東亞錦標賽︱國足公布26人名單　缺守將蔣光太　韋世豪領銜攻堅

中國國家足球隊公布出戰東亞足球錦標賽決賽周的26人大軍名單，由代理主教練祖積域（Dejan Durdevic，內地譯：久爾傑維奇）領軍，入選球員包括顏駿凌、蔣聖龍、韋世豪及張玉寧等主將，還有入籍兵、原譯沙真奴（Serginho）的塞爾吉尼奧。這支國足會由7月2日至16日到遼寧大連、韓國水原及龍仁市集訓及參賽。



今屆東亞足球錦標賽決賽周在韓國龍仁市舉行，國足會在7月7日首場分組賽對東道主韓國，之後在7月12日對日本，最後一場在7月15日對港隊。

國足公布大軍名單。（微博）

國足出戰東亞足球錦標賽的大軍名單

門將：顏駿凌、薛慶浩、于金永

後衛：魏震、吾米提江·玉蘇普、蔣聖龍、朱辰杰、吳少聰、高准翼、汪士欽

中場：徐新、蒯紀聞、徐皓陽、高天意、曹永競、塞爾吉尼奧、黃政宇、謝文能、巴頓、廖錦濤

前鋒：劉誠宇、韋世豪、王子銘、張玉寧、王鈺棟、陶強龍

代理主教練：祖積域（內地譯名為久爾杰維奇）