足球女將專訪2｜愛哭的龍門教練　梁蔚雅感謝螢花：令人唔踩女足

ViuTV節目《足球女將》播映期間成為城中熱話，從一班由零學踢波的螢花女將身上，我們總能找到一些共鳴——日夜苦練卻察覺自己未必是最有天份那個；明明不是職業球員卻很着緊一切；無論如何只要跟隊友一起踢波就滿足的心情。

在《足球女將》終極戰播出前，我們邀來螢花足球隊翼鋒、場地單車前港將馬詠茹（Vivian），和出任螢花女足守門員教練、香港女足代表梁蔚雅（Lay）來一場對談：兩人身份徹底相反——球員、教練；精英運動員、兼職運動員。

第二集，出任守門員教練梁蔚雅講述她是怎樣看這班女將的成長，到最後一同淚灑球場。

（本文為《足球女將》訪問系列的第二集，共三集）



《足球女將》專訪系列：

第一集：馬詠茹曾拒絕接拍 從足球領悟「1+1＞2」

第三集：七問七答談香港女足 「只想聯賽有進場儀式」

梁蔚雅當了足球員超過20年，自2010年開始代表港隊，現在效力傑志女子足球隊。筆者十年前第一次採訪她，不到幾句她就哭，說着「只想有人知香港有女子足球」，當時殺了筆者一個措手不及。

未料相隔10年，ViuTV的節目《足球女將》播出，她在「黑房」接受製作組訪問的一幕，筆者邊看邊不經意地說：「好似次次訪問佢都會喊」，話音未落，她又兩眼通紅開始拭淚。但梁蔚雅的眼淚從不矯情，易哭，因為女足真的是她心裏最重要的一塊。一同受訪的馬詠茹笑說：「庭欣（梁庭欣）話，佢喊得仲多過我哋。」

女足對梁蔚雅如此重要，但她一開始對於《足球女將》的開拍覺得難以置信，她是在去年10月收到製作組成員在Instagram私訊邀請，「開頭真心以為係詐騙嚟嘅，冇諗過呢個台會拍呢個節目，覺得冇人會放資源去拍女子足球……嗰排又係詐騙當道嘅時間。」她經歷過無人知道香港女足的年代，對於Viu TV會開拍這節目既驚又喜，「我又冇乜嘢畀佢呃，問多啲資料之後就accept（接受）咗。」

梁蔚雅曾代表香港出戰多項國際賽事。（資料圖片）

第一次的龍門課：「未見過化晒妝都好肯撲落地」

阿Lay坦言第一次出席練習時，曾猶豫自己應以什麼心態拍攝，猶記得去到更衣室，看到一群女孩，她坦言不太認識一班藝人，「當時佢哋未知我係邊個，佢哋嘅肢體語言話畀我知，原來個更衣室有人share用㗎喎。」她們在鬧哄哄地補妝、討論要塗防曬，才令阿Lay想起自己也忘了帶防曬。

看到此情此境，她曾疑惑：「係拍嘢，定教波？但去到第一課嘅一半，已經知道係真係教波，根本唔使理個鏡頭。」最令她深刻的是一眾「學生」的主動程度，「Niki（郭雅琪）形象好似癲癲哋，但佢都好認真問、好認真試，我未見過化晒妝都好肯撲落地」。

除了守門員，場區球員們也深入探討踢法，「Vivian踢邊路，佢會問幾時落底、幾時cut back、可以射嘅角度係去到邊……如果淨係想要鏡頭，其實唔需要問，向住個鏡頭去就得。」製作組也是一絲不苟，「佢哋會問究竟守門員用邊對手套比較好，同埋係咪要買多幾對畀佢哋換？要買幾多雪糕筒、飛碟？」

看到由球員、教練到製作組的態度如此認真，阿Lay說：「慢慢就繼續同佢哋癲咗落去。」

阿Lay坦言「慢慢就繼續同佢哋癲咗落去。」（黃寶瑩攝）

從零到終極戰的感動：「我哋、或者職業球員都未必做得到」

梁蔚雅的角色是教練，當初知道只得5至6個月時間，去將一班女生由零訓練到能出賽，難免擔心，特別是門將的位置難度更高，「（救波）技術都已經有講緊腳、手嘅技術，再分上中下嘅技術，同埋腳法。技術跟住再戰術，戰術之後，再講緊同back four（後衛）嘅溝通合作……」

製作組提供幾位潛在門將人選的背景、主教練郭嘉諾選擇她們的原因，「知道佢哋嘅人設之後，就開始去諗要做啲乜嘢。」為了測試究竟她們雙手是否適合接波，就有了要她們拿着皮球放在臉前方，讓Lay打十下的畫面，「做呢個，已經知佢有冇力量、或者係想唔想接波，以前教過有啲人，真係唔會畀力，咁你就大概知佢可能真係唔想（接波）。」

