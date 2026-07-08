2026年世界盃（FIFA World Cup 2026）有48支國家隊參加，是歷史上規模最大一屆，巴西、德國、英格蘭、法國等奪冠熱門，將雲集美國、加拿大和墨西哥，爭做2026世界盃冠軍盟主。

本文整合今屆世界盃2026賽制、A組至L組的分組及參賽球隊的球員名單、世界排名等資料，由分組賽到決賽的104場完整賽程/時間表。以上資料將隨球隊及FIFA官方公佈而持續更新。



截至香港時間7月8日 07:15。（01美術製圖）

世界盃2026｜104場完整賽程/時間表

世界盃2026｜淘汰賽8強賽程

世界盃2026｜8強賽程／時間表 賽事日期 時間 對賽 7月10日（五） 凌晨4:00 法國Vs摩洛哥 7月11日（六） 凌晨3:00 西班牙Vs比利時 7月12日（日） 凌晨5:00 挪威Vs英格蘭 7月12日（日） 上午9:00 阿根廷Vs瑞士

世界盃2026｜淘汰賽16強賽程

世界盃2026｜16強賽程／時間表 賽事日期 時間 對賽 7月5日（日） 凌晨1:00 加拿大0：3摩洛哥（勝） 7月5日（日） 凌晨5:00 巴拉圭0：1法國（勝） 7月6日（一） 凌晨4:00 巴西1：2挪威（勝） 7月6日（一） 上午8:00 墨西哥2：3英格蘭（勝） 7月7日（二） 凌晨3:00 葡萄牙0：1西班牙（勝） 7月7日（二） 上午8:00 美國1：4比利時（勝） 7月8日（三） 凌晨0:00 （勝）阿根廷3：2埃及 7月8日（三） 上午4:00 （12碼勝）瑞士0(4)：0(3)哥倫比亞

世界盃2026｜淘汰賽4強、季軍戰及決賽賽程

世界盃2026｜4強、季軍戰及決賽賽程／時間表 賽事日期 時間 對賽 7月15日（三） 凌晨3:00 4強 7月16日（四） 凌晨3:00 4強 7月19日（日） 凌晨5:00 季軍戰 7月20日（日） 凌晨3:00 決賽

世界盃2026｜淘汰賽32強賽程

世界盃2026｜32強賽程／時間表 賽事日期 時間 對賽 7月2日（四） 凌晨0:00 （勝）英格蘭2：1剛果民主共和國 7月2日（四） 凌晨4:00 （勝）比利時3：2塞內加爾 7月2日（四） 上午8:00 （勝）美國2：0波斯尼亞 7月3日（五） 凌晨3:00 （勝）西班牙3：0奧地利 7月3日（五） 上午7:00 （勝）葡萄牙2：1克羅地亞 7月3日（五） 上午11:00 （勝）瑞士2：0阿爾及利亞 7月4日（六） 凌晨2:00 澳洲1(2)：(4)埃及（12碼勝） 7月4日（六） 上午6:00 （勝）阿根廷3：2佛得角 7月4日（六） 上午9:30 （勝）哥倫比亞1：0加納

世界盃2026｜32強賽程／時間表 賽事日期 時間 對賽 6月29日（一） 凌晨3:00 南非0：1加拿大（勝） 6月30日（二） 凌晨1:00 （勝）巴西2：1日本 6月30日（二） 凌晨4:30 德國1(3)：1(4)巴拉圭（12碼勝） 6月30日（二） 上午9:00 荷蘭1(2)：1(3)摩洛哥（12碼勝） 7月1日（三） 凌晨1:00 科特迪瓦1：2挪威（勝） 7月1日（三） 凌晨5:00 （勝）法國3：0瑞典 7月1日（三） 上午9:00 （勝）墨西哥2：0厄瓜多爾

世界盃2026｜基本資料+賽制

日期：6月11日至7月19日

舉行地點：墨西哥、美國、加拿大

賽制：48支球隊分為12個小組（A組至L組），每組4隊合演分組賽，每個小組頭兩名及8支最佳第三名球隊將晉級32強，此後以單淘汰形式決出冠軍。整個世界盃共有104場賽事，參賽隊數及比賽數目，均是歷屆最多。

