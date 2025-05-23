乒乓世錦賽｜黃鎮廷杜凱琹不敵日本組合無緣決賽 第4度混雙摘銅
撰文：趙子晉
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香港隊乒乓球混雙組合黃鎮廷／杜凱琹鎖定第4塊世錦賽獎牌，今日（23日）與日本組合吉村真晴／大藤沙月力爭決賽席位，惟以1：3落敗，無緣決賽，第4度摘下世錦賽銅牌。
乒乓世錦賽｜黃鎮廷杜凱琹闖混雙4強 鎖定組合第4面世錦賽獎牌
黃鎮廷／杜凱琹過往曾在2015年﹑2017年﹑2023年登上世界錦標賽頒獎台，此前3次不約而同摘銅而回，今次力爭首次突破4強，兌現賽前「換顏色」的承諾，與日本組合吉村真晴／大藤沙月交手。
港隊的「黃杜配」首局初段曾經領先再落後，局末一度反超前，以8：11先輸一局。日本組合在第二局繼續佔先，以11：1拿下第二局。黃杜配第三局不容再失，初段曾領先4：2，後段進一步擴大比分，以11：4扳回一城，局數落後1：2。
第四局，黃杜配初段連失兩分後即要求暫停，卻未能止跌勢，這對港隊組合再失4分，落後0：6，最後以2：11再輸一局，力戰22分鐘﹑以1：3告負無緣決賽，黃杜配第4次摘下世錦賽銅牌。
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