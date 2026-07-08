世界盃2026賽程時間表｜104場分組至決賽+8強對戰表+直播平台

撰文：普利森
出版：更新：

2026年世界盃（FIFA World Cup 2026）有48支國家隊參加，是歷史上規模最大一屆，巴西、德國、英格蘭、法國等奪冠熱門，將雲集美國、加拿大和墨西哥，爭做2026世界盃冠軍盟主。
本文整合今屆世界盃2026賽制、A組至L組的分組及參賽球隊的球員名單、世界排名等資料，由分組賽到決賽的104場完整賽程/時間表。以上資料將隨球隊及FIFA官方公佈而持續更新。

截至香港時間7月8日 07:15。（01美術製圖）

世界盃2026｜104場完整賽程/時間表

世界盃2026｜淘汰賽8強賽程

世界盃2026｜8強賽程／時間表

賽事日期

時間

對賽

7月10日（五）

凌晨4:00

法國Vs摩洛哥

7月11日（六）

凌晨3:00

西班牙Vs比利時

7月12日（日）

凌晨5:00

挪威Vs英格蘭

7月12日（日）

上午9:00

阿根廷Vs瑞士

世界盃2026｜淘汰賽16強賽程

世界盃2026｜16強賽程／時間表

賽事日期

時間

對賽

7月5日（日）

凌晨1:00

加拿大0：3摩洛哥（勝）

7月5日（日）

凌晨5:00

巴拉圭0：1法國（勝）

7月6日（一）

凌晨4:00

巴西1：2挪威（勝）

7月6日（一）

上午8:00

墨西哥2：3英格蘭（勝）

7月7日（二）

凌晨3:00

葡萄牙0：1西班牙（勝）

7月7日（二）

上午8:00

美國1：4比利時（勝）

7月8日（三）

凌晨0:00

（勝）阿根廷3：2埃及

7月8日（三）

上午4:00

（12碼勝）瑞士0(4)：0(3)哥倫比亞

世界盃2026｜淘汰賽4強、季軍戰及決賽賽程

世界盃2026｜4強、季軍戰及決賽賽程／時間表

賽事日期

時間

對賽

7月15日（三）

凌晨3:00

4強

7月16日（四）

凌晨3:00

4強

7月19日（日）

凌晨5:00

季軍戰

7月20日（日）

凌晨3:00

決賽

世界盃2026｜淘汰賽32強賽程

世界盃2026｜32強賽程／時間表

賽事日期

時間

對賽

7月2日（四）

凌晨0:00

（勝）英格蘭2：1剛果民主共和國

7月2日（四）

凌晨4:00

（勝）比利時3：2塞內加爾

7月2日（四）

上午8:00

（勝）美國2：0波斯尼亞

7月3日（五）

凌晨3:00

（勝）西班牙3：0奧地利

7月3日（五）

上午7:00

（勝）葡萄牙2：1克羅地亞

7月3日（五）

上午11:00

（勝）瑞士2：0阿爾及利亞

7月4日（六）

凌晨2:00

澳洲1(2)：(4)埃及（12碼勝）

7月4日（六）

上午6:00

（勝）阿根廷3：2佛得角

7月4日（六）

上午9:30

（勝）哥倫比亞1：0加納

世界盃2026｜32強賽程／時間表

賽事日期

時間

對賽

6月29日（一）

凌晨3:00

南非0：1加拿大（勝）

6月30日（二）

凌晨1:00

（勝）巴西2：1日本

6月30日（二）

凌晨4:30

德國1(3)：1(4)巴拉圭（12碼勝）

6月30日（二）

上午9:00

荷蘭1(2)：1(3)摩洛哥（12碼勝）

7月1日（三）

凌晨1:00

科特迪瓦1：2挪威（勝）

7月1日（三）

凌晨5:00

（勝）法國3：0瑞典

7月1日（三）

上午9:00

（勝）墨西哥2：0厄瓜多爾

世界盃2026｜基本資料+賽制

日期：6月11日至7月19日
舉行地點：墨西哥、美國、加拿大
賽制：48支球隊分為12個小組（A組至L組），每組4隊合演分組賽，每個小組頭兩名及8支最佳第三名球隊將晉級32強，此後以單淘汰形式決出冠軍。整個世界盃共有104場賽事，參賽隊數及比賽數目，均是歷屆最多。

