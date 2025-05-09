歐協聯4強｜車路士兩回合5：1淘汰佐加頓斯 與貝迪斯晉級決賽
撰文：蕭通
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歐協聯周四（5月8日）舉行四強次回合賽事，車路士及貝迪斯同晉級決賽。車路士在首回合領先4：1下，次回合以1：0 勝佐加頓斯。
費倫天拿同日對陣貝迪斯，費倫天拿在首回合以1：2落後，次回合於法定90分鐘打成2：1，需加時作賽。最終由貝迪斯在加時取得一個入球，兩回合合計以4：3出線，決賽將於當地5月28日舉行。
車路士對陣佐加頓斯的賽事，在上半場38分鐘，迪斯貝利賀爾（Kiernan Dewsbury-Hall）在Tyrique George助攻下取得入球，為車路士奠定勝局。
費倫天拿與貝迪斯的賽事，費倫天拿憑魯賓高辛斯（Robin Gosens）梅開二度，於上半場以２：１領先對手。兩軍於下半場未改寫比數，需加時作賽分勝負。於97分鐘，由艾薩蘇利（Abde Ezzalzouli）為貝迪斯攻入致勝一球。
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