世界盃2026｜12小組（A組至L組）

A組：墨西哥、南非、南韓、捷克

B組：加拿大、波斯尼亞、卡塔爾、瑞士

C組：巴西、摩洛哥、海地、蘇格蘭

D組：美國、巴拉圭、澳洲、土耳其

E組：德國、庫拉索、科特迪瓦、厄瓜多爾

F組：荷蘭、日本、瑞典、突尼西亞

G組：比利時、埃及、伊朗、新西蘭

H組：西班牙、佛得角、沙特阿拉伯、烏拉圭

I組：法國、塞內加爾、伊拉克、挪威

J組：阿根廷、阿爾及利亞、奧地利、約旦

K組：葡萄牙、剛果民主共和國、烏茲別克、哥倫比亞

L組：英格蘭、克羅地亞、加納、巴拿馬

世界盃2026｜直播平台

世界盃2026中，其中有25場，ViuTV有得免費直播。其他的場次，可以在這個平台看到直播。

世界盃2026｜104場完整賽程/時間表

世界盃2026｜A組賽程及球員名單

今屆世界盃揭幕戰由主辦國之一墨西哥鬥南非，將於香港時間6月12日凌晨3時舉行。

墨西哥擁有主場之利，比其他球隊熟習氣候及場地環境；韓國陣中不乏旅歐球員，快速反擊勢成重要戰術；捷克延續傳統歐洲球風，定位球及高空爭奪具有特點；南非的踢法相對注重體能與對抗。本組整體實力分佈相對平均，如何在防守中尋求突破，或是各隊爭取晉級的關鍵。

世界盃2026｜A組賽程／時間表 賽事日期 時間 賽事/賽果 6月12日（五） 凌晨3:00 （勝）墨西哥2：0南非* 6月12日（五） 上午10:00 （勝）韓國2：1捷克 6月19日（五） 凌晨00:00 捷克1：1南非 6月19日（五） 上午9:00 （勝）墨西哥1：0韓國* 6月25日（四） 上午9:00 捷克0：3墨西哥（勝） 6月25日（四） 上午9:00 （勝）南非1：0韓國* 註：以上為香港日期及時間 *ViuTV免費直播

世界盃2026韓國｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026南非｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026捷克｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026墨西哥｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026｜B組賽程及球員名單

加拿大作為主辦國之一，近年陣容逐步年輕化；瑞士防守組織嚴密，比賽節奏控制能力穩定；卡塔爾傳控踢法漸趨成型，面對不同對手的適應力有所提高；波斯尼亞具備東歐球隊注重身體對抗及高空優勢的特點，而且球迷更要珍惜老將迪斯高的上陣機會，睇一場少一場。

世界盃2026｜B組賽程／時間表 賽事日期 時間 賽事 6月13日（六） 凌晨3:00 加拿大1：1波斯尼亞* 6月14日（日） 凌晨3:00 卡塔爾1：1瑞士 6月19日（五） 凌晨3:00 （勝）瑞士4：1波斯尼亞 6月19日（五） 上午6:00 （勝）Vs加拿大6：0卡塔爾 6月25日（四） 凌晨3:00 （勝）瑞士2：1加拿大 6月25日（四） 凌晨3:00 （勝）波斯尼亞3：1卡塔爾 註：以上為香港日期及時間 *ViuTV免費直播

世界盃2026波斯尼亞｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026加拿大｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026卡塔爾｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026瑞士｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026｜C組賽程及球員名單

巴西球員個人技術及進攻創造力出眾，有機會力爭闊別24年的世界盃冠軍；摩洛哥近年在國際賽場展現穩健的防守反擊，防線組織與反擊速度已證明其競爭力；蘇格蘭具備對抗性與戰術紀律，中場壓迫有一定強度；海地的大賽經驗及戰術細節，相信面對較大考驗。

世界盃2026｜C組賽程／時間表 賽事日期 時間 賽事 6月14日（日） 上午6:00 巴西1：1摩洛哥 6月14日（日） 上午9:00 海地0：1蘇格蘭（勝） 6月20日（六） 上午6:00 蘇格蘭0：1摩洛哥（勝） 6月20日（六） 上午8:30 （勝）巴西3：0海地 6月25日（四） 上午6:00 蘇格蘭0：3巴西（勝） 6月25日（四） 上午6:00 （勝）摩洛哥4：2海地 註：以上為香港日期及時間

世界盃2026巴西｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026摩洛哥｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026蘇格蘭｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026海地｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026｜D組賽程及球員名單

本組四隊實力接近。美國擁有主場優勢，陣中多名球員有歐洲聯賽經驗；土耳其球風機動，球員個人技術與中場組織能力不俗；澳洲以整體配合及防守反擊見稱，身體對抗與高空防禦能力穩定；巴拉圭防守特質不錯，擅長破壞對手進攻節奏並伺機反擊。

