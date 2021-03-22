【足球熱話】C朗師弟創球會歷史哭成淚人　隊友一個行為感動世界

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-03-22 17:03

葡萄牙青訓近年終於收成，新秀人才輩出。近日C朗拿度母會士砵亭一名小將寫下新紀錄，成為球會115年歷史以來，為成年隊上陣的最年輕球員；他賽後真情流露，感觸得流下眼淚。

這位C朗「師弟」名叫艾素高（Dario Essugo），出生於2005年，除了擁有安哥拉血統，之前更已代表過葡萄牙U15和U16國家隊。艾素高一周前剛過16歲生日，並在跟士砵亭簽下人生首份職業合同；誰不知上周末他已獲得首度在葡超登場的機會。

剛滿16歲的艾素高，早前跟士砵亭簽下職業合同。(Twitter@Infogenuino)

7年間由小球迷變一隊成員

該場士砵亭對甘馬雷斯的比賽原本平平無奇，艾素高的真情流露卻令賽事成為焦點。這位2014年仍在跟球隊主力祖奧馬里奧（Joao Mario）合照的「小球迷」，7年後已憑努力攀上一隊，並在比賽第84分鐘後備入替祖奧馬里奧。

艾素高上場後雖然無甚建樹，但短短6分鐘卻教他畢生難忘。在球證鳴完場笛之際，這位小孩無法再控制自己激動的心情，在球場上哭成淚人。他以手拭淚，而此時隊友也紛紛上前雖他擁抱跟祝賀，有隊友甚至親吻他的額頭，成為足球場上最美麗的畫面。

艾素高賽後不禁流下男兒淚，隊友紛紛上前安慰。（Sporting Clube de Portugal Facebook）

球場上最美麗畫面，16歲小將處子戰感動哭成淚人：（按圖放大）

感謝隊友支持：今日只是開始

登上職業舞台是艾素高從小到大的夢想，他賽後仍相當激動，表示難以用任何言語去形容自己當刻的感受。他特別感謝一班互相扶持的隊友，指對方的支持令自己在場上變得放鬆，「我要感謝所有人。這只是個開始，我會繼續努力，幫球會達成目標。當然，為成年隊比賽往往是件與眾不同的事。」

C朗跟比比（右），甚至般奴費南迪斯，都是出身於士砵亭，艾素高又能否成為下一位世界級球星？（@TeamCRonaldo）

Quelle image ! Dario Essugo, 16 ans et 6 jours, en larmes après sa première apparition en professionnel avec le Sporting, qui fait de lui le plus jeune joueur de l'histoire de la Liga NOS. 👏pic.twitter.com/sULJDEF59u — Trivela 🇵🇹 (@Trivela_FR) March 21, 2021

艾素高的上陣除了為自己立下里程碑，他同時以16歲零6天，成為士砵亭史上最年輕的出場球員，把原先紀錄推前11個月零6天。

值得一提的是，想當年C朗第一次為士砵亭上陣時也只得17歲多，而這位球星至今仍以17歲8個月零2天，保持球會最年輕入球紀錄，艾素高又能否青出於藍勝於藍，再度打破「師兄」C朗的紀錄？

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