港超聯│愉園小將投訴過激被逐　鮑家耀：求足總唔好再搵女球證！

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-03-21 19:29

香港唯一國際女子裁判員羅碧芝今日（21日）執法港超天水圍飛馬對愉園時引起爭議，「快活谷」球員認為對方判決不公，小將林衍廷賽後更因投訴過激被逐。 愉園主教練鮑家耀賽後「連珠炮發」，並「懇求」足總切勿再讓女球證執法男足賽事。

足總一等女球證羅碧芝今季第二度執法本地賽事，結果愉園以0：1不敵飛馬。

比賽期間「快活谷」球員多次不滿球證未有吹罰對方犯規，主帥鮑家耀先因喝罵球證領黃，守將林衍廷完場後亦嘗試走向球證投訴，一度情緒激動，雖被隊友勸止，但最終仍被逐。

林衍廷賽後一度衝向球證投訴，但被隊友制止。（袁志浩攝）

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鮑家耀賽後開火：女球證無體能

當羅碧芝跟其他球證步出球場之際，鮑家耀再次上前在旁指罵她「咁都睇唔到」、「國際球證笑死人」等。這位教頭接受傳媒訪問時仍未平復心情，直言比賽場面失控完全是由球證一手造成。

「唔好計輸贏，球證表現『有目共睹』，唔該你寫畀足總聽，求吓佢唔好再搵女球證。我唔係『睇死』女性，但佢根本無體能跟足男仔節奏，走甩咗好多（判決）。」他又續指，對方執法的問題不止於今場比賽，「去吹女子聯賽算啦。」

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鮑家耀在球證步出球場期間一直喝罵，受訪時也直言：「女球證不適合執法男足比賽」。（袁志浩攝）

今場執法的女球證羅碧芝，是香港目前唯一一位國際女裁判。（袁志浩攝）

郭嘉諾為陣中華將平反

至於飛馬主帥郭嘉諾也認為，球證部份判決略嫌慢了一點，「犯規就是犯規，球證吹慢少少，3、4秒已可引發球員受傷。經過復賽，球員一直進步，希望球證都可以。」

他又坦言球隊雖未踢出漂亮足球，但全取3分至關重要，也為一班華人球員平反，「外界有聲音說飛馬外援得、華人唔得，但方栢倫、謝朗軒、羅曉聰及黎格爾等愈踢愈好。」

【愉園將帥瘋狂投訴女球證】（按圖放大）

繼上場0：0守和東方龍獅，飛馬今場再度保持清白之身，出任左後衛的方栢倫稱球隊目標是做好防守，希望延續不失球走勢，「上場比今場更加開心，因為我喜歡遇強愈強，對強隊唔失波特別興奮。」

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飛馬「熱血主帥」郭嘉諾帶領球隊全取3分，他認為隊中華人表現不輸一眾外援。（袁志浩攝）