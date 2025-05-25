空手道︱劉慕裳再做亞洲冠軍　亞錦賽個人形挫日本選手締三連霸

在烏茲別克舉行的第21屆亞洲空手道錦標賽，世界排名第一的香港空手道選手劉慕裳（Grace）在女子個人形決賽中，與日本好手尾野真步激鬥，結果劉慕裳繼去年後再度力壓對手，成功贏得冠軍，締造亞錦賽三連霸。



劉慕裳與尾野真步交手。（IG@karateinsights）

劉慕裳早前接連在K1空手道超級聯賽埃及站及中國站奪金，她在亞錦賽先後淘汰沙地阿拉伯、尼泊爾及越南對手，與尾野真步再度於決賽碰頭。賽前她在個人社交網站出帖，呼籲支持者為她集氣，表示希望再成為亞洲冠軍。

劉慕裳演繹「北谷屋良公相君」。（IG@karateinsights）

劉慕裳在決賽演繹「北谷屋良公相君」，獲裁判給予42.7分，以1分力壓同樣以「北谷屋良公相君」應戰的與尾野真，創下三連冠走勢，且自2020年2月起，她在每個國際賽均成功登上頒獎台。

劉慕裳於亞錦賽女子個人形三運霸（IG@karateinsights）

此外，港將黃卓莉於女子自由組手68公斤級亦奪銅，加上在男子及女子隊際形分別都贏得銅牌，港隊目前在亞錦賽累積1金3銅。