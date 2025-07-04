東亞錦標賽｜國足大連集訓備戰　代理主帥：幾個對手都是強隊

東亞足球錦標賽決賽周即將在韓國龍仁市舉行，中國國家隊正在大連集訓。代理國足主帥祖積域（Dejan Đurđević，內地譯：久爾傑維奇）表示，備戰時間不多，會盡量提升球員狀態，要在最短的時間令球員了解他的戰術思想。他認為東亞足球錦標賽的幾個對手都是強隊，國足需要打起100%精神應戰。國足首戰要對東道主韓國，接着鬥日本，最後一場對港隊。



國足在大連集訓，準備東亞足球錦標賽決賽周。（新華社）

在7月2日，國足全隊抵大連集訓。新上任國足代理主帥的祖積域昨日（3日）接受內地傳媒訪問，談到備戰狀況。他說：「眾所周知，我們今次集訓時間也是非常短的，3天之後，我們就要去韓國打比賽。從備戰角度說，我們肯定要盡量把球員的狀態調整好，利用好現有這些球員，我們的目的還是要踢好比賽。對我們來說，時間短只意味住我們要提高工作效率，用最短的時間把我們新的戰術思想告訴給我們這些現有球員。接下來在韓國的比賽，畢竟幾個對手都是強隊，我們要提起100%的精神。」

今屆東亞足球錦標賽決賽周有4支球隊，踢單循環，最高分者得冠軍。國足在7月7日先對韓國，到7月12日對日本，最後在7月15日對港隊。

原譯為沙真奴（Serginho）的塞爾吉尼奧是今次國足名單中唯一一名入籍兵。（新華社）

對於獲委任為國足代理主帥，祖積域說：「我作為中國足協的教練，能夠被協會選中，這也展現出足協對我的信任，對我能力的認可，我也非常開心接受這個任務。我對目前的（國足）球員的情況相對比較瞭解，這裏的很多球員都是我曾經帶過的球員，我曾在中國隊各級青年軍當過主教練，我每周也都在看中國的職業聯賽，所以這些球員對我來說，都很熟悉。」

國足代理主帥祖積域主持操練。（新華社）

國足緣盡2026年世界盃決賽周後，解僱了主帥伊雲高域（Branko Ivankovic、又譯伊萬科維奇），暫由祖積域代理帥位。他說：「從職業教練角度來說，沒有選擇時機上任的權利，我們在等待時機，可能是好的時機，也可能是不好的時機，我作為一個教練，有非常長的職業生涯，在我人生中很多次都經歷了這些起伏。」

國足在大連集訓，準備東亞足球錦標賽決賽周。（新華社）

在今次的國足26人大軍名單中，明顯見到更新換代，比上期的名單有12人落選，包括王大雷、武磊、李磊等落選，中堅蔣光太亦未有入選，只有進攻中場塞爾吉尼奧一位入籍兵。這次的名單有4位新臉孔，包括19歲中場蒯紀聞、25歲中場廖錦濤、20歲門將于金永以及24歲門將薛慶浩。

對於選人，祖積域說：「其實這個過程相對簡單，因為之前就有一個大名單，所以我們從這些人裏選擇一些狀態好的，符合我們技戰術打法的球員。當然，球隊剛剛經歷了18強賽的失敗，所以作為下一個周期的開始，我們要打好這個開頭。我們國家隊的大門還是對所有人打開，這些球員現在這裏，也不意味住以後沒有新人會來，有球員表現好，有好的狀態，他們都會來到我們國家隊。」