世界盃2026｜D組賽程／時間表 賽事日期 時間 賽事 6月13日（六） 上午9:00 （勝）美國4：1巴拉圭* 6月14日（日） 中午12:00 （勝）澳洲2：0土耳其 6月20日（六） 凌晨3:00 （勝）美國2：0澳洲* 6月20日（六） 上午11:00 土耳其0：1巴拉圭（勝） 6月26日 （五） 上午10:00 （勝）土耳其3：2美國* 6月26日（五） 上午10:00 巴拉圭0：0澳洲 註：以上為香港日期及時間 *ViuTV免費直播

世界盃2026澳洲｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026土耳其｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026美國｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026巴拉圭｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026｜E組賽程及球員名單

德國目前戰術偏向控球與快速轉換，整體配合流暢；厄瓜多爾體能充沛，適應高強度及高節奏比賽的能力較佳；科特迪瓦擁有非洲球隊特有的身體質素與速度，部分球員個人能力不俗；庫拉索首戰世界盃，缺乏大賽經驗。

世界盃2026｜E組賽程／時間表 賽事日期 時間 賽事 6月15日（一） 凌晨1:00 （勝）德國7：1庫拉索 6月15日（一） 上午7:00 （勝）科特迪瓦1：0厄瓜多爾 6月21日（日） 凌晨4:00 （勝）德國2：1科特迪瓦 6月21日（日） 上午8:00 厄瓜多爾0：0庫拉索 6月26日（五） 凌晨4:00 （勝）厄瓜多爾2：1德國 6月27日（五） 凌晨4:00 庫拉索0：2科特迪瓦（勝） 註：以上為香港日期及時間

世界盃2026德國｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

2026世界盃庫拉索｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026科特迪瓦｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026厄瓜多爾｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026｜F組賽程及球員名單

荷蘭注重攻守平衡，防線架構相對完整；日本強調整體傳控與機動性，短傳配合與戰術紀律是其核心競爭力；瑞典近年將北歐的身體對抗優勢與現代化踢法結合，具備一定的衝擊力；突尼西亞防守組織佳，其穩守突擊的踢法勢將考驗同組對手的破局能力。

世界盃2026｜F組賽程／時間表 賽事日期 時間 賽事 6月15日（一） 凌晨4:00 荷蘭2：2日本 6月15日（一） 上午10:00 （勝）瑞典5：1突尼西亞 6月21日（日） 凌晨1:00 （勝）荷蘭5：1瑞典 6月21日（日） 中午12:00 突尼西亞0：4日本（勝）* 6月25日（五） 上午7:00 突尼西亞1：3荷蘭（勝） 6月26日（五） 上午7:00 日本1：1瑞典 註：以上為香港日期及時間 *ViuTV免費直播

世界盃2026瑞典｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026日本｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026荷蘭｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026突尼西亞｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026｜G組賽程及球員名單

G組融合四個大洲的不同風格，比利時的控球組織、埃及的突擊、伊朗的嚴密防守與新西蘭的體力化踢法，將令各場對決充滿戰術博弈的空間。

世界盃2026｜G組賽程／時間表 賽事日期 時間 賽事 6月16日（二） 凌晨3:00 比利時1：1埃及 6月16日（二） 上午9:00 伊朗2：2新西蘭 6月22日（一） 凌晨3:00 比利時0：0伊朗 6月22日（一） 上午9:00 新西蘭1：3埃及（勝）* 6月27日（六） 上午11:00 新西蘭1：5比利時（勝）* 6月27日（六） 上午11:00 埃及1：1伊朗 註：以上為香港日期及時間 *ViuTV免費直播

世界盃2026比利時｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026埃及｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026伊朗｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026新西蘭｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026｜H組賽程及球員名單

西班牙維持傳統的傳控踢法，中場控制力強；烏拉圭硬朗狂野，鋒線把握力與防守硬度兼備；沙特阿拉伯近年改善戰術組織，球員適應大賽節奏及抗壓能力逐漸增強；佛得角是同組大賽經驗最少一隊，牌面無疑較弱。

世界盃2026｜H組賽程／時間表 賽事日期 時間 賽事 6月16日（二） 凌晨0:00 西班牙0：0佛得角 6月16日 （二） 上午6:00 沙特阿拉伯1：1烏拉圭 6月22日（一） 凌晨0:00 （勝）西班牙4：0沙特阿拉伯 6月22日（一） 上午6:00 烏拉圭2：2佛得角 6月27日（六） 上午8:00 烏拉圭0：1西班牙 6月27日（六） 上午8:00 佛得角0：0沙特阿拉伯 註：以上為香港日期及時間

