【足球】華倫西亞新星棄英投美　與美國隊長靜靜地起革命

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-03-16 16:43

美國足球正在默默地起革命！效力華倫西亞的18歲新星尤路斯穆沙，早前公布決定代表美國國家隊出戰國際賽，並即將在本月的國際賽日首度以大國腳身份出戰。 美國新一代人才輩出，除了「美國隊長」普列錫及「名將之後」基奧雲尼雷拿外，還有其他新星湧現，這支美國男足令人寄予厚望。

年僅18歲﹑效力華倫西亞的尤路斯穆沙（Yunus Musah），今季躍升成為「蝙蝠兵團」的正選之一，更在11月時射破基達菲大門，成為隊史上最年輕於西甲的入球球員。

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尤路斯穆沙今季躍升成為華倫西亞的正選之一。（資料圖片／Getty Images）

2002年出生的穆沙，是隊中其中一名炙手可熱的新星，他亦是多國虎視眈眈的對象。出生於美國紐約市的穆沙，父親是加納人，及後隨家人移居意大利，並開展他的足球生涯，9歲時再移居英國倫敦，其後加入阿仙奴的青訓系統。穆沙在青年軍時代曾經代表英格蘭小國腳出戰，其後在2019年離開兵工廠，轉投西甲的華倫西亞。

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年僅18歲的穆沙，已在華倫西亞取得正選，並引來多國的垂青。（資料圖片／Getty Images）

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穆沙可以選擇代表出生地美國﹑原籍加納﹑意大利及英格蘭出戰國際賽，英格蘭足總多次游說穆沙成為「三獅軍團」的一分子，可惜英格蘭的如意算盤打不響。美國足總周一（15日）公布穆沙決定成為美國男足的一員，代表美國出戰國際賽，預料將於月底的國際友誼賽中處子登場。

這名18歲的新星直言，選擇代表美國國家隊是個顯而易見的決定，事關美國是他的出生地，「我代表自己出生地出戰，是個十分合理的決定，加上我的心一直告訴我美國國家隊是我最好的抉擇，我急不及待披甲球衣出戰。」

大量小將外流歐洲 「美國隊長」領銜率新一代

美國近年出產不少後起之秀，當中必定數到「美國隊長」普列錫，加上效力祖雲達斯的麥堅尼及巴塞的達斯為骨幹，加上當年隊長雷拿的兒子基奧雲尼及曼城副選門將薩克史堤芬等，這支美國隊的戰力不容忽視。

「美國隊長」普列錫是美國新世代的領頭人物。（資料圖片／Getty Images）

美國不少小將在歐洲五大聯賽落班，當中包括效力雲達不來梅的沙根特（Josh Sargent）﹑里爾的添莫菲韋亞（Timothy Weah）﹑RB萊比錫的泰拿阿當斯（Tyler Adams）﹑史浩克04的賀柏（Matthew Hoppe）及富咸的安東尼羅賓遜（Antonee Robinson）。

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