世界盃2026懶人包︱今屆新賽制+最新直播賽程+參賽球隊/球星

世界盃2026｜12小組（A組至L組）

A組：墨西哥、南非、南韓、捷克
B組：加拿大、波斯尼亞、卡塔爾、瑞士
C組：巴西、摩洛哥、海地、蘇格蘭
D組：美國、巴拉圭、澳洲、土耳其
E組：德國、庫拉索、科特迪瓦、厄瓜多爾
F組：荷蘭、日本、瑞典、突尼西亞
G組：比利時、埃及、伊朗、新西蘭
H組：西班牙、佛得角、沙特阿拉伯、烏拉圭
I組：法國、塞內加爾、伊拉克、挪威
J組：阿根廷、阿爾及利亞、奧地利、約旦
K組：葡萄牙、剛果民主共和國、烏茲別克、哥倫比亞
L組：英格蘭、克羅地亞、加納、巴拿馬

世界盃2026｜直播平台

世界盃2026中，其中有25場，ViuTV有得免費直播。其他的場次，可以在這個平台看到直播

世界盃2026｜104場完整賽程/時間表

世界盃2026｜A組賽程及球員名單

今屆世界盃揭幕戰由主辦國之一墨西哥鬥南非，將於香港時間6月12日凌晨3時舉行。
墨西哥擁有主場之利，比其他球隊熟習氣候及場地環境；韓國陣中不乏旅歐球員，快速反擊勢成重要戰術；捷克延續傳統歐洲球風，定位球及高空爭奪具有特點；南非的踢法相對注重體能與對抗。本組整體實力分佈相對平均，如何在防守中尋求突破，或是各隊爭取晉級的關鍵。

世界盃2026｜A組賽程／時間表

賽事日期

時間

賽事/賽果

6月12日（五）

凌晨3:00

（勝）墨西哥2：0南非*

6月12日（五）

上午10:00

（勝）韓國2：1捷克

6月19日（五）

凌晨00:00

捷克1：1南非

6月19日（五）

上午9:00

（勝）墨西哥1：0韓國*

6月25日（四）

上午9:00

捷克0：3墨西哥（勝）

6月25日（四）

上午9:00

（勝）南非1：0韓國*

註：以上為香港日期及時間 *ViuTV免費直播

世界盃2026韓國｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026南非｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026捷克｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026墨西哥｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026｜B組賽程及球員名單

加拿大作為主辦國之一，近年陣容逐步年輕化；瑞士防守組織嚴密，比賽節奏控制能力穩定；卡塔爾傳控踢法漸趨成型，面對不同對手的適應力有所提高；波斯尼亞具備東歐球隊注重身體對抗及高空優勢的特點，而且球迷更要珍惜老將迪斯高的上陣機會，睇一場少一場。

世界盃2026｜B組賽程／時間表

賽事日期

時間

賽事

6月13日（六）

凌晨3:00

加拿大1：1波斯尼亞*

6月14日（日）

凌晨3:00

卡塔爾1：1瑞士

6月19日（五）

凌晨3:00

（勝）瑞士4：1波斯尼亞

6月19日（五）

上午6:00

（勝）Vs加拿大6：0卡塔爾

6月25日（四）

凌晨3:00

（勝）瑞士2：1加拿大

6月25日（四）

凌晨3:00

（勝）波斯尼亞3：1卡塔爾

註：以上為香港日期及時間 *ViuTV免費直播

世界盃2026波斯尼亞｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026加拿大｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026卡塔爾｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026瑞士｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026｜C組賽程及球員名單

巴西球員個人技術及進攻創造力出眾，有機會力爭闊別24年的世界盃冠軍；摩洛哥近年在國際賽場展現穩健的防守反擊，防線組織與反擊速度已證明其競爭力；蘇格蘭具備對抗性與戰術紀律，中場壓迫有一定強度；海地的大賽經驗及戰術細節，相信面對較大考驗。

世界盃2026｜C組賽程／時間表

賽事日期

時間

賽事

6月14日（日）

上午6:00

巴西1：1摩洛哥

6月14日（日）

上午9:00

海地0：1蘇格蘭（勝）

6月20日（六）

上午6:00

蘇格蘭0：1摩洛哥（勝）

6月20日（六）

上午8:30

（勝）巴西3：0海地

6月25日（四）

上午6:00

蘇格蘭0：3巴西（勝）

6月25日（四）

上午6:00

（勝）摩洛哥4：2海地

註：以上為香港日期及時間

世界盃2026巴西｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026摩洛哥｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026蘇格蘭｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026海地｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026｜D組賽程及球員名單

本組四隊實力接近。美國擁有主場優勢，陣中多名球員有歐洲聯賽經驗；土耳其球風機動，球員個人技術與中場組織能力不俗；澳洲以整體配合及防守反擊見稱，身體對抗與高空防禦能力穩定；巴拉圭防守特質不錯，擅長破壞對手進攻節奏並伺機反擊。

