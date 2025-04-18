歐協聯｜車路士噓聲中晉級隊長認衰　波蘭球迷半裸打氣震撼西倫敦

歐協聯八強次回合，車路士在主場「反車」，爆冷以1：2不敵波蘭球會歷基亞（Legia Warszawa）。幸好首回合手握3：0領先優勢，車路士在主場球迷噓聲中，以總比數4：2晉級四強，將鬥瑞典球隊佐加頓斯。

車路士隊長列斯占士體諒球迷的反應，承認球隊踢得差，「或者我們不尊重比賽」，「如果你不好好準備，就要付出代價」。此外，今場歷基亞的球迷亦反客為主，震撼史丹福橋，他們幾乎全體赤裸上身打氣，領先2：1後更集體點燃紅色煙花，氣勢凌人。



列斯占士賽後指球隊不尊重這場比賽，又沒有好好準備，矛頭是否指出主帥馬列斯卡？（路透社）

首回合落後0：3的歷基亞在史丹福橋反客為主，在10分鐘由柏赫特（Tomas Pekhart）射入十二碼，領先1：0。車路士由古古列拿在33分鐘追平。換邊後，卡普阿迪（Steve Kapuadi）在53分鐘為歷基亞建功，最終歷基亞作客小勝車路士2：1。兩回合計，車路士仍以4：2晉級，但車路士球迷明顯不滿球隊表現，報以噓聲。

車路士隊長列斯占士賽後說：「很失望，我們本應要贏這場比賽，但未能做到。球隊今場的表現太差了，很難歸咎於一個原因，或者因為首回合領先3：0，但我們沒有任何藉口。」

車路士主場輸波仍晉級。（路透社）

「歷基亞令到我們相當難踢，我們沒有與之對抗。」列斯占士續說：「我們晉級了，但今場的表現肯定沒有什麼進步，如果有，都是退步。或者我們不夠尊重這場比賽。這就是足球，如果你沒有好好準備，就會付出代價。」

對於主場球迷的「柴台」，列斯占士回應：「我真的理解球迷的沮喪。我很了解球迷入場是為了看精彩的比賽及入球，但我們今場踢得太難看。」

反客為主的還有看台上的球迷，雖然周四（17日）晚倫敦只有約12度，但這班作客球迷無懼寒冷，紛紛脫去上衣，赤裸上身，為歷基亞吶喊加油，打氣之聲更勝主隊。當歷基亞領先2：1後，他們更放出紅色的煙火，染紅藍橋，在史丹福橋形成一抹有趣的畫面。歷基亞教練菲奧（Gonçalo Feio）說：「我們都知道這個不是（主隊球迷打氣聲）大聲的球場，一定可以感受到我們球迷的存在。」

歷基亞球迷熱情打氣。（路透社）