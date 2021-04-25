西貢行山路線｜長咀之旅經驗分享　連走大灣東灣來回北潭凹21公里

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-04-25 10:27

西貢長咀是香港內陸的東極，遠離城市，人跡較罕。入長咀行山通常要預留一整天，由朝行到晚，這次路線由北潭凹起步，先跟麥理浩徑走，之後經大灣及東灣，行到長咀大浪頭的三角測量站，最後大致原路折返，全程約21公里。來回長咀包括休息時間，約需7小時。

長咀行山路線資訊：

路線：北潭凹 > 赤徑 > 鹹田 > 大灣 > 東灣 > 長咀（原路折返） 路程：21公里 需時：7小時 體力需求：5星（屬長途路線，由朝行到晚，考驗耐力；以5星為最高） 技術需求：4星（由大灣到長咀皆是崎嶇山徑，多小路岔口；以5星為最高） 起點及終點交通：搭九巴94或小巴7號來往西貢市中心及北潭凹

撇除水路交通，行長咀最方便的起點相信是北潭凹。在西貢市中心搭94號巴士到北潭凹下車，橫過馬路，起點位置有涼亭、公廁及汽水機，方便行山人士集合，出發前整理行裝。初段逆走麥徑第2徑，全是平坦的石屎路，以落斜為主，行約半小時抵達海邊的赤徑。

▼由北潭凹起步，沿麥徑第2段行到赤徑▼

+ 8 + 8 + 8

經過赤徑良友士多，沿海邊走，路過衛生情況不太理想的赤徑公廁，行橋過澗，分岔口直行上斜。行了20分鐘，幾乎全程上斜，有點吃力，上到約150米高的大浪坳。不用理會左右的小路，沿大路直行，變成不斷落斜。落了15分鐘，抵達大浪村，有興記士多。

▼由赤徑上斜，經大浪坳再落鹹田▼

+ 11 + 11 + 11

跟住指示牌往鹹田灣方向走，行多10分鐘平坦好行的村徑，就抵達鹹田。這是出長咀前最後有士多的村落，即是最後補給點，建議大家準備好3到4小時的糧水才好離開鹹田。留意西貢區議會的指示牌，在分岔口轉左往大灣行。初段仍是石屎路，但經過村屋後，逐漸變成原始山徑，路旁有鐵管。

▼由鹹田行到大灣，欣賞沙灘美景▼

+ 6 + 6 + 6

🏃🏽‍♂01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談🏃🏾‍♀

🏃🏽‍♂行山前先睇路線片：咖喱山行山攻略🏃🏾‍♀

🏃🏽‍♂立即訂閱01體育Youtube頻道，了解更多行山及體壇資訊🏃🏾‍♀

西灣、鹹田、大灣及東灣並稱大浪四灣，當中鹹田及大灣距離最近，兩灘相隔望魚角。由鹹田行10分鐘路，便抵大灣。當你發現，腳下泥路的質感有變，漸漸成為軟綿綿的沙地，就代表到了大灣。顧名思義，大灣的沙灘相當遼闊，水清沙幼。

行到大灣，終於見到目的地長咀，但尚有2小時的路程。望住東灣山，行過大灣，到沙灘盡頭便見有小路。之後到長咀的山路都崎嶇狹窄，比麥徑難行得多，請有心理準備。沿明顯的沙泥路行，攀升上一處山坳，見到分岔口，有左右兩途，選行近海的右路。

▼由大灣行到東灣，山路開始變得崎嶇難行▼

+ 14 + 14 + 14

路胚算明顯，橫山而走，上落不算多，畔無敵海景而行，賞心悅目。約行半小時，快到東灣，選擇一個較危險但直接的方法落去，要攀石壁而下，抵達海邊，之後爬過巨岩，終於來到東灣的沙灘。這段路需要手腳並用，略有難度。如果覺得石壁及巨岩路危險難走，可以不經此路，沿山徑繞到東灣後，再行出沙灘。

從岩石上觀看東灣山及東灣的景色。（顏銘輝攝）

▼由東灣另一端上山，前往長咀，山路亦崎嶇▼

+ 14 + 14 + 14

行過沙灘，至東灣的另一端，細心尋找上山的路口，有絲帶標記。初段不斷上斜，都上得幾急，路面多大石，兩旁多灌木，頗耗體力。上到約高100米之處，有塊大石，石上有黑色的塗鴉。這塊石是幾好的路標，之後上落不多；行上一點，匯合從左後方而來的另一條小徑（那是從東灣沙灘後上山的路），沿海而走，橫東灣山腰而行，前往長咀。

