專訪譚仔三哥姐姐｜從不懂廣東話到管9間店　「美線」是勇氣象徵

3月初的全港學界精英足球比賽決賽，全場反應最熱烈一刻除了互射十二碼決勝負時，就是半場休息期間，贊助商譚仔三哥派出「姐姐啦啦隊」以舞蹈應援時。

「譚仔姐姐」如今已成為香港一種次文化，也成為了品牌的代表人物，精英賽當日有份做啦啦隊的「代代姐」接受《01體育》訪問，操一口純正「姐姐語」的她目前已是三哥的區域經理，她講述自己是如何成為「姐姐」、進而化身啦啦隊、甚至在飛機上工作。



「我煮美（米）線好用心！」代代姐很符合大眾心目中「譚仔姐姐」的形象：有媽媽感的中年女子、說着帶濃濃口音的廣東話、親和力十足。

代代姐在2010年由四川來港，2011年開始在三哥工作，她仍記得初來港時求職相當困難，「啱啱嚟嗰陣我都好徬徨，因為廣東話講得唔好，嗰時搵過酒樓，佢知我廣東話唔好，就叫我去洗廁所，嗰陣先30歲。」

「代代姐」在譚仔三哥工作已近14年。（黃浩謙攝）

代代姐偶然發現譚仔三哥售賣的小食，與家鄉四川的菜式有相似之處，她決定去應徵，「就搵到旺角嗰度，個店長都冇話覺得我廣東話唔好，佢都教我做嘢，我做咗3日，就教我打單，好有耐性。」初期她也碰過釘，「香港人有時會講英文，試過有客人話，『麻煩要包tissue』，我真係唔知係咩嚟！」她笑說，「咩話？咩話？之後同事話係紙巾。」

雖然到今天，代代姐的廣東話仍是口音較重，但不難聽懂之餘，也變成人們口中的「譚仔話」，她回想當時花不少時間練習：「自己多練、多啲睇電視，或者同同事傾計嗰陣講多啲。」

14年間，她從樓面做到廚房、落單還是煮米線、土匪雞翼、尖椒皮蛋等，通通難不到她，現時更已是區域經理，一人管理9間分店的運作，她笑說：「我依家睇元朗、天水圍，仲有尖沙咀，三個區！」她笑着做出一個「三」的手勢，還推薦記者去嘗試元朗的「三哥燙」，同樣是她豁下店舖。

「代代姐」在譚仔三哥由前線做到管理，廚房工作也難不倒她。（黃浩謙攝）

說到在足球精英賽做啦啦隊的經驗，她坦言一開始獲邀請時覺得害怕，畢竟年紀不小，但轉念一想，「如果佢哋揀我，一定有原因，所以我覺得好榮幸、好開心」訓練期間也不容易，她指「姐姐」們沒有跳舞基礎，「排練嘅時候，左同右都分唔清楚，又要記舞步、數拍子，記得左腳又唔記得右腳，記得左手又唔記得右手，好艱難……」

從初來港不懂廣東話到一步步走到管理位置，代代姐有的是堅持和勇氣，和正面看待事物的心態，「未出場之前好緊張，但我哋出嚟聽到歡呼聲，覺得好興奮。之前冇試過表演，今次之後鍾意咗，原來好有滿足感。」

「代代姐」享受在學界足球精英賽做啦啦隊。（資料圖片／袁志浩攝）

最令她驚喜的是女兒的反應，代代姐說，早些年女兒讀書較忙碌，兩人溝通較少，「我個女今年21歲，嗰次我哋做啦啦隊，佢都有嚟，公司都畀咗張飛佢，我哋出嚟嗰陣，佢喺（看台）上面影相，跳完之後，佢嚟搵我哋，話，『媽媽，你真係好叻，好厲害！你做到啦啦隊，我都未試過』。」說起女兒，代代姐露出最燦爛的笑容，「感覺依家同佢之間距離冇咁遠……我覺得喺佢心目中，我都幾叻。」

早前三哥與日清合作，在香港快運航班上推出杯麵，還特別舉辦「空中發布會」，在往日本的特別航班上讓乘客品嘗杯麵，代代姐也以大使的姿態參與，除了在登機牌前與乘客合照，也在航班上透過廣播系統與乘客玩遊戲等等。

代代姐憶述時說：「我一個嚟自四川鄉下農村嘅妹妹，以前覺得喺飛機嘅工作係好神聖，今次體驗到喺飛機上面講嘢，仲可以派麵，同空姐一齊做嘢，好感激。」

「譚仔姐姐」的源起，多少帶有嘲笑她們口音的意味，但「墨演」、「懶肉」、「美線」慢慢變成一種親切且具本土特色的語言，「姐姐」們已成為一種象徵內地來港而勤奮、親切地工作的文化符號、甚至是品牌代表，代代姐談到「姐姐」的稱呼時，說：「我對姐姐呢個名，覺得好好，我哋公司嘅客年輕人比較多，聽到呢個稱呼，我覺得好親切。」

她續說：「客人嘅需求係乜嘢？唔一定佢主動搵你，叫你拎咩先拎過去。」由初來港的徬徨無助，到由最前線做到管理，代代姐說其實沒什麼秘訣，「由頭做起，冇咩捷徑可以走，好似講廣東話，一定要努力、敢學敢做。要有同理心、做人都要大膽啲，大膽啲，一定會成功。」

勇氣，給予代代姐一個又一個「冇諗過」的經驗——「冇諗過自己可以做得咁好，冇諗過自己喺香港可以做到區域經理，冇諗過喺香港，可以企喺足球場跳啦啦隊」。訪問完畢，代代姐又趕着離開了，「要去工場睇下啲工序」。有目標、敢嘗試的人，總在閃閃發亮。