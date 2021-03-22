港超聯│愉園為炮轟女球證言論致歉　足總暫未接投訴：會了解情況

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-03-22 20:08

港超聯球隊愉園主教練鮑家耀近日因一番疑似針對女球證的言論惹來爭議，球會今晚（22日）發表聲明道歉，又指會避免同樣事件再發生。

愉園昨日（21日）於港超聯不敵天水圍飛馬，賽後球隊主教練鮑家耀在接受傳媒訪問時，大肆批評執法女球證羅碧芝的表現，更明言「求足總唔好再搵女球證」，直指女球證的體能未能足以應付男子賽事。然而根據足總規定，羅碧芝在註冊為男子賽事裁判員前，已達到跟男球證一樣的體能標準。

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愉園昨日作客天水圍飛馬，賽事由香港唯一國際女球證羅碧芝執法。

足總或調查事件

事件在本地球圈引來極大迴響，有人質疑鮑家耀的言論有性別歧視之嫌。《01體育》記者今午向足總主席貝鈞奇查詢，他指足總暫時未有就事件收到任何投訴，又稱自己會再深入了解實際情況，屆時再作回應。

據足總紀律章程，如足總收到該場球證報告，或接獲其他與賽事有關的人員的投訴，有權將任何不檢行為轉交予紀律委員會處理，違規者一般有機會被停賽。

以前年世界盃外圍賽香港主場對巴林為例，巴林後衛巴吉爾（Sayed Baqer）離場時一度向香港球迷做出「拉眼角」的動作，結果因行為帶有「種族歧視」，被國際足協重罰禁賽10場，並罰款3萬元瑞士法郎（約23.8萬港元）。

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愉園為言論致歉

愉園今晚在社交網站發表聲明，指出球隊領導層與鮑家耀討論後，都認同有關言論措辭不恰當，「即使有關言論為回應裁判執法表現，而非針對任何群體，亦屬不必要。」

球會領導層及鮑家耀，並就事件向受影響人士及外界致歉，「將在管理工作上作出深切反省，以避免同類事件再次發生。」會方又補充，近期將召開隊內座談會，提醒職球員在言論、行為方面的規範。

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