比利時世界盃2026賽程｜國家隊球員名單陣容+足球排名
世界盃2026｜比利時足球隊第15次打入世界盃決賽周，以往最佳成績為2018年俄羅斯世界盃季軍。比利時現時世界排名第9位，今屆被編入G組，同組對手包括埃及、伊朗及新西蘭。本文將會介紹比利時外圍賽表現、球隊最新近況、以往最佳成績、球員名單陣容及最新世界盃賽程。
西班牙對比利時 - 8強
直播平台：NOW 618/616台
香港時間：7月11日凌晨3時
比利時現時世界排名：第9（截至4月）
比利時世界盃外圍賽表現：
比利時在歐洲區外圍賽中與威爾士、北馬其頓、哈薩克及列支敦士登同組，以5勝3和不敗戰績獲J組首名，直接晉級決賽周。
比利時近況：
比利時在3月底的北美熱身之旅中，先以5：2大勝美國，再與墨西哥打成1：1。
比利時世界盃最佳成績：季軍
比利時在世界盃的最佳成績為2018年勇奪季軍，當時他們於季軍戰以2：0力克英格蘭。另一輝煌戰績為1986年墨西哥世界盃，當屆獲得殿軍。
比利時主教練：魯迪加西亞（Rudi Garcia）
現年62歲的法國籍名帥魯迪加西亞2025年1月上任，在3月的歐國聯護級附加賽面對鳥克蘭，首回合輸1：3，次回合贏3：0，兩回合反勝4：3。
魯迪加西亞執教經歷豐富，曾執掌里爾、羅馬、馬賽、里昂、艾納斯、拿玻里等著名球會的兵符，其中2010/11球季，他帶領里爾奪得法甲聯賽和法國盃雙料冠軍，並榮獲最佳教練獎。他還在里爾一手提拔僅19歲的夏薩特（Eden Hazard），將其培養成世界級球星，為比利時足球埋下種子。
比利時焦點球星：奇雲迪布尼（Kevin De Bruyne）
現年34歲的隊長迪布尼是比利時的靈魂。儘管步入職業生涯晚期，但其世界級的傳球視野與控制比賽節奏的能力依舊無人能及。
比利時世界盃26人球員名單陣容
門將：
1 高圖爾斯（Thibaut Courtois）
12 辛尼拉文斯（Senne Lammens）
13 米克彭達斯（Mike Penders）
後衛：
2 迪巴斯（Zeno Debast）
3 艾法菲亞迪（Arthur Theate）
4 麥捷尼（Brandon Mechele）
5 迪古柏（Maxim De Cuyper）
15 梅尼亞（Thomas Meunier）
16 高尼迪溫達（Koni De Winter）
18 祖亞昆些斯（Joaquin Seys）
21 卡斯泰尼（Timothy Castagne）
25 尼敦尼葛（Nathan Ngoy）
中場：
6 韋素（Axel Witsel）
7 奇雲迪布尼（Kevin De Bruyne）
8 泰利文斯（Youri Tielemans）
20 雲拿根（Hans Vanaken）
23 尼高拉斯拉斯堅（Nicolas Raskin）
24 阿馬度奧拿拿（Amadou Onana）
前鋒：
9 盧卡古（Romelu Lukaku）
10 李安度杜沙特（Leandro Trossard）
11 謝利美杜古（Jérémy Doku）
14 盧克巴基奧（Dodi Lukébakio）
17 基迪拿尼（Charles De Ketelaere）
19 迪亞高莫連拿（Diego Moreira）
22 沙利麥卡斯（Alexis Saelemaekers）
26 費蘭迪斯柏度（Matias Fernandez-Pardo）
比利時出線形勢：
比利時在G組被視為出線熱門，同組有沙拿（Mohamed Salah）領軍的埃及，以及相對實力稍遜的伊朗與新西蘭。首仗對陣埃及，將是比利時在分組中最難打的一仗，兩隊對碰大有機會決定小組首名誰屬。
比利時G組分組賽賽程（香港時間）
日期
時間
對賽
2026年6月16日（二）
凌晨3:00
比利時1:1埃及
2026年6月22日（一）
凌晨3:00
比利時0:0伊朗
2026年6月27日（六）
早上11:00
新西蘭1:5比利時
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