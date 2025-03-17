空手道｜劉慕裳超聯杭州站奪金後感言：要向自己致意

香港空手道代表劉慕裳周日（16日）在空手道超聯杭州站，奪得女子個人形金牌，近5年來連續26場國際賽事都獲獎。她賽後在社交媒體發文，表示除了感謝教練和後勤團隊，更要向自己致意。



劉慕裳在超聯杭州站的決賽，擊敗去年超聯總冠軍（Grand Winner）、世界排名第二的冠軍熱門尾野真步，相隔一年再奪超聯金牌，也意味她自2020年2月14日的超聯杜拜站以來，連同東京奧運、杭州亞運等賽事在內，已連續5年、26場比賽無間斷地登上頒獎台，世界排名第一的名銜實至名歸。

劉慕裳（左二）力壓3名日本選手，奪得杭州站金牌。（Instagram@gracelaukarate）

她賽後在社交媒體發文，先感謝神帶來的機會和助她應對挑戰，然後寫道：「我不僅要在獲勝的時候感謝教練、心理學家和支援團隊，他們也在事情不如預期時，不懈地幫助我。不過最重要的，是要向我自己，Grace，致謝。感謝你相信我、幫助我將身心連結。我知道還有進步空間，但我會逐步前進。」劉慕裳最後亦感謝杭州的現場觀眾，「有很多觀眾，是個驚喜！」