世界盃2026｜D組賽程／時間表

賽事日期

時間

賽事

6月13日（六）

上午9:00

（勝）美國4：1巴拉圭*

6月14日（日）

中午12:00

（勝）澳洲2：0土耳其

6月20日（六）

凌晨3:00

（勝）美國2：0澳洲*

6月20日（六）

上午11:00

土耳其0：1巴拉圭（勝）

6月26日 （五）

上午10:00

（勝）土耳其3：2美國*

6月26日（五）

上午10:00

巴拉圭0：0澳洲

註：以上為香港日期及時間 *ViuTV免費直播

世界盃2026澳洲｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026土耳其｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026美國｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026巴拉圭｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026｜E組賽程及球員名單

德國目前戰術偏向控球與快速轉換，整體配合流暢；厄瓜多爾體能充沛，適應高強度及高節奏比賽的能力較佳；科特迪瓦擁有非洲球隊特有的身體質素與速度，部分球員個人能力不俗；庫拉索首戰世界盃，缺乏大賽經驗。

世界盃2026｜E組賽程／時間表

賽事日期

時間

賽事

6月15日（一）

凌晨1:00

（勝）德國7：1庫拉索

6月15日（一）

上午7:00

（勝）科特迪瓦1：0厄瓜多爾

6月21日（日）

凌晨4:00

（勝）德國2：1科特迪瓦

6月21日（日）

上午8:00

厄瓜多爾0：0庫拉索

6月26日（五）

凌晨4:00

（勝）厄瓜多爾2：1德國

6月27日（五）

凌晨4:00

庫拉索0：2科特迪瓦（勝）

註：以上為香港日期及時間

世界盃2026德國｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

2026世界盃庫拉索｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026科特迪瓦｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026厄瓜多爾｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026｜F組賽程及球員名單

荷蘭注重攻守平衡，防線架構相對完整；日本強調整體傳控與機動性，短傳配合與戰術紀律是其核心競爭力；瑞典近年將北歐的身體對抗優勢與現代化踢法結合，具備一定的衝擊力；突尼西亞防守組織佳，其穩守突擊的踢法勢將考驗同組對手的破局能力。

世界盃2026｜F組賽程／時間表

賽事日期

時間

賽事

6月15日（一）

凌晨4:00

荷蘭2：2日本

6月15日（一）

上午10:00

（勝）瑞典5：1突尼西亞

6月21日（日）

凌晨1:00

（勝）荷蘭5：1瑞典

6月21日（日）

中午12:00

突尼西亞0：4日本（勝）*

6月25日（五）

上午7:00

突尼西亞1：3荷蘭（勝）

6月26日（五）

上午7:00

日本1：1瑞典

註：以上為香港日期及時間 *ViuTV免費直播

世界盃2026瑞典｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026日本｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026荷蘭｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026突尼西亞｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026｜G組賽程及球員名單

G組融合四個大洲的不同風格，比利時的控球組織、埃及的突擊、伊朗的嚴密防守與新西蘭的體力化踢法，將令各場對決充滿戰術博弈的空間。

世界盃2026｜G組賽程／時間表

賽事日期

時間

賽事

6月16日（二）

凌晨3:00

比利時1：1埃及

6月16日（二）

上午9:00

伊朗2：2新西蘭

6月22日（一）

凌晨3:00

比利時0：0伊朗

6月22日（一）

上午9:00

新西蘭1：3埃及（勝）*

6月27日（六）

上午11:00

新西蘭1：5比利時（勝）*

6月27日（六）

上午11:00

埃及1：1伊朗

註：以上為香港日期及時間 *ViuTV免費直播

世界盃2026比利時｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026埃及｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026伊朗｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026新西蘭｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026｜H組賽程及球員名單

西班牙維持傳統的傳控踢法，中場控制力強；烏拉圭硬朗狂野，鋒線把握力與防守硬度兼備；沙特阿拉伯近年改善戰術組織，球員適應大賽節奏及抗壓能力逐漸增強；佛得角是同組大賽經驗最少一隊，牌面無疑較弱。

世界盃2026｜H組賽程／時間表

賽事日期

時間

賽事

6月16日（二）

凌晨0:00

西班牙0：0佛得角

6月16日 （二）

上午6:00

沙特阿拉伯1：1烏拉圭

6月22日（一）

凌晨0:00

（勝）西班牙4：0沙特阿拉伯

6月22日（一）

上午6:00

烏拉圭2：2佛得角

6月27日（六）

上午8:00

烏拉圭0：1西班牙

6月27日（六）

上午8:00

佛得角0：0沙特阿拉伯

註：以上為香港日期及時間

世界盃2026西班牙｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026佛得角｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026沙特阿拉伯｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026烏拉圭｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026｜I組賽程及球員名單

