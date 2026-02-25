歐聯附加賽｜國際米蘭遭波杜基林特淘汰　紐卡素晉級16強

歐聯周二（2月24日）附加賽次回合賽事，國際米蘭1：2敗於波杜基林特，國米首回合以1：3落後對手，兩回合合計以2：5被淘汰。同時間作賽的紐卡素以3：2卡拉巴克，兩軍首回合打成6：1，兩回合合計由紐卡素以9：3晉級16強。



國際米蘭對波杜基林特的賽事，兩軍於上半場互無紀錄。 下半場58分鐘，Jens Hauge入球為波杜基林特打破僵局。72分鐘，波杜基林特的Haakon Evjen擴大領先至2：0。至77分鐘，Alessandro Bastoni建功，為國際米蘭破蛋，但無助扭轉敗局。

紐卡素對卡拉巴克的賽事，上半場5分鐘，辛度東拿利（Sandro Tonali）入球為紐卡素先開紀錄。1分鐘後，祖連頓（Joelinton）為紐卡素擴大領先優勢。換邊後，保治文（Sven Botman）於第52分鐘建功，助紐卡素改寫比數至3：0。卡拉巴克雖未幾追回兩球，但最終仍敗於對手。