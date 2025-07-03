迪奧高祖達車禍離世　葡萄牙足總及波圖齊悼念：重大損失

多間外國傳媒報道，28歲的利物浦前鋒迪奧高祖達（Diogo Jota）與弟弟安德烈因車禍離世，葡萄牙足總與兩人效力過的葡萄牙球會波圖，都在網上發文悼念。



迪奧高祖達為葡萄牙國家隊上陣49場，包括剛剛為家鄉贏得歐國聯冠軍，葡萄牙足總發表聲明，指足總與整個葡萄牙足球圈都對祖達的死訊感到十分沮喪。

「祖達不止是一位出色的球員，他是一位非凡的人，贏得所有隊友與對手的尊重，他總能為身邊人帶來歡樂，也是球壇的楷模。」

葡萄牙足總對祖達的家人與朋友表達深切慰問，也對利物浦、葡萄牙球會彭拿費爾（安德烈效力球會）的球員表達關心。

該會同時已向歐洲足協申請，在周四舉行的女子歐國盃賽事——西班牙對葡萄牙時為祖達兩兄弟默哀一分鐘。

「我們失去了兩位好球員，他們的離開是葡萄牙足球重大的損失，我們會做盡一切，每天表揚他們遺留下來的影響。」

而祖達與弟弟都效力過的葡萄牙球會波圖，同樣在網上悼念，「我們陷入悲痛之中。我們懷著震驚和深切的悲痛，向祖達和其弟弟安德烈的家人和朋友致以最深切的慰問。望他們安息吧。」

歐洲足協之後也發聲明，「我們謹代表歐洲足球界，對葡萄牙國腳、利物浦前鋒迪奧高祖達及安德烈的不幸離世深感悲痛。我們與他們的家人、朋友、隊友以及所有受此悲痛影響的人們同在。」