法國陣容齊整，三線實力均衡；塞內加爾發展較為成熟，球員兼具身體素質與歐洲聯賽的戰術意識；挪威擁有個人能力突出的進攻球員，具備在關鍵時刻轉化入球的潛力；伊拉克在亞洲區外圍賽中展現戰術紀律與韌性，但面對歐洲及非洲球隊必須有針對性部署。

世界盃2026｜I組賽程／時間表

賽事日期

時間

賽事

6月17日 （三）

凌晨3:00

（勝）法國3：1對塞內加爾*

6月17日 （三）

上午6:00

伊拉克1：4挪威（勝）

6月23日 （二）

凌晨5:00

（勝）法國3：0伊拉克

6月23日 （二）

上午8:00

（勝）挪威3：2塞內加爾*

6月27日 （六）

凌晨3:00

挪威1：4法國（勝）

6月27日 （六）

凌晨3:00

（勝）塞內加爾5：0伊拉克

註：以上為香港日期及時間 *ViuTV免費直播

世界盃2026法國｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026挪威｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026塞內加爾｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026伊拉克｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026｜J組賽程及球員名單

阿根廷陣容具默契度高，戰術體系運作流暢；奧地利推行高位壓迫戰術，比賽節奏明快；阿爾及利亞擁有技術細膩的球員，中前場組織能力不俗；約旦倚重防守反擊與整體紀律，力求在穩守中尋找突破空間。

世界盃2026｜J組賽程／時間表

賽事日期

時間

賽事

6月17日 （三）

上午9:00

（勝）阿根廷3：0阿爾及利亞

6月17日 （三）

中午12:00

（勝）奧地利3：1約旦

6月23日 （二）

凌晨1:00

（勝）阿根廷2：0奧地利

6月23日 （二）

上午11:00

約旦1：2阿爾及利亞（勝）*

6月28日 （一）

上午10:00

約旦1：3阿根廷（勝）

6月28日 （一）

上午10:00

奧地利3：3阿爾及利亞

註：以上為香港日期及時間 *ViuTV免費直播

世界盃2026阿根廷｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026奧地利｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026阿爾及利亞｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026約旦｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026｜K組賽程及球員名單

葡萄牙戰術選擇豐富，整體實力相對穩健；哥倫比亞在南美區外圍賽表現平穩，球員具備良好的突破能力；烏茲別克近年在亞洲區賽事中展現實力，中場組織具備條理；剛果民主共和國踢法相對直接，依賴球員的體能優勢與前場衝擊力。

世界盃2026｜K組賽程／時間表

賽事日期

時間

賽事

6月18日（四）

凌晨1:00

葡萄牙1：1剛果民主共和國

6月18日 （四）

上午10:00

烏茲別克1：3哥倫比亞（勝）*

6月24日（三）

凌晨1:00

（勝）葡萄牙5：0烏茲別克

6月24日（三）

上午10:00

（勝）哥倫比亞1：0剛果民主共和國*

6月28日（日）

凌晨7:30

哥倫比亞0：0葡萄牙

6月30日（二）

凌晨7:30

（勝）剛果民主共和國3：1烏茲別克

註：以上為香港日期及時間 *ViuTV免費直播

世界盃2026葡萄牙｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026烏茲別克｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026剛果民主共和國｜足球排名+球隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026哥倫比亞｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026｜L組賽程及球員名單

英格蘭陣容完整，球員普遍處於當打之年，整體攻守與戰術執行相對平穩；克羅地亞大賽經驗豐富，中場控制力與比賽節奏把握依然有效；加納的年輕球員具備速度與爆發力，防守反擊具一定威脅；巴拿馬宜以穩守為主，依靠防線緊湊度與團隊協作應對不同對手。

世界盃2026｜L組賽程／時間表

賽事日期

時間

賽事

6月18日 （四）

凌晨4:00

（勝）英格蘭4：2克羅地亞

6月18日 （四）

上午7:00

（勝）加納1：0巴拿馬

6月24日（三）

凌晨4:00

英格蘭0：0加納

6月24日（三）

上午7:00

巴拿馬0：1克羅地亞（勝）*

6月28日（日）

凌晨5:00

巴拿馬0：2英格蘭（勝）

6月28日（日）

凌晨5:00

（勝）克羅地亞2：1加納

註：以上為香港日期及時間 *ViuTV免費直播

世界盃2026英格蘭｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026克羅地亞｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026加納｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026巴拿馬｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

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