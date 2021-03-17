衛冕歐國盃有望？C朗終等到葡萄牙人才爆發　國家隊名單星光熠熠

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-03-17 13:11

C朗拿度捱過葡萄牙青黃不接的黑暗時期，終於等到葡萄牙人才爆發！葡萄牙國家隊公布出戰今月國際賽的25人大軍名單，星光熠熠，前場有祖奧菲歷斯輔助C朗攻堅，中場則有曼聯核心般奴費南迪斯及多名狼隊主將，後防則有曼城擎天柱魯賓戴亞斯。

C朗在費高、雷哥斯達及古圖等「黃金一代」末期冒起，之後經歷葡萄牙缺乏人才的艱難時期。葡軍就靠C朗跟防線上的比比，一前一後撐起整支球隊。C朗的巓峰期，正遇上葡萄牙近20年最弱的時候，所以5年前歐國盃以黑馬姿態贏得冠軍，都相當難得。

C朗冒起，正遇上葡萄牙黃金一代的餘暉。（Getty Images）

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如今C朗已經36歲，職業生涯到黃昏，終於等到葡萄牙另一次人才爆發。在今次25人名單當中，葡萄牙三線都有頂級球員坐鎮，既有新血，又有老將，還不乏正值當打之年的球星。葡萄牙向來有中鋒荒，時常要C朗客串，但25歲安達施華漸見成熟，今季入球急升，在德甲為法蘭克福攻入19個入球，與艾寧夏蘭特並列射手榜次席，相信可以C朗分擔入球工作。

【葡萄牙25人大軍名單（按圖放大）】

門將：

後衛：

+ 2 + 2 + 2

中場：

+ 2 + 2 + 2

前鋒：

葡萄牙盛產可鋒可翼的進攻球員，以前就有拿尼及哥利斯馬，如今就有21歲的馬德里體育會新星祖奧菲歷斯及狼隊的柏度尼圖，還有利物浦三叉戟的後備迪亞高祖達。

中場方面，曼聯的般奴費南迪斯及曼城的貝拿度施華正值大熟大勇，可以不斷為前線輸送彈藥，兩人身後有摩天奴及魯賓尼維斯兩位狼隊主將。另外，被稱為「新般奴」的士砵亭中場柏祖干卡維斯並未入選。

葡萄牙贏完歐國盃後，2019年再贏歐國聯。（Getty Images）

葡萄牙中堅之前青黃不接問題嚴重，一直都要起用荷西方迪，如今有魯賓戴亞斯冒起，方迪可以安心做後備。23歲的魯賓戴亞斯加盟曼城後，直接提升了曼城的後防水平，他與比比一老一幼的拍擋，正好互補長短。比比與C朗一樣，愈老愈強大，歐聯16強對祖雲達斯更有防守大師級的發揮。兩閘方面，曼城的祖奧簡斯路今季表現都很突出。

葡萄牙公布今月出戰國際賽的大軍名單。（葡萄牙國家隊Twitter）

葡萄牙在今月底會踢3場世界盃外圍賽，先主場對阿塞拜疆，之後作客塞爾維亞及盧森堡。葡萄牙陣中有多名英超球員，由於英國及葡萄牙之間有出入境限制，球員由葡萄牙回英國後需要隔離，所以葡萄牙放棄主場之利，3月27日對阿塞拜疆會改於意大利都靈舉行。雖然葡萄牙沒有主場，但C朗有主場，因為C朗正效力都靈的祖雲達斯。

新血湧現，當打球員的實力集體升級，C朗及比比兩位老將寶刀未老，葡萄牙實力比5年前更上一層樓，有沒有機會衛冕歐國盃？

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