巧合，想聽的故事與拳擊無關；假如有一個懷舊鐵盒，曹星如會珍而重之的把什麼放進去？

期待再會面的一天，星如翻櫃子找出來的，是一部任天堂NDS遊戲機。總是靦腆的他一臉童真說，手上這部紅色機款是當時仍是女朋友的太太之物，他自己那部第一代的白色NDS已不知放到哪去了。然而故事主軸不變，紅的白的，記載的都是他與太太Laam的拍拖往事。

過去在不少訪問中說過很喜歡打機的曹星如，這天分享了不一樣的故事。（葉詩敏攝）

逝去的青春任天堂 記載捱窮戀愛物語

低調的星如很少談太太，大多點到即止，感謝她在拳擊路上一直默默支持，因此「瞎子」聽得很興奮，一來戀愛話題太罕有，二來感覺拉近了距離。

「這是我打職業前買的，那時我仍是一個拳擊教練，與當時仍是女朋友的她一起買了這部遊戲機。通常我收工的時間都比她遲，她等我收工的時候便會打機。」有時收工後二人會一齊打機，有時他放假等她放工打發時間又是打機，二人的共同嗜好也就成了其中一個拍拖回憶。

這天訪問被「孩子王」曹星如感染，即使在被纏上膠封帶的公園，也玩得盡興。（葉詩敏攝）

千篇一律的返工放工、瑣碎的日常串連了一個故事——一個由負擔不起兩部遊戲機的窮拳手、到成為擂台上「神奇小子」的戀愛故事。

他說第一部NDS是二人一起去買的，「初期未去到賺很多錢，就大家Share一部玩住先，到後期經濟能力好了點，才買多一部，還可以一齊對戰了！」由一變二、從NDS到Switch世代、在窮小子到成為「神奇小子」的12年間，成名前的星如有時更要由收入較穩定的女友維持生活費。

我覺得保持童心都重要的，無論做什麼行業也好，都要取得平衡，太過專注繃緊時好容易影響心情，又會鑽牛角尖。 曹星如

認識曹星如數年，第一次與他「出外景」，他當然身手敏捷，卻沒看過這麼活躍的他。（葉詩敏攝）

林夕說談戀愛從來都計較代價，這對戀人卻沒有被愛情的現實擊退。朋友和戀人在我們年少時扮演重要角色，見證我們的成長、分享成長之路上的一草一木。二人甘苦與共的12年間，有多少人還在一起撐傘，又有多少人走着走着失散。

喺隔離已經係一件幾好嘅事。 曹星如

「重要的東西」，曹星如說本來想起結婚證書，以他低調作風還是打消了念頭，可是他最後帶來的仍是有關於太太的回憶。（葉詩敏攝）

時光茬苒，他在不安、惆悵的時候仍是先想到與她傾訴，她總能為他解困。「她會有不同看法和見解去拆解事情，她幫了我很多。」

「嗯……」星如想了良久也想不到與太太的深刻回憶，靦腆的笑道：「我沒什麼情趣，個人比較悶，大多都是一起看看電影。」

一直以來她很支持我走這條路，即使帶傷回家也從來不會叫我放棄，一路以來陪住我，所以我也想講一些關於她的事，默默陪伴我這麼多年。 曹星如

安穩平淡的小日子是貴乎隨意，很難刻畫微細的事情，星如一時想不起二人的相處日常以舉例。沒關係，記憶隨時間流逝或有偏差，會忘了那時說過的話、做過的事，我們卻不會忘記每個感受和感覺。

33歲的星如仍像個大男孩，「有日我叫拳館某學生猜自己幾歲，對方回答廿幾歲，細了10歲！」他興奮地向我分享。（葉詩敏攝）

假如重拾一段重要的記憶

就像他說把遊戲機翻出來時，連開機掣都忘了按哪裏，又摸不着頭腦如何開遊戲出來玩。時間把記憶沖淡，同樣把人生分成許多個節點，過去一個點似乎是新的開始，但似乎又什麼都沒有變。而他，在她的陪伴成長下，身在殘缺慌亂的世界仍保持難能可貴的單純與童心。

假如要重拾一段重要的記憶，他想到了很多年前與仍是女友的太太一起到台北旅行的時光。

那是他第一次在比賽之外出國，「是一趟真正的旅行」，輕鬆的、Chill的、自在的，與喜歡的人一起穿梭老街舊巷、遊走咖啡小店、在夜市吃到捧腹而回，其實，就是平常我們去台北會做的事。

可是，我想記下他聊他陪她看書。

都是感覺，覺得找到對的人，想跟她一齊，我諗嘢比較簡單，認定了「係佢喇！」。 曹星如

平淡安穩的小日子，貴乎隨意。（葉詩敏攝）

場景是公園休憩空間的長椅，3月柔和的陽光灑落在他身上，樹影下他想起台北之旅其中一個行程：「她很喜歡看書，我陪她行書店，但我完全不看書的，在隔離看她在看什麼，一頭霧水，但她找到想做的事就陪她一起做。有時很簡單，不一定要說些什麼、做些什麼。」他淡淡的以一句為平淡的回憶作結。



放進鐵盒裏很想回憶的甜，是陪伴的證據。

「都鍾意這個有童真的自己，個人開心點，人生流流長，愁眉苦臉為咩呢？」（葉詩敏攝）

「懶人。」他笑說。那成長對你來說是什麼？「是肯去嘗試吧。」寶麗來的第一張卡紙剛好寫了很有意思的話，你長大了，有長成想變成的模樣嗎？（葉詩敏攝）

十幾歲時什麼都不想去試，停留了在沒有方向的人，到真的踏出第一步去鍛練自己，明白要真正行過、靠想像是去不了未去過的地方。 曹星如

星如說他以前只想「成為一個懶人」，什麼都不用做，現在則想做一個具影響力的人，以自己經歷去感染人找到和實現夢想。

感謝星如的太太Laam，陪伴他成長讓他成為更好的自己，香港人無塵的光。