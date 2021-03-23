港足．一周焦點8｜愉園將帥遭投訴歧視性騷擾　倘成立或停賽扣分

撰文： 高詩琦 最後更新日期： 2021-03-23 19:55

港超聯《一周焦點》為大家帶來一個星期以來，本地足球的焦點新聞。 2021年3月第3周焦點： 連爆歧視及性騷擾疑雲 批評與歧視之間如何劃界？

繼上周理文球員余煒廉與冠忠南區日籍球員佐佐木周衝突時，被指說出一句含有「Japanese」字眼的語句，令南區有球員感到被冒犯，更惹來種族歧視之嫌。最終理文發聲明道歉，余煒廉遭內部停賽，事件未有再發酵。

然而在剛過去的周末，天水圍飛馬對愉園一戰，落敗的愉園將帥對主裁判羅碧芝的表現極為不滿，引起軒然大波的，是愉園主帥鮑家耀向傳媒說的一句：「唔該你寫畀足總聽，求吓佢唔好再搵女球證。我唔係『睇死』女性，但佢根本無體能跟足男仔節奏，走甩咗好多（判決）。」

愉園主帥鮑家耀遭球證羅碧芝投訴涉性別歧視。（資料圖片／袁志浩攝）

愉園會方其後發聲明，坦承「認同有關言論措辭不恰當」，並「向受影響人士及外界致歉」。其實天水圍飛馬主帥郭嘉諾在賽後訪問時，亦指羅碧芝判決稍慢，但就未有提及性別。

愉園小將投訴過激被逐 鮑家耀：求足總唔好再搵女球證！

愉園為炮轟女球證言論致歉

據知，羅碧芝已去信足總，投訴鮑家耀的言論涉及性別歧視；同時亦就愉園球員林衍廷的言論投訴，據指，其投訴信中提及賽事結束前，多名愉園球員認為飛馬前鋒山度士曾脫去球衣，應被罰黃牌，當時羅碧芝解釋按例未能出示，比賽結束後，愉園球員林衍廷說出一句有關她與山度士的句子，羅碧芝認為林衍廷之言是嚴重性擾騷、並感被侮辱，要求足總正視。

愉園球員一度向羅碧芝作激烈投訴，當中林衍廷（左三）遭紅牌驅逐。（資料圖片／袁志浩攝）

歧視或詆毀停賽最少十場 球隊或要扣分

根據香港足總《紀律章則》第15條「攻擊性及歧視行為」，若投訴最終成立，鮑家耀及林衍廷或面對嚴重後果，條例15.2.1中提及：「任何人通過關於種族、膚色、語言、宗教或出身，利用輕蔑、歧視或詆毀之言語或行為侵犯某人或某群人之尊嚴，將被罰停賽最少十場。此外，有關人士將被判罰款及被禁進入賽事場地。」

15.2.2更列明，球會亦有機會為此承擔後果：「如數名相同球會之人士［職員及 / 或球員］同時干犯上述規例或情況嚴重，有關球隊於首次干犯將被判罰扣減 3 分；第二次干犯將被判罰扣減 6 分；再次干犯將被判罰降班。如有關賽事沒有分數元素，有關球隊將被罰取消參賽資格。」

羅碧芝執法天水圍飛馬對愉園一戰。（資料圖片／袁志浩攝）

【飛馬V愉園比賽精華圖集】（按圖放大）

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英超女球證：批評與歧視有明確界線

到底事件是否構成歧視或性騷擾，只能等待當局處理。不過，短時間內接連發生歧視疑雲，某程度反映本地球壇部份人士對有關議題敏感度不足、亦未有足夠技巧選用恰當字眼去表達意見。類似事件在國際體壇頗常發生，無論是否無心之失，往往伴隨嚴重後果，近期最矚目的，莫過於日本前首相、東京奧運組委會會長森喜朗的「連環失言事件」，他最終下台收場。

批評與歧視，這條線應如何劃？也許可以參考在英超執法10年的助理裁判美絲（Sian Massey-Ellis），早前在《天空體育》的發言：「若人們對我說『你經常失位』，當然沒問題，因為這是我可以改善的事；但若對我說『你是女人，就不應執法』，那就不OK了，這條界線要很分明，也要好好教育人們，哪種說話是不能接受的。」