▼沿山脊行，都要30分鐘才到大浪頭▼

+ 10 + 10 + 10

沿橫山徑行，接上從東灣山下來的山路，踏足長咀。認住這個路口，一會兒離開都要原路回程。由東灣起計，行了約30分鐘行到這個位置，但離長咀的盡頭尚有一段距離。沿明顯的山路行，不久見到一枝木柱，上面寫住「KK 320816」的座標。不久，行至一分岔口，選右路行，沿山脊走，清晰見到之後的山路。

▼在行山旺季，路途遙遠的長咀仍然人跡罕至▼

沿路走，向右回望，可以欣賞大浪四灣，大灣及東灣最清楚；向左下望，山下有片小草坪，有人露營。俯瞰大岩口的懸崖景色後，很快就抵達大浪頭的三角測量站。由「KK 320816」的木柱起計，行了半小時才去到大浪頭。大浪頭之後還有路去大浪咀，或落到有人露營的草坪。

不過，在大浪頭休息半小時後，發現已是下午2時，時間不早，不去大浪咀了，原路折返。可能你覺得下午2時還很早，但對於出長咀而言，就是該回程的時候，因為之後要行10公里山路才回到北潭凹。參考去程時間，預鬆不預緊，估計要行3小時回到北潭凹。由於行山當日仍是冬天，下午5時後天色便暗，所以2時就要離開長咀。

▼下午2時回程，大致原路折返▼

+ 6 + 6 + 6

原路離開長咀，回到往東灣及上東灣山兩條路的路口，記得選左路橫山徑去東灣，不要上東灣山！沿橫山徑走，見到那塊有黑色塗鴉的大石時，今次可以選擇行另一條路，不落沙灘，而是轉右繞到東灣後。

▼留意路口，不落東灣沙灘，繞灘後行▼

+ 19 + 19 + 19

這條路也不易行，凹凸不平多碎石，都要行15分鐘，才落到東灣沙灘後的叢林。多片草坪分佈於叢林之中，平地上有露營及生火的痕跡，經過這些草坪，橫過溪澗，沿小徑上攀，離開東灣，回去大灣。

▼由大灣行回鹹田，接麥徑回程▼

+ 8 + 8 + 8

今次避走沙灘，找小徑行入沙灘後的平地，之後回到鹹田圍。在路口轉右，往大浪村，沿住麥理浩徑第2段上大浪坳，落赤徑，最後回到北潭凹。全程來回行了21公里，包括休息時間，花了7小時。

21公里的長咀路線當然不宜新手嘗試，行長咀的朋友最好先有行麥徑第2段的經驗，並試過多次行超過10公里的行山路線。行長咀對體能需求高，還考驗行山人士的體力分配，去程不宜行得太快以致耗力太多，需要留力回程用，最後由赤徑回北潭凹都要不斷上斜。另外，如果去程行到大灣或東灣已經筋疲力盡，那就不要勉強去長咀，及早回頭，量力而為。

▼由大浪坳沿麥徑行到北潭凹▼

+ 8 + 8 + 8

行長咀還要留意時間，個人會預留3小時由長咀出北潭凹，若以下午5時太陽落山計，最遲2時就要離開長咀。如果在長咀逗留太耐，可能尾段要摸黑行出來。另外，如果行得太慢，過了2時都未行到長咀的話，那就要果斷回頭。就算有夜行準備，也不建議夜行長咀至大灣的路，建議最遲5時接上麥徑回程。

由北潭凹來回長咀的21公里路線圖。（網上截圖）

來往大灣到長咀的路都是天然小徑，遊人不多，路況較崎嶇，部分路段陡峭，要手腳並用，有些位置支路頗多，又沒有路牌指示，需要打醒十二分精神，最好帶備地圖及指南針，還可使用手機定位及導航應用程式。

總結而言，長咀考驗行山人士的體能及技術，只適合有豐富行山經驗的人挑戰。

山野零垃圾，由你我做起。（01美術製圖）

了解近一年全民行山熱潮所製造的問題：

專訪山野新聞庫Admin老大 嘆即興山友柴娃娃唔做功課

大自然修復速度追不上人流爆升 勸山友抱謙卑之心上山

網上行山資訊泛濫良莠不齊 部分KOL唔識扮識突變專家

行山前，請做足資料搜集。與其問人路線難度幾多「星」，不如問以下問題更實際：

+ 2 + 2 + 2

決定原路折返的4個重要因素 回頭也是一種勇氣

5星難度路線有幾難行？ 每人心中都有一把尺

了解中暑症狀與處理方法 從路線規劃起預防中暑

學做負責任登山者 4個方法避免行山留垃圾

行山前先了解行山禮儀：

+ 10 + 10 + 10

教你用「GPS遠足留蹤」服務：

+ 8 + 8 + 8

建議放入背囊的行山裝備：