運動女生｜90後教練疫下收入跌9成曾想轉行　爸爸一句話扭轉心態

撰文： 高詩琦 最後更新日期： 2021-03-28 18:19

第四波疫情來到尾聲，許多行業仍戰戰競競，運動業就是其中之一。 「勁興奮、勁開心！」健身室2月中再一次重開那天， Angel笑道；但之後中環突然爆發健身室群組，她又愁眉深鎖。 近一年，如許多同業一樣，Angel的心情和生計都如坐過山車，卻沒有因而喪志，在疫情中苦尋生存之道。

26歲的Angel，從事體適能教練已5年。一年前，她卻像許多同業一樣陷於低谷。第一波疫情來襲，她一下子從生活無憂到收入大跌9成，以為捱過第一波，未料更嚴重的第二波又出現，「真的有一刻在想，死啦，係咪應該要繼續行落去？既然我喜歡聽人說話，轉行做社工會不會更好？」

Angel（左）與爸爸Peter一同受訪，Peter為了女兒擔任學生拍攝，特地向公司告假，「支持女兒嘛！」（歐嘉樂攝）

從懷疑到支持 爸爸一句話改變心態

特地請假陪她受訪的爸爸Peter，坦言曾對女兒放棄穩定的芭蕾舞導師工作、轉任教練這件事「很有保留」：「常常見到有新聞說健身教練呃人、不認真，所以好疑惑，也懷疑是否搵到食。」但在Angel想放棄之時，正是他鼓勵女兒堅持。

Angel回想因疫情失意之時，爸爸最有影響力的一句話：「爸爸說，若你放棄，同時也放棄了學員們，她們也想依靠你的。聽完後，我就決定堅持下去。」Peter對教練行業的想法徹底改變，是源於女兒從小到大的蛻變。

Angel坦言自己小時候肥胖、欠缺自信，是同學取笑的對象；童年的經歷，卻成為現在指導學生的助力。（歐嘉樂攝）

外貌甜美的Angel，一頭金色長髮、古銅皮膚、邃黑眼線、身材健美，臉上總掛着笑容，授課聲線響亮，難以想像她小時候內向、飽受欺凌。

曾因肥胖遭欺凌 極端減肥後終覺悟要愛自己

「我小六時已有高血壓，那時只得10歲、11歲……」年幼時飲食不節制，身形肥胖、健康出問題，更大的打擊隨之而來，「從小學到中學，我因為肥嘟嘟，常被取笑、被排斥，也因而不出聲，自己躲起來，更加被人當做笑柄，那時沒朋友，覺得這世界沒人喜歡自己。」

一聲聲「象腿」像是小孩玩笑話，卻像刀般刺進心坎，「對一些人來說，可能是一生的傷害。」那時爸爸嘗試開解她，但年幼的女兒根本聽不進去。

Angel中、小學時代曾因身型遭受欺凌，卻因運動而重建自信（按圖放大）：

儘管Angel試過用節食等極端方法減肥、瘦得像是符合所謂「標準」，但慢慢就發現根本不長遠、不健康，「自己的體格天生較大隻、多肉，無論如何改變，都不會變到很瘦……其實，反而要欣賞自己的美，就像有人愛吃日本菜、有人愛西餐，何苦要強行改變？」

回首童年時不快經歷，Angel卻說：「這經歷也不是不好的，這令我更有同理心，明白遇到這些事的人不會作聲、不知道能跟誰說。」她希望更多人可透過運動增加自信，眼見許多女孩為身型所困、為了改善外形而運動，她身同感受：「運動改變了我很多，學員遇到的問題，我都經歷過，他們會因而更願意接受我的意見。」

疫情期間拒絕停步 「浪費時間沒人會可憐」

在Peter眼中，Angel是個不可多得的好教練，除了見證女兒幫到不少客人，自己更是切身體會：「我們是較年長的學員，期望令身體不易受傷，她的確幫我們做到。」看着女兒從以前毫無信心、說話「蚊滋聲」，到現在成為教練後能清晰、大聲地給予指引，判若兩人。

更令他欣賞的是Angel的上進心，儘管疫情期間被逼停工，Angel反而把握難得空閒的時間增值自己，完成了3個證書課程，包括產前產後運動、運動創傷和運動營養學：「浪費了時間，沒人會可憐自己。」Angel坦言，「無論世界怎變，都要找方法生存……好好利用（時間）去增值自己，才會令之後要走的路更舒服。」Peter看着女兒，眼裏滿是欣慰，「這個女兒，我很滿意。」

疫情的絕望之中，許多人為了生計，被逼放棄熱情所在的事業。倘你仍有餘力堅持自己熱愛的專業，即使困難，不要忘記當初自己為何踏出這一步、更不要忘記是如何一路走來。