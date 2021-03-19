【足球】連格回勇兼行運一條龍重返國家隊　屈堅斯莊士東首度入伍

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-03-19 16:44

「時來運到，天下無敵，天生有種總有用」，有時好波固然重要，好運都同樣重要，從曼聯外借至韋斯咸的連格正是最佳例子。 自從「連美斯」轉披「鎚仔幫」球衣後，似乎一切變得順利，場上有貢獻，好運延至場外，順勢重新入選英格蘭國家隊，英軍主帥修夫基亦笑言連格「行運行到腳趾尾」。

過往有「神棍」以奇怪的方式，訛稱可以幫事主轉運。說起運滯，在曼聯的連格都算得上是代表，在蘇斯克查麾下「坐多過踢」，他的轉運方法簡單又直接——轉工。

離開曼聯後，「連美斯」運勢180度改變，一切似乎變得順風順水。外借至韋斯咸後，連格英超上陣6場，已經貢獻4球及2個助攻，以場上表現證明自己的能力。場上交出表現，連格重返英格蘭國家隊的呼聲偶爾傳出，直至英軍公布最近一次國際賽的入選名單，「連美斯」再度成為「三獅軍團」一員。

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連格外借至韋斯咸後「翻生」，憑場上的表現再獲修夫基的信任。（資料圖片／Getty Images）

連格對上一次披上英格蘭球衣已是2019年6月的歐國聯決賽，如今兩年來首度獲重召，「連美斯」透過社交網站直言落選的兩年間是個相當漫長的旅程，但他未有輕易放棄，如今終於捱過難關，連格感激眾人對他的信任。

連格在2018世界盃奠定英格蘭國家隊的一席位。（資料圖片）

好波不如好運，連格場上「有貨交」，場外同樣「行運行到腳趾尾」，與他同樣踢進攻中場的占士麥迪臣及基亞利殊同時受傷，使「連美斯」順理成章入選。

英軍主帥修夫基笑言連格「夠運」，「連格係幾好彩嘅，我哋進攻方面唔少球員受傷，令佢有更大機會入選。當然，連格最近喺韋斯咸嘅表現無庸置疑。」

修夫基兩年來首度徵召連格入伍。（資料圖片／Getty Images）

英格蘭最近主要傷兵名單：

回歸英軍大軍的不只連格，效力曼聯的勞基梳爾及史東斯亦獲重召，修夫基坦言二人近期表現超凡，重返國家隊是十分正常的選擇。另外，阿士東維拉前鋒奧尼屈堅斯首度獲徵召，而愛華頓門神比克福特因傷落選，效力西布朗﹑今季已在聯賽失57球的森莊士東亦首度被徵召入伍。

首度入選及重新入選英軍球員：

有出必定有入，利物浦右閘阿歷山大阿諾特未獲徵召，修夫基直言他的狀態雖有改善，但不足以入選，「我認為佢（阿歷山大阿諾特）狀態有所回落，但近期已有好轉，向緊正確嘅方向，但無論如何佢未來都會係英格蘭重要一員。」

阿歷山大阿諾特今次落選國家隊，修夫基向他大派定心丸。（資料圖片／Getty Images）

歐霸16強次回合戰果：

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