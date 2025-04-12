足球女將專訪1｜馬詠茹曾拒絕接拍　從足球領悟「1+1＞2」

ViuTV節目《足球女將》播映期間成為城中熱話，從24個由零學踢波的螢花女將身上，我們總能找到一些共鳴——日夜苦練卻察覺自己未必是最有天份那個；明明不是職業球員卻很着緊一切；無論如何只要跟隊友一起踢波就滿足的心情。

在《足球女將》終極戰播出前，我們邀來螢花女足翼鋒、場地單車前港將馬詠茹（Vivian），和出任螢花女足守門員教練、香港女足代表梁蔚雅（Lay）來一場對談：兩人身份徹底相反——球員、教練；精英運動員、兼職運動員。

第一集，馬詠茹分享拍攝半年期間的歷程，個人項目出身的她曾執意獨自衝鋒陷陣，卻驀然發現「自己做」不再是唯一選擇。

（本文為《足球女將》訪問系列的第一集，共三集）



馬詠茹，前場地單車香港代表。（黃寶瑩攝）

《足球女將》專訪系列：

第二集：愛哭的龍門教練 梁蔚雅感謝螢花：令人唔踩女足

第三集：七問七答談香港女足 「只想聯賽有進場儀式」

馬詠茹中四時已代表香港出賽，但未幾就為了專心準備中學文憑試而離開，直到2016年才在時任單車隊總教練沈金康邀請下歸隊，曾與李慧詩等合作在亞洲錦標賽和亞運會獲得團體競速賽獎牌，到2019年退役。

運動能力如此優秀，最終成為螢花女足可靠的翼鋒，好像並不令人意外？

未料Vivian一開始並不想參演《足球女將》，「我唔識波，本身又係運動員，啲人會對我有期望……到播出街，全世界都會知我好廢。」她不怕辛苦，而是深知短時間內要掌握一項運動，就要付出許多、許多心力時間。

製作組在開拍兩個月前、一個月前，兩度邀請過馬詠茹，她都拒絕，直至開拍前4天，製作組直接「拉隊」到她公司游說，「佢哋話，『我哋好型㗎，好熱血』，又話團體運動同個人項目真係好唔同……佢動之以情說之以理，我就落咗疊。」

意想不到的，除了拍攝期由一開始的「3至4個月」變成半年，還有隨之而來的一切。

2018年雅加達亞運，馬詠茹（右）與李慧詩（左）和李燕燕合力摘下女子團體競速賽銀牌。（資料圖片／高詩琦攝）

意想不到的第一課：「化勁濃妝、又瘦又靚、點會真係落去踢波？」

《足球女將》出街之初，相信很多觀眾都有類似想法——一班沒有踢過波的女孩子，當中還有不少是藝人、KOL，能認真到哪裏？Vivian一開始也有類似想法，「第一日拍攝落好大雨，等咗幾個鐘，最後佢（導演）都係話，大雨都出去踢啦。我望住班女仔全部化勁濃妝、又瘦又靚，點會真係落去踢波？係咪傻咗？」未料，她很快發現——「呢班女仔真係黐線」。

「由一開始節目組（每星期）畀咗4課訓練，大家冇諗住去齊，去到大家都去齊、仲要自己另外加操，每個禮拜我自己係6到8課訓練，一定要咁樣先會進步。」

運動員身份的雙面刃：「我唔可以俾人foul，我係一個運動員」

整個訪談中，馬詠茹反覆地說：「我唔可以畀人foul（淘汰），我係一個運動員」、「我真係一個運動員，唔可以做唔好」——「前精英運動員」的身份是雙面刃，她跑得快力氣大，心理包袱也大。

