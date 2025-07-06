東亞錦．直擊︱港足新人李家豪的難忘體驗　坐在傳奇身旁的緊張感

雲集中國、日本、韓國與香港隊的東亞足球錦標賽決賽周明天（7日）揭幕，一如以往賽會邀請所有參賽球隊出席賽前記者會，龍仁市龍體育場的房間不算寬敞，塞滿近百名傳媒。



賽事去屆（2022年）在疫情下閉門舉行，無論傳媒、教練、球員都有人第一次參與，單是在記者會上，已可感受到這場大賽的緊張感。

國足主教練祖積域「排場」最大，帶來了兩位翻譯員。（袁志浩攝）

今次是國足暫代新帥祖積域上任後首度在大賽亮相，來自塞爾維亞的他「排場」最大，帶來了兩位翻譯員，將其家鄉語言分別翻譯成中、英文。這位教練「開場白」先祝賀日本與韓國晉級2026年世界盃，指國足已踏入新周期，東亞錦標賽正是個好開始，「希望球員有好表現，變成一支更好的國家隊。對手全部都很強，可以充份考驗球員及團隊。我們會全力準備及比賽，盡量拿到好成績。」

有日本記者問到，中國與香港兩隊均無法晉身明年世界盃，且兩隊各有難題要面對，雙方今次比賽能跟日韓對壘，對教練而言有多重要。祖積域讓韋斯活先回，因在記招時間有限、加上香港記者只佔少數下，港隊主帥韋斯活回答的提問不多。

港足主帥韋斯活希望球員享受這次考驗。（袁志浩攝）

韋斯活稱，香港在自己上任之前從未入圍世界盃，在本地聯賽休季下，港隊部份球員在6月份國際賽期後休息近兩星期，但仍有8位球員外流中國聯賽，因此狀態不成問題。「我們會享受這次考驗，我們已連續10場不敗，希望可以展示自己的能力。」

他明言港隊沒有太多期望，「其他三隊都很不錯，日韓是亞洲前三，中國也很強，而我們之前排159位，但我們沒有什麼可輸的。」

東亞錦標賽的指定動作。（袁志浩攝）

東亞錦決賽周縱沒有亞洲盃與世界盃的規模，但面對閃個不停的鎂光燈，初來報到的國足主帥祖積域也發生忘記讓職員翻譯的「蝦碌」；至於港足後衛李家豪更是新手中的新手，這位32歲球員今次首度入圍決選名單，未獲得首頂唸帽，卻先獲安排參與賽前記者會，而最他身旁更是坐着參加過四屆世界盃的38歲日本左閘長友佑都。

李家豪坐在長友佑都身旁。（袁志浩攝）

李家豪一度把身體靠近對方讓記者拍照，更緊張得在長友佑都發言後，幾乎搶先日本隊翻譯員發言。他難掩興奮與不安，「好緊張，長友佑都在我身旁，他是超級傳奇，也是學習對象，超緊張、超緊張......」他認為勝利對港隊而言未必是首要目標，最重要好好表現自己，「個人目標是有好表現，讓教練看到，下一次再入圍。團隊目標首先是希望隊員不要受傷，也透過高強度比賽為下次亞洲盃外圍賽做準備，為對手製造麻煩。」

李家豪希望港隊先表現好自己。（袁志浩攝）

至於國足前鋒張玉寧就稱，球隊從世界盃外圍賽第三圈（18強賽）失利後重新構建，已改朝換代，「會為下一次世界盃鋪路，自己擔當承上啟下的作用，讓新人多表現自己。」