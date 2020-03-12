【東京奧運．拳擊】曹星如毅力勇氣不應漠視　支不支持則個人選擇

曹星如昨負伊朗選手，但爭奧之路未完，要等五月世界區資格賽才有分曉，不過話題已經很多。這次想說說「過去有得選對手，這次不能選，就技不如人落敗」這類說法。

關於強弱勝負

我們已多次對「職業 vs 業餘拳擊」作出解釋，指出兩者在賽制、規則、目標及節奏都有很大的分別，並非「A比B好」的說法就可作對比，相信讀者已非常了解，在此不再贅述，想深入了解亦可以看這篇文章。

這次曹星如的爭入奧運之路，他於8強時遇上了2019世界業餘拳擊錦標賽羽量級冠軍得主、2018雅加達亞運金牌的烏兹别克25歲拳手Mirazizbek Mirzakhalilov，結果以判定落敗。而在復活戰又以判定敗給伊朗的選手。



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其中一個論述是，「曹星如過去有得選對手，這次不能選，就技不如人落敗」。

第一，其實選對手是所有職業拳手都會做的事，曹星如過去是職業拳手，當然有選過；同樣你喜歡的那位職業拳手，他也有。在職業拳擊中公司、經理人保護拳手的發展，是他們的職責所在，這沒有什麼好說的。(當然這種「行規」也可以隨便批評)

第二，是關於「為何落敗」的關鍵。這種說法的問題是，把他的失敗歸咎於「能否選對手」上，而不是單純在比賽中落敗。他輸並不是選不選的問題，而是他在那場表現得沒有對手好，所以他就輸了。這在他的賽後訪問中，也承認了自己的不足。比賽就是有勝負，輸了就輸了，下次繼續來。

第三，承接上點，是這種說法扼殺了拳手過去的一切努力，彷彿贏「只是」因為選對手。這不是單指曹星如，而是泛指每一次有拳手落敗，就即時滑落至「唔勁」、「以前靠運、靠揀對手」，這種說法其實不太公道。22連勝不是簡單的事，不是挑了對手就做得到，況且他又不是挑選一些沒有戰績的對手去打。

關於未知

反過來說，假如當日的比賽，是一場職業賽，Mirazizbek Mirzakhalilov再次勝出是否十拿九穩，其實是未知之數。假如有幾個月預備一個對手(而不是奧運那樣不知對手是誰)，同時又不是要一星期打幾場，曹星如的戰術和體力分配可能會有很大的差別。再者，假如是以職業比賽規則進行，很可能會打超過三個回合，這又會否影響Mirzakhalilov的發揮? 我們並不知道。

舉個例子，2012年倫敦奧運52kg冠軍、2016年里約奧運56kg冠軍Robeisy Ramírez，在上年8月打了第一場職業賽。當時他的對手Adan Gonzales在職業賽的戰績是4勝2負2和，在職業拳擊中算不上亮麗。結果，這位不亮麗的Adan Gonzales，就擊敗了被認為是明日之星但初踏職業賽場的兩屆奧運冠軍。當時更被叫作「十年來最大的意外落敗 (Upset of the decade)」。

不過Robeisy Ramírez其後即時反彈，在2019年9月及今年2月都KO了對手。證明自己落敗或者只是「未習慣」。

這是否證明曹星如在職業場對上Mirazizbek Mirzakhalilov一定贏？當然不是。但一定會輸？ 當然也不是。

關於選擇

另一點我覺得難以批評的是，一個可以不打比賽就有大量廣告收入的運動員，決定暫停其職業「搵食路」，而去打業餘比賽搏入奧運，其實很值得敬佩。

當然，大家也可以說「假如打得入奧運，你估廣告會少咩?」，這個也很可以理解。或者他有其他打算，我不清楚也不知道。

但打不打得入是未知之數，而且想也知道極為困難，當中風險也高，他肯去搏也算是大膽吧? 不要說放棄穩定生活去搏一個未知可能如此極端，我們當中又有多少人可以說要離開安全區，就能「話離就離」?

在香港做運動員，單單生活已經很困難，能於商業上很成功那樣收贊助的就更少，選擇放棄並不簡單。



關於支持與否

說到這裡，好像大家一定要支持曹星如那樣，而在此要清楚說明我絕無此意。正如「除了支持我以外，沒有其他選擇」之下的「支持」其實沒有意義一樣，「強制支持」一個運動員沒有意義也不知所謂。支不支持是個人選擇，想支持就支持，想不支持就不支持吧。

同樣的，我也認為別人只要批評，就即時說「你行你上」，這類回應的等級很低，也沒有意義。一向討論技術的不足並不代表自己能做到，不然位位足球評論員都會是球王。

愛恨分明其實是件好事。支持不支持，批評不批評，就像「因為任何原因，而選擇光顧一間餐廳」一樣，是個人自由，隨便。

只是，可能因為跟他有幾面之緣，確實覺得他是位謙遜又真誠的運動員，才不想大家抹殺他的努力，僅此而已。以上結論是否太個人，又是否有點不理性，大概是吧，但誰不是這樣呢?

編輯R