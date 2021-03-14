體院下周安排港將自願接種疫苗　乒乓「一哥」黃鎮廷投科興一票

撰文： 葉詩敏 最後更新日期： 2021-03-14 17:03

香港體育學院主席林大輝今日（14日）召開記者會更新疫情下體院情況，指會安排全職運動員以及相關團隊職員自願選擇接種疫苗。

林大輝：疫苗更有效保護運動員

林大輝表示在國際奧委會（IOC）宣布東京奧運將如期舉行後，他上星期在北京開會後聯絡了負責統籌新冠疫苗接種計劃的公務員事務局局長聶德權，指希望政府能為運動員、職員等接種疫苗，確保能更有效保護運動員。

香港體育學院主席林大輝指會安排全職運動員以及相關團隊職員自願選擇接種疫苗。

全職運動員自願選擇

他指聶德權周六（13日）落實政府可安排運動員接種疫苗，並最快會在3月22日到體院安排，接種人士能在中國科興和復必泰兩款疫苗中自行選擇，兩款疫苗亦會分開兩天進行接種，「愈快愈好」保障運動員健康。不過，他指運動員接種疫苗後亦沒有「特別優惠」，出國比賽後回港仍要遵守政府政策，隔離21天。

他強調會跟從政府自願選擇性接種，「我個人、體院管理層與醫學小組會向運動員解釋接種的必要性。」他又以港隊乒乓球「一哥」黃鎮廷作例，指巧遇後者時曾主動問運動員何時可接種疫苗，令他知道港將的意願。

香港乒乓「一哥」黃鎮廷表示：「中國的進步有目共睹，我對中國產的疫苗好有信心。」（資料圖片）

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黃鎮廷：「我對國產疫苗好有信心」

林大輝透露早前與港協暨奧委會副會長霍啟剛也接種了疫苗，相信港協也對運動員接種表示支持。林大輝指有關安排是昨日（13日）落實，因此昨晚才通知傳媒在今午召開記者會，他指管理層將在明天（15日）通知運動員，體院內有500名全職運動員與500名教練及運動員合符資格接種。

記者就此詢問部分運動員時，有運動員表示不知情，已奪東京奧運資格的黃鎮廷表示仍對科興有信心：「體院每年都會為我們接種流感疫苗，都會有少少副作用，只是現在病毒比較新，但是我們要相信科學，中國的進步有目共睹，我對中國產的疫苗好有信心。」

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