幸好女將們雙手都有力，更重要的是阿Lay感受到她們想做好的心，「呢個我都好出奇，有時教波，有三至四個守門員，其中一個懶懶行少少就會拖慢進度」，但在她們身上卻完全沒有這情況。

女將們很努力，第一堂守門員課已在3小時內學完應付地波、中腰高波，再加上開波，阿Lay轉向馬詠茹說：「我好佩服你哋個人項目運動員，吸收能力真係好高，你哋嗰個思維、再執行，可以喺好短時間做到出嚟」，曾是佩劍港將的Moriah（文毅施）在第一堂已做到大腳開龍門球。

不過守門員畢竟壓力大，螢花友賽車路士足校的一次，Moriah把關，一次又一次在網窩內將皮球撿出來，在劍道上經歷過許多勝負的她也難免崩塌，哭着把比賽踢完，雖然輸得慘烈，但那種放在臉上的不甘心令人動容。

梁蔚雅也盡力指導希望幫助她們進步，當時她把握有限時間，即使自己並非時常隨隊，也會將球隊每場友賽和集訓的失球看過一遍，「有時一開波，就被對面前鋒截咗、即刻射入，呢個係最難諗點教，因為唔係淨係守門員問題，有冇其他人去頂住個接鋒呢？當時我未接觸到場區球員，之後參與埋朝早7點嘅練習，先教佢哋要點企、點頂住個前鋒，等佢唔好可以好順暢咁入到嚟。」

上月底舉行、4月12日才播出的終極戰，螢花友賽元朗，是檢視最終成果的時候，「到呢場final match，開啲波真係，嘩……其實我喺現場呢，已經好熱（感動）㗎啦……」終極戰的時候，正選門將Moriah抽筋要換出，上半場踢場區的庭欣，下半場毅然換衫、戴起手套，變身門將。

「呢件事，其實我哋或者職業球員都未必做得到，跟住我喺場邊望到佢接實到一球波嘅時候，我係喊囉，嗰個感動係勁嘅。」

梁蔚雅說，女將的努力令她驚訝。（黃寶瑩攝）

另一令她深刻的是眾將的努力，留下了確實的痕跡，「佢哋成日有句說話，話要同個波熟啲，我估最開頭時郭Sir可能有咁講過。節目組向每人派咗一個波，叫佢哋返去同個波產生下感情。」女生們在皮球上寫上名字、畫上自己的標記，或是笑哈哈或是花；她們還一起買來最老土的網袋，用來將波帶去球場。

「佢哋啲波一開頭當然全部都新淨，之後真係見到啲波開始漏氣。如果真係跟節目嘅進度去踢個波，無理由咁快去到呢個程度嘅，睇得出個波唔係淨係喺人造草地踢過，一定係石地踢過先有某啲痕跡，即係嗰啲甩色甩到好勁，甩到連個標誌、或者佢哋寫嗰啲名都冇咗。」

樂見節目出街後反應：「好多謝佢哋成班女仔，令到啲人唔踩」

節目出街後一段時間，網上留言大多都正面，很多觀眾都認真討論起誰表現好、誰適合踢什麼位置、誰又進步了。香港有很多不同項目的運動員，但人們對足球這個最大眾化的項目，評語似乎總是特別尖銳；香港女子足球獲得的關注，雖然比起十多年前好，但也不能算是多，眼見《足球女將》一班足球初哥獲得這麼多目光，踢了廿多年波、代表香港十多年的梁蔚雅，又有什麼想法？

「節目出咗街之後，多咗人知道女子足球，多咗人話想玩運動，多咗人話想踢波，不論你哋繼續睇螢花又好、睇女足都好呀，即係你繼續重溫，二刷、三刷、四刷，十五集，都好呀……」由十多年前第一次訪問阿Lay，到她在《足球女將》第一次出鏡，她的願望都是「希望有人知香港有女子足球」，來到今天她的願望仍不變。

梁蔚雅在香港做女子足球員多年，冷言冷語聽過不少。（黃寶瑩攝）

「（節目）有一樣嘢，我覺得對女足係好嘅，就係啲comment（評語），而家個市場就係咁，好多人出個節目，出個創作，（觀眾會）踩咗先，但係我覺得今次係成個節目，整體嘅comment係好正面。我覺得呢個已經帶咗個好好嘅氛圍畀而家嘅市場。同埋足球，同埋女足，即係唔好踩呀，我覺得踩好易，但係……」

說到這裏，她又不禁咽哽，「踩係好易，但係我都好多謝佢哋成班女仔，令到啲人唔踩，覺得佢哋真係好努力。咁令到佢哋（觀眾）都會去聯想到，其實班女子足球員都好努力。」

在香港，女子足球暫時沒有全職的選項，梁蔚雅儘管生活全部圍繞足球運行，仍然是掛着「業餘」的身份；馬詠茹則曾是體育學院的精英運動員，如今嚐過業餘足球員的生活，對於足球也有了新的體會。專訪最後一集，兩人會以一場對談，講述不同身份運動員的喜與悲，及對於香港女子足球的期盼。