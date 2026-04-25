體壇札記｜挪威從寒冬而來　倚仗維京人強悍意志　誓在炎夏放異彩

挪威出名的不只是森林，還有冰天雪地。當地的維京人為了生活，揚帆出海尋找新天地，大約在公元8世紀登陸英格蘭，足迹遍及歐洲，還遠至現在加拿大的紐芬蘭。千多年後，維京的後裔艾寧夏蘭特（Erling Haaland）揚威英超，他繼承一顆維京之心，準備在夏天的世界盃在北美大鬧一場。

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維京人為了生活，揚帆出海尋找新天地，大約在公元8世紀登陸英格蘭，足迹遍及歐洲，還遠至現在加拿大的紐芬蘭。（Getty Images）

維京（Viking）一詞出自古北歐語的海灣（vik），意旨「從海灣來的人」；可是這些海灣人絕不友善，跟海盜幾乎劃上等號，他們最早在英格蘭洗劫的記錄是公元789年，然後是襲擊修道院，沿河沿海掠奪，建立據點，如果有玩過電子遊戲《刺客教條：維京紀元》（Assassin's Creed Valhalla），大概能感受那嘹亮的號角聲，實是一場殺戳的預告。

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挪威在1938年法國世盃首次在決賽周亮相，當年僅得15隊參賽只有淘汰賽，挪威首圈遇上衛冕的意大利，戰至加時以1：2落敗，一輪遊畢業。（Getty Images）

劫掠是日常，但一些維京人卻在英格蘭落地生根，當然，維京人不只是來自挪威，還有整個斯堪的納維亞半島，包括瑞典和丹麥，但英格蘭跟挪威的淵源卻是從那時開始。由於兩國關係密切，人民交流頻繁，早在1880年代，英格蘭人便將現代足球傳入挪威，而挪威本土第一間足球會Christiania FC，便於1885年成立；而挪威第一場國際賽則要到1908才上演，對手是鄰國瑞典。

不過，足球過往在挪威只是「夏天運動」，因為在凛烈寒風的冬天，根本難以做戶外活動。這或多或少解釋了，何以挪威足球水平長年不高，過去只曾參予3次世界盃，最近一次已是1998年；唯一參予歐國盃則是2000年。那一年，夏蘭特在英國的列斯出生。

夏蘭特的父親艾菲夏蘭特（Alfie Haaland）曾參加過1994年美國世界盃，2000年的時候，艾菲正效力英超的列斯聯，而夏天時準備轉會曼城，因此，其實夏蘭特在另一個平衡時空下，是可能代表英格蘭的——假如艾菲不是在2001年對曼聯時被堅尼惡意剷傷膝頭，這膝傷令他傷傷停停終於在兩年後掛靴，也令夏蘭特在3歲時便回到了挪威生活。

假如老夏蘭特不是在2001年時被曼聯的堅尼惡意剷傷膝頭，令夏蘭特在3歲時便由英國回到了挪威生活，今日艾寧夏蘭特在另一個平衡時空下，有可能已代表英格蘭披甲。（Getty Images）

夏蘭特回到了父母的家鄉Bryne成長，5歲便加入當地同名球會受訓，16歲便代表一隊，然後獲得前曼聯名宿蘇斯克查賞識，投效其麾下的莫迪（Molde FK），接着平步青雲，4年前加盟曼城，橫掃英超。

一代神鋒的成長故事，側面反映了挪威20多年來在足球發展的努力。挪威足總明白要有成績，首先要有好球員，要有好球員，就不得不做好青訓，奈何挪威長期冰封，草地球場難以維持，因此當局便大力興建人造草場，讓年輕球員全年都可以訓練；自2015年起，挪威全國千多個球場，有六成是人造草場，今季在歐聯成為一路奇兵的波杜基林特，其主場便是人造草場。

自2015年起，挪威全國千多個球場，有六成是人造草場，今季在歐聯成為一路奇兵的波杜基林特，其主場便是人造草場。（Getty Images）

挪威足總又提倡「街場文化」，資助社區及學校興建一些細球場，希望做到像巴西的街頭踢波風氣，「毫無例外，最好的球員大多常踢街頭足球」，挪威足總的發展部主管Håkon Grøttland這樣認為。正式的國家隊訓練學校Landslagsskolen，則主力培育12至16歲的學童，足總聘用了20個全職、700個兼職教練，在全國發掘及訓練潛質新秀。

挪威足總提倡「街場文化」，資助社區及學校興建一些細球場，希望做到像巴西的街頭踢波風氣。（Getty Images）

蘇斯克查在挪威復興之路也扮演了重要角色，他在曼聯退役後，2011年在莫迪展開執教生涯，並將英超最先進的訓練方式及戰術意識等帶回國內，他又十分積極發掘國內新秀，最經典的例子就是夏蘭特，甚至他曾將夏蘭特推薦給「紅魔鬼」，只是後者認為夏蘭特的400萬鎊身價太貴了。

夏蘭特2019年時已代表挪威出戰世青盃，對洪都拉斯一場個人攻入9球。（Getty Images）

挪威聯賽過去以洛辛堡獨大，但蘇斯克查打破壟斷，助莫迪首次贏得頂級聯賽錦標，「莫迪模式」為國內其他隊伍爭相仿效，其中做得最徹底的是北方小球會波杜基林特（FK Bodø/Glimt）；這支位於北極圈的球隊，建立在人口只得5.5萬的小鎮波杜（Bodø），他們非常重視青訓，也樂於起用本土球員，今屆闖入歐聯16強的25人大軍，便有19人屬挪威籍；除了因為營運成本外，另一個他們着重的原因是，本地球員在風雪的磨練下，意志堅定，精神力強，也特別團結。

對挪威人而言，波杜基林特殺入歐聯16強，是一件大事：

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就連夏蘭特代表曼城回到挪威作客波杜基林特，也要感受北極圈內冰天雪地的環境。（Getty Images）

大抵，這就是所謂的維京精神吧，而夏蘭特簡直就是最佳的代言人。高頭大馬、步大力雄、典型維京風的金色長髮，因此當著名攝影師David Yarrow 3年前邀請夏蘭特拍攝一輯為慈善籌款用途的相集時，便讓這名挪威中鋒拿着長劍與盾牌，十足一副維京戰士的模樣，Yarrow當時便說：「很難想像世界上還有哪個運動員能比他更自然地駕馭這種造型吧。」

著名攝影師David Yarrow 3年前邀請夏蘭特拍攝一輯為慈善籌款用途的相集，造型十足一副維京戰士的模樣。

夏蘭特擁護維京傳統是由心而發，不只是上月花了10萬鎊買了一本講述維京歷史文化的16世紀古籍，送給了家鄉的圖書館；還有他那場上勇悍的球風——他說很享受跟阿仙奴中堅加比爾的激烈身體對碰，而當他被對方頭撼了一下卻沒有順勢倒地，因為他認為：「如果我倒下去，（加比爾）或許會領紅，但我永不會那樣做。我父親告訴過我，要頂天立地，不要做個懦夫。」順帶一提，夏蘭特的父親及祖父親都是「兵工廠」球迷。

闊别28年，挪威終於重返世界盃，當年雖然在16強出局，但小組賽時憑長人前鋒費奧（Tore André Flo）及列度（Kjetil Rekdal）的入球，以2：1反勝足球王國巴西，成為一時佳話；今夏，夏蘭特以維京勇悍風格帶領的挪威，又會創造怎樣的戰績？