「踢波真係好難，我以前以為自己踩單車冇乜天分，踢咗波先知咩叫真係冇天分。」說辛苦，足球訓練的強度，遠遠不及以前單車隊的昆明高原訓練，然而單車的動作相對單一，入門難度較低，足球技巧五花八門，而且她自覺距離感和空間感不好，初期踢不到波、攞不到波是常態。但早在答應參演前，她已安排海外行程，錯過開拍初期一星期的訓練；平日早上7時開始約3小時的訓練，她也因為要上班，常常錯過後半的戰術訓練，曾自覺「太廢」在場邊哭。

Vivian自言首兩個月自己「傳控盤射冇樣得」，只得速度和對抗性，教練郭嘉諾就叫她做後衛，「一開始我係接受咗……要勁先有得揀，渣，係冇得揀。」直到去年12月，即開始訓練後約3個月，球隊開始練習射門，她才發現自己更想進攻、想入波。

畢竟是運動員，深明只有提升練習量才能追回進度——即是她口中的「要同個波熟啲」。她首先聯絡小學師弟、港隊中場茹子楠，但在中超落班的茹子不在港，只能口頭給予意見；猶幸出任奧運評述時認識的梁冠聰着她到公民跟操，再額外為她做一對一訓練，另外，丘建威、陳偉豪都讓女將們到自己課堂訓練，一星期6至8課就是這麼來的。

她也看更多比賽，在球隊還未有人斬得起角球的時候，有一晚她看到電視上英超球員斬波，翌日訓練時照辦煮碗，「突然就斬到了，跟住阿Sir話，『有料』」，她模彷郭嘉諾壓低聲線說。進步，是來自將足球完全融入了生活。

「呢個位我一定要插咀，」一旁的阿Lay突然道，「佢要返工，通常8點9就要走，之後佢喺IG Story見到球隊今日練咗呢樣嘢，佢就會追問頭先練咗啲咩？會話好想做呢啲訓練，佢係一個會問功課嘅球員。」

Vivian解釋道：「前場嘅配合，我哋一路都比較弱，阿Lay佢哋嚟到之後先多咗教我哋，同埋我哋成班真係冇concept（意識），係需要佢哋好清晰話畀我哋知，我哋有咩option（選擇），而同時又需要前場嘅人都喺度，咁先會知道大家需要點配合。所以，每一次（訓練）通常都係前面做咗啲基本功，後面先教戰術，但嗰個位我就要走，跟住我就會好傷心，我好想學嗰樣嘢、我好想做到。」

「我真係一個運動員，唔可以做唔好。」馬詠茹在訪問中多番強調。（黃寶瑩攝）

從個人項目過渡到「足球員」：「自己一個去做，唔再係唯一選擇」

就算跟足球「變熟」了，馬詠茹還要面對另一大挑戰，就是心態和意識的轉換——怎樣才能從個人項目過渡到團隊運動？Vivian以前在場地單車主要參加競輪賽和爭先賽，習慣獨個衝鋒陷陣，單向的「鑊場」賽道上只有對手沒有隊友，她頂多是要留意對手進攻時機；即使是團體競速，也只有一個隊友在前或後。

而且在個人項目，隊友之間其實也是競爭關係，畢竟出戰國際賽的名額有限，而這種競爭不盡然是良性，隊友也沒有義務幫自己，「有啲隊友比較複雜，佢唔害你，你都偷笑。」

在單車隊種下了「靠自己」的意識，偏偏來到足球場，一下子要跟另外10個人合作，她一開始並不明白，認為「自己轟入去撞開晒啲人就得」，分隊賽時會偷走隊友腳下球，加操也不讓隊友知道，「唔想畀人知我咁廢」，她也直言，拍攝初期有淘汰制，隊友之間也有競爭意識存在。

馬詠茹（左二）以往場地單車習慣獨自衝鋒陷陣。（資料圖片）

未料隊中年紀最小的阿Sum（陳詠琛）一番話，卻令她反思，「阿Sum同我講，如果一個波入咗，都唔係你一個人嘅錯，大家都有錯。」阿Sum在籃球場長大，深明團隊運動就是互補不足，Vivian才開始領悟：「自己一個去做，唔再係唯一選擇……我一個人勁係冇用。」她開始相約其他隊友加操，「當然要做好自己，但都要諗點樣令呢件事一加一大於二。」

