行山熱潮｜環團盼山友改變遊客消費心態　郊野疫下失去夏天休季期

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-03-19 13:13

新冠肺炎疫情下，行山熱潮持續一年仍未冷，引發起不少郊野問題。綠惜地球社區協作總監鄭茹蕙見證這股熱潮帶來的轉變，打卡熱點損耗嚴重，高難度秘景變得大眾化，挑戰香港山野的承載力。在封關之下，行山熱潮不斷，香港郊野去年失去夏天休季期，未能單靠大自然的力量恢復。 鄭茹蕙指郊野乃是一個城市及社會的文明指標，盼望行山人士不要抱住「去一次就算」的遊客心態，做個負責任的行山客。她說：「香港郊野是個很自由的地方，所以更要靠大家自律的意識，才可以維持得到她的質素。」

去年初，新冠肺炎疫情爆發，隨之行山熱潮出現，全民走上山頭野嶺避疫。鄭茹蕙笑言：「不感驚奇，對上一次行山熱潮是沙士之後。歷史已經告訴我們，香港郊野公園就是我們的抗疫後花園。」2003年沙士疫情不過半年，而新冠肺炎疫情則持續超過一年，加上長期封關，所以這次行山熱潮持續更久。

綠惜地球社區協作總監鄭茹蕙一直關注無痕山林的議題。（顏銘輝攝）

鄭茹蕙繼續比較兩次行山熱潮，她說：「沙士只有香港是重災區，甚至有人會去外國避疫。今次是全球封關，去不到外遊，全民要在香港找空間，郊野的用量多了很多。平時會行山的人、平時不行山的人、一家大小、長者、外傭……不同背景的人都去行山。」

綠惜地球一直關注行山徑及郊野景點的退化問題：

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由綠蛋島到大東山，由大棠到流水響，一個又一個郊遊熱點爆紅，先後成為郊野中的旺角。鄭茹蕙有20年環保工作經驗，近年關注無痕山林教育及行山徑損耗議題，她說：「損耗最嚴重？應該是被人命名為『港版乜乜乜』的秘境，或者特別的岩石位，損耗速度明顯及快，吸引到一窩蜂的熱潮。很多人同時間湧去一個地方打卡，挑戰山頭的承載力。」

疫情期間其中一個著名「港版乜乜乜」–「港版輕井澤」流水響：

+ 13 + 13 + 13

鄭茹蕙舉例，黃牛山的石天窗、大棠的三鑽石及大東山的跳板石都變成大眾化的景點，「本身這些高難度的地方，一直以來都沒有正規山徑上去，大家都是靠狹窄的小徑，現在就愈開愈闊，甚至開出其他小路去，帶來明顯的損耗。」她補充，大金鐘、彎曲山、雞公嶺、蚺蛇尖、釣魚翁等地環境質素都有下降。

▼鄭茹蕙去年底上黃牛山石天窗視察▼

+ 20 + 20 + 20

以往，行山人潮集中在秋、冬兩季，香港郊野可以在夏天的「休季期」慢慢自我修復，但去年疫情下，就連夏天都有很多人行山。鄭茹蕙說：「人潮年終無休地行山，郊野無法休息及恢復，這個是大問題。」她估計要待通關之後，市民可以出國旅遊，這股全民行山熱潮才有可能冷卻下來。

記者約鄭茹蕙到雷打石山上訪問，可以望到太墩及西貢海的景色。（顏銘輝攝）

人流過量影響自然景觀質素

一個郊野景點的承載力，除了考慮對自然生態的影響，還有遊客的觀感；沒有人希望去到郊外，只見人山人海而非天然山水。鄭茹蕙說：「我們去很多打卡位，原因是那裏漂亮。如果我們管理不足，又不斷推介人去某個地方，大家一窩蜂去，最後我們要承受結果，自然景觀的質素會下跌，這樣都是超越承載力的意思。」

當秘境變得大眾化，還帶來安全問題，她說：「你在網上或YouTube打個名，就會有圖文並茂帶你去，但不清楚交代路線難度及注意事項，令大家彷彿覺得很易去，但去到才知道是另一回事，可能原來要跣住落山。」

鄭茹蕙（左）之前參與行山徑維修。（顏銘輝攝/資料圖片）

疫情下百業停擺，唯行山熱潮升溫。當需求出現，很多商人、傳媒及KOL自然想從中分一杯羹。鄭茹蕙希望發布行山資訊的人更審慎及負責任，她說：「通常只重打卡，甚至有時講得愈驚險，愈有故事性，就愈多人看，只是為了吸引眼球，而非教人注意安全及正確行山態度。」她表示行山新手多，很容易被錯誤資訊影響。

請勿採摘植物、亂拋垃圾

鄭茹蕙提及有人會行山採摘植物，例如摘芒草帶回家，「可能知識水平不夠，未有那個意識，或者覺得『我拎少少冇問題』，但人人如此的話，有些植物被摘光就沒有了。」她還發現山上多了亂拋垃圾的人，以前山上主要是膠樽或食物包裝袋等單件垃圾，但近一年就愈來愈多包成一袋的野餐後垃圾，入面是用完即棄的外賣餐具。

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山野零垃圾，由你我做起。（01美術製圖）

垃圾問題在疫情初期嚴重，不少喜愛自然的山友，都自發上山執垃圾。鄭茹蕙嘆：「最希望全部人都有公德心，帶走自己垃圾，不要其他人幫你執手尾，我覺得真是很『醜怪』。在郊野入面，你有幾多意識去一起保護這個公共空間？真的是一個社會文明的指標，無可能全靠政府部門幫你執手尾。」

除了行山之外，鄭茹蕙留意到有人非法在郊野公園駕駛越野電單車，又有人會在非指定單車徑踩越野單車。她指出這些是高強度及損害性高的活動，「在香港這樣密集的地方，真的不適合玩一些高破壞性的活動，請在指定的地方或者私人場地去玩。大家要理解，有些地方如果被破壞了，就『返唔到轉頭』。」

遊人該注意山火嚴重性

鄭茹蕙還提到，過去一年山火數字大幅上升，呼籲郊遊人士不要在露營時燒地，也不要在草叢旁開爐煮食，更不要隨處彈煙灰甚至玩煙花。因為山火除了會破壞大自然環境，還危及山上所有遊人的生命安全；儘管近年山火少有人命傷亡，但行山人士不應輕視山火的嚴重性。

鄭茹蕙希望政府不要只重硬件設施，還要加強軟件配套，例如教育郊遊人士。（顏銘輝攝）

鄭茹蕙笑言，行山熱潮帶來的問題說之不盡，但根源在於郊遊者的心態。她說：「大家不要當自己是旅客。如果人人覺得自己來一次就走，便不會為郊野考慮得更長遠，很容易出現破壞行為。現在人流密集，很多人去做又持續去做不當行為的話，每個人的一小腳印，加起來就會造成很大的影響。」她批評政府對郊野使用者的教育配套不足，「只集中硬件投入，教育及管理等軟件配套總是沒有同步。」

靠市民自律保護郊野

「香港郊野是個很自由的地方，你24小時都可以入去。有些地方的國家公園很嚴格，你入去的時候，不但要登記，還要你請導遊才入得。一個那麼自由的地方，更要靠大家自律的意識，才可以維持得到她的質素。」鄭茹蕙說：「如果人人都是自私心態，沒有保育的意識，靚景的地方就很快會退化，質素降低，對大家都沒有好處。」

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