世界盃2026西班牙｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026佛得角｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026沙特阿拉伯｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026烏拉圭｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026｜I組賽程及球員名單

法國陣容齊整，三線實力均衡；塞內加爾發展較為成熟，球員兼具身體素質與歐洲聯賽的戰術意識；挪威擁有個人能力突出的進攻球員，具備在關鍵時刻轉化入球的潛力；伊拉克在亞洲區外圍賽中展現戰術紀律與韌性，但面對歐洲及非洲球隊必須有針對性部署。

世界盃2026｜I組賽程／時間表 賽事日期 時間 賽事 6月17日 （三） 凌晨3:00 （勝）法國3：1對塞內加爾* 6月17日 （三） 上午6:00 伊拉克1：4挪威（勝） 6月23日 （二） 凌晨5:00 （勝）法國3：0伊拉克 6月23日 （二） 上午8:00 （勝）挪威3：2塞內加爾* 6月27日 （六） 凌晨3:00 挪威1：4法國（勝） 6月27日 （六） 凌晨3:00 （勝）塞內加爾5：0伊拉克 註：以上為香港日期及時間 *ViuTV免費直播

世界盃2026法國｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026挪威｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026塞內加爾｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026伊拉克｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026｜J組賽程及球員名單

阿根廷陣容具默契度高，戰術體系運作流暢；奧地利推行高位壓迫戰術，比賽節奏明快；阿爾及利亞擁有技術細膩的球員，中前場組織能力不俗；約旦倚重防守反擊與整體紀律，力求在穩守中尋找突破空間。

世界盃2026｜J組賽程／時間表 賽事日期 時間 賽事 6月17日 （三） 上午9:00 （勝）阿根廷3：0阿爾及利亞 6月17日 （三） 中午12:00 （勝）奧地利3：1約旦 6月23日 （二） 凌晨1:00 （勝）阿根廷2：0奧地利 6月23日 （二） 上午11:00 約旦1：2阿爾及利亞（勝）* 6月28日 （一） 上午10:00 約旦1：3阿根廷（勝） 6月28日 （一） 上午10:00 奧地利3：3阿爾及利亞 註：以上為香港日期及時間 *ViuTV免費直播

世界盃2026阿根廷｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026奧地利｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026阿爾及利亞｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026約旦｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026｜K組賽程及球員名單

葡萄牙戰術選擇豐富，整體實力相對穩健；哥倫比亞在南美區外圍賽表現平穩，球員具備良好的突破能力；烏茲別克近年在亞洲區賽事中展現實力，中場組織具備條理；剛果民主共和國踢法相對直接，依賴球員的體能優勢與前場衝擊力。

世界盃2026｜K組賽程／時間表 賽事日期 時間 賽事 6月18日（四） 凌晨1:00 葡萄牙1：1剛果民主共和國 6月18日 （四） 上午10:00 烏茲別克1：3哥倫比亞（勝）* 6月24日（三） 凌晨1:00 （勝）葡萄牙5：0烏茲別克 6月24日（三） 上午10:00 （勝）哥倫比亞1：0剛果民主共和國* 6月28日（日） 凌晨7:30 哥倫比亞0：0葡萄牙 6月30日（二） 凌晨7:30 （勝）剛果民主共和國3：1烏茲別克 註：以上為香港日期及時間 *ViuTV免費直播

世界盃2026葡萄牙｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026烏茲別克｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026剛果民主共和國｜足球排名+球隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026哥倫比亞｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026｜L組賽程及球員名單

英格蘭陣容完整，球員普遍處於當打之年，整體攻守與戰術執行相對平穩；克羅地亞大賽經驗豐富，中場控制力與比賽節奏把握依然有效；加納的年輕球員具備速度與爆發力，防守反擊具一定威脅；巴拿馬宜以穩守為主，依靠防線緊湊度與團隊協作應對不同對手。

世界盃2026｜L組賽程／時間表 賽事日期 時間 賽事 6月18日 （四） 凌晨4:00 （勝）英格蘭4：2克羅地亞 6月18日 （四） 上午7:00 （勝）加納1：0巴拿馬 6月24日（三） 凌晨4:00 英格蘭0：0加納 6月24日（三） 上午7:00 巴拿馬0：1克羅地亞（勝）* 6月28日（日） 凌晨5:00 巴拿馬0：2英格蘭（勝） 6月28日（日） 凌晨5:00 （勝）克羅地亞2：1加納 註：以上為香港日期及時間 *ViuTV免費直播

世界盃2026英格蘭｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026克羅地亞｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026加納｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026巴拿馬｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程