足球每一刻都有很多選擇，傳或射？傳的話傳給誰？射的話又用什麼方式？無球的時候又怎樣配合隊友？加上大家都是初學者，位置也不總是固定，「我哋隊係常出現嘅，因為一啲人要試唔同嘅位，庭欣（梁庭欣）會兼守龍門，係最困難，另一個最常俾人調嘅，就係我同阿Sum，因為我哋兩個係運動員，踢到好多位。」

她在終極戰時踢了3個位置，在之前的友賽更試過一場踢4個位，「由中堅踢到上去，邊個位需要你，就會調你去，庭欣難適應、阿Sum都係，但係冇辦法，團隊就係咁，就算想做進攻，但因為有能力防守，就要落去。」

團隊運動要互相犧牲去成就隊伍，但換來的是隊友帶來的安心，「以前喺單車館，我一個人行上去、準備倒數嘅時候，係驚到黐線，你知個鏡頭真係淨係影住你。但踢足球，上場嘅時候嗰種緊張感係唔一樣，11個人行上場，唔係好緊張。」

曾寧願無人看自己比賽：「依家發現，其實佢哋係好重要」

《足球女將》最令人驚訝的其中一點，是播出後盲目批評的負面留言不多，反而大多數是認真討論女將們的表現、鼓勵等。馬詠茹說，當初接拍的心態是「有人唔鬧已經好開心」，畢竟她以前代表香港在主場出賽時，曾覺得觀眾的存在是壓力，「我表現又唔係好穩定，就好驚，佢哋咁支持我，但我係咪值得佢哋支持呢？……細個嘅時候唔識諗，會覺得寧願冇人嚟睇我。」

然而在螢花，她才明白其實很多人都是無條件支持「香港運動員」的身份：「有一班黐線佬，你做成點，佢都會因為你係香港隊而撐你……依家發現，其實佢哋係好重要，要有佢哋推動，無論邊一個運動都好，先會繼續進步。」

「螢花女足」成為馬詠茹生活中重要的一塊。（Instagram@viutv.fcw）

「螢花」女將的真情實感：「冇見過一個團隊係咁有愛」

突然進入生命的「螢花女足」，給了馬詠茹相當難忘的半年，「我感受到呢班女仔，係真係好有愛，我冇見過一個團隊係咁有愛。有咩事，你一個人喊，成村人衝埋嚟，同你講冇事㗎……也感受到佢哋真係為大家好，無論幫大家買個袋、買補充品、又會好驚大家落雨淋病，幫大家一齊帶膠袋……好多嘢為大家設想。」

螢花女足的感情絕不止是幕前演出，幕後她們同樣親密，在許多沒有鏡頭的日子，她們一起加操、互相鼓勵，結束拍攝後更會一起去旅行。馬詠茹以「誇張」形容隊友之間的愛，而這份愛是建基於大家都為同一件事努力，過程中獲得的共同回憶，「訓練好密集，feel到大家都真係擺個心出嚟。其實，做一個運動，你未必係好勁，但係有冇去練，有冇擺上心呢？其實大家隊員一定知道，所以我係好欣賞嗰啲，無論佢最後幾勁都好，但係肯去練嘅人。」

《足球女將》的節目英文名是「Goal to Success」，何謂「成功」？也許在競技足球，成功必然是入球和勝利，而然退後一步，一個團隊中，每人天份、長處都不一樣，付出與收穫不一定對等，在業餘的運動世界，不如別太功利吧。螢花女足眾將在鍛鍊過程中付出血汗所展現的進步、獲得的回憶和友情，或多或少擊中了我們心目中，對團隊運動真正的嚮往。