譚仔三哥贊助學界賽事　成功吸納年輕族群　兼讓「姐姐」展才華

今個學年的學界體育精英賽事，包括足球、籃球、手球和排球，都獲企業冠名贊助，當中較令人意外的，是本地連鎖餐廳「譚仔三哥」宣布冠名贊助足球精英賽3年，除了各種宣傳，決賽當日除了在場地設置打卡位，還有「姐姐啦啦隊」等創意行銷方式，帶來話題也炒熱氣氛。

學界賽事為何能吸引本地企業贊助？在企業眼中，學界體育賽事的價值又是什麼？贊助成效又如何呢？今次邀來譚仔三哥米線市務總監施美琪（Maggie）分享。



譚仔三哥由今年開始，連續3年冠名贊助全港學界足球精英比賽。（資料圖片／袁志浩攝）

3月初在啟德青年運動場舉行的全港學界精英足球比賽4強和決賽，去到球場正門外，「譚仔三哥」的布置已映入眼簾，也有工作人員派發應援物；入到球場內，各種標語如「踢完波，食三哥」相當醒目。

的確，譚仔三哥是不少學生或打工仔簡單解決一餐的選擇，貪其選擇多、飽肚而價錢不高，看到學界足球賽冠上三哥名字，甚有親切感。比賽期間，無論是半場的「姐姐啦啦隊」表演，或是賽後頒獎環節，學生們在接過隨獎項而來的譚仔三哥現金券時，全場歡呼聲都特別響亮。

譚仔三哥姐姐的故事：「代代姐」從不懂廣東話到管9間店 「美線」是勇氣象徵

2024/25年度學界足球精英賽，比賽場地啟德青年運動場有許多「三哥」的布置。（資料圖片／袁志浩攝）

譚仔三哥米線市務總監施美琪指，贊助足球精英賽是譚仔三哥的行銷企劃「Create辛鮮敢」其中一部份，這企劃的主要對象是年輕族群，「15至34歲是我們的主要客群，他們是鞏固我們品牌持續發展的重要一群。」她續指，三哥在全港有超過100間分店，可舉辦線下活動連結客人；製作社交媒體內容時，也會迎合年輕族群文化，「簡單一碗米線，都可以跟他們創造一些回憶。」

譚仔三哥一口氣贊助足球精英賽3年，也是第一個贊助足球精英賽的餐飲品牌，Maggie表示，學生在學界賽事展現的面貌，與三哥的精神能互相連接：「學生們為了爭取勝利，付出許多努力和堅持，我們品牌的16年歷史不算很長，但在這16年我們也面對很多挑戰，仍追求去做好一碗米線和我們的服務。」

譚仔三哥米線市務總監施美琪。（黃浩謙攝）

由於與學界體育聯會的協議，Maggie表示未能透露贊助金額；談到成效，她表示相當滿意：「在我們的社交媒體平台發放的相關帖文，觸及率超過31萬，互動量包括點讚、評論，也超過1萬。在社交媒體層面，整件事我們真的吸納了一些非常年輕的粉絲。加上當日季軍和冠軍戰也有直播，也有700萬次的觀看數，現場也有2500人；加上當日有個有趣景象，有些人未必有飛入場，但在看台對面的位置也站滿了人，在那裏睇波。」

談到下屆學界精英足球比賽，三哥會不會有新嘗試時，她表示要先賣關子，但指出今年籌備時間較倉促，「但我們仍覺得很滿意，希望明年學界，有更多時間去籌備。」

其實今次並非三哥首次贊助體育賽事，2024年的毅行者，三哥也是贊助商之一，談到未來有無計劃去贊助其他本地賽事，Maggie說：「今年有計劃繼續支持（毅行者），其他賽事方面，要看活動跟我們的品牌是否符合，例如貢獻社會、創新等方面，會不會有理念相近的總會，再以此方式選擇合適活動去贊助。」

學界足球精英賽時，「姐姐啦啦隊」的表演令人印象深刻。（資料圖片／袁志浩攝）

談到在學界精英足球比賽時引起哄動的「姐姐啦啦隊」，Maggie說：「三哥姐姐是我們的品牌大使，她們予人玩得又熱情的印象，今次史無前例去組成姐姐啦啦隊，是希望姐姐有個機會可以親身到場，為年輕足球員打氣，也點燃全場氣氛，事實也證明當日氣氛很好，現場收到好多反應，說，原來姐姐咁玩得，也符合我們品牌敢玩敢做的DNA。」

畢竟要在大眾眼前跳舞演出，與姐姐平日工作性質完全不一樣，招募姐姐擔任啦啦隊時，又有否遇上困難？Maggie透露：「每次市場部去招募，不論是哥哥或姐姐去參與品牌拍攝活動時，反應也很踴躍，他們也會覺得是一個挑戰，而且我們譚仔國際、到譚仔三哥，也很關注ESG（環境、社會和管治），提人為本，希透過提供不同的表演和拍攝機會，讓姐姐展示才華。」

Maggie（右）與常參與品牌宣傳活動的「代代姐」（左）。（黃浩謙攝）

「姐姐」的稱呼，本來源自網民談論她們落單時帶口音的廣東話，初時帶點譏笑的意味，但慢慢地「譚仔姐姐」已成為一種次文化，三哥又如何將「姐姐」變成品牌代表？Maggie道：「她們講得姐姐話，大部分都是來自中國內地的地區。我們希望多些給他們機會去展現他們自己的才華，令到大家都會包容他們，無論在工作環境或者社會，而這個也是我們覺得是一個叫做Women Empowerment的舉動，給一個空間他們可以做到女性的賦權。」

「譚仔姐姐」經常亮相，男性店員「譚仔哥哥」也有粉墨登場，Maggie表示，過往的宣傳企劃不時邀來「哥哥」拍攝，當中包括較年輕的哥哥，曾在2023年的情人節宣傳活動「辣之戀人」與客人互動，去年以功夫為宣傳主題的三酸撈薯粉廣告，也有邀哥哥參演，「我們幫姐姐建立形象相對較久，但在一些合適的時間，會帶我們的哥哥出場。」