墨西哥對南非世界盃揭幕戰｜免費直播+香港時間+國家足球隊球員
世界盃揭幕戰，墨西哥對南非於6月12日香港時間凌晨3時，於墨西哥城阿茲特克球場舉行，根據ViuTV 99台的節目表，將會由6月12日零晨2時開始播放。
墨西哥對南非網上直播邊度睇？
平台：ViuTV 99台
時間：6月12日凌晨3時
墨西哥隊｜球員名單陣容
門將
1 魯爾蘭祖（Raúl Rangel）
12 卡路士艾斯華度（Carlos Acevedo）
13 奧祖亞（Guillermo Ochoa）
後衛
2 佐治山齊士（Jorge Sánchez）
3 施薩蒙迪斯（César Montes）
4 艾臣奧馬艾華利斯（Edson Álvarez）
5 祖漢華斯基斯（Johan Vásquez）
15 伊斯列雷耶斯（Israel Reyes）
20 馬迪奧查維斯（Mateo Chávez）
23 捷西斯加拿度（Jesús Gallardo）
中場
6 艾歷利拿（Érik Lira）
7 路爾斯洛慕（Luis Romo）
8 艾華路費度高（Álvaro Fidalgo）
17 奧拜連派尼達（Orbelín Pineda）
18 奧比特華加斯（Obed Vargas）
19 基拔圖摩拉（Gilberto Mora）
24 路爾斯查維斯（Luis Chávez）
26 白賴仁古迪利斯（Brian Gutiérrez）
前鋒
9 魯爾占美尼斯（Raúl Jiménez）
10 阿歷西斯域加Alexis Vega）
11 辛迪亞高基文尼斯（Santiago Giménez）
14 艾曼度干沙利斯（Armando González）
16 祖利安基洛尼斯（Julián Quiñones）
21 施薩靴亞達（César Huerta）
22 古利姆馬天尼斯（Guillermo Martínez）
25 羅拔圖艾華拉度（Roberto Alvarado）
南非隊｜球員名單陣容
門將：
1 路雲威廉斯（Ronwen Williams）
16 薛普查恩（Sipho Chaine）
22 列卡度哥斯（Ricardo Goss）
後衛：
2 馬圖魯迪（Thabang Matuludi）
3 安達曼尼（Khulumani Ndamane）
6 摩迪巴（Aubrey Modiba）
14 麥保卡斯（Mbekezeli Mbokazi）
18 森姆基利卡賓尼（Samukele Kabini）
19 斯比西（Nkosinathi Sibisi）
20 梅達奧（Khuliso Mudau）
21 伊美奧干（Ime Okon）
24 馬簡安耶（Olwethu Makhanya）
26 巴特利哥斯（Bradley Cross）
中場：
4 迪保荷莫高拿（Teboho Mokoena）
5 馬柏達（Thalente Mbatha）
11 薛華尼（Themba Zwane）
13 耶耶薛度利（YAYA SITHOLE）
23 積頓阿當斯（Jayden Adams）
前鋒：
7 阿波利斯（Oswin Appollis）
8 摩林美（Tshepang Moremi）
9 利尼科士打（Lyle Foster）
10 摩科堅（Relebohile Mofokeng）
12 馬錫高（Thapelo Maseko）
15 雷尼斯（Iqraam Rayners）
17 麥戈帕（Evidence Makgopa）
25 施比利比利（Kamogelo Sebelebele）