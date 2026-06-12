韓國對捷克2026世界盃｜直播賽程+香港時間+國家足球隊球員
世界盃揭幕戰，韓國對捷克於6月12日香港時間上午10時，於墨西哥的瓜達拉哈拉體育場舉行，Now618/616直播播放。
韓國對捷克直播邊度睇？
平台：Now618/616
時間：6月12日上午10時
韓國隊｜球員名單陣容
門將：
1 金承奎（Kim Seung-gyu）
12 宋範根（Song Bum-keun）
21 趙賢祐（Jo Hyeon-woo）
後衛：
2 李韓汎（Lee Han-beom）
3 李基赫（Lee Gi-hyuk）
4 金玟哉（Kim Min-jae）
5 金泰賢（Kim Tae-hyeon）
13 李泰錫（Lee Tae-seok）
14 趙偉濟（CHO Wi Je）
15 金紋奐（Kim Moon-hwan）
16 朴鎮燮（Park Jin-seob）
22 薛永佑（Seol Young-woo）
23 卡斯洛普（Jens Castrop）
中場：
6 黃仁範（Hwang In-beom）
8 白昇浩（Paik Seung-ho）
10 李在城（Lee Jae-sung）
17 裴峻浩（Bae Jun-ho）
19 李康仁（Lee Kang-in）
20 楊賢俊（Yang Hyun-jun）
24 金鎮圭（Kim Jin-gyu）
25 嚴智星（Eom Ji-sung）
26 李東炅（Lee Dong-gyeong）
前鋒：
7 孫興慜（Son Heung-min）
9 曹圭成（Cho Gue-sung）
11 黃喜燦（Hwang Hee-chan）
18 吳賢揆（Oh Hyeon-gyu）
捷克隊｜球員名單陣容
門將：
1 馬迪積高華（Matej Kovar）
16 史坦尼克（Jindrich Stanek）
23 漢尼錫（Lukas Hornicek）
後衛：
2 大衛森馬（David Zima）
3 湯馬士賀利斯（Tomas Holes）
4 羅賓夏蘭歷（Robin Hranac）
5 華迪美高法爾（Vladimir Coufal）
6 查路比克（Stepan Chaloupek）
7 卡積治（Ladislav Krejci）
14 大衛祖拉錫（David Jurasek）
20 錫尼利（Jaroslav Zeleny）
21 杜迪拿（David Doudera）
中場：
8 華迪美達里達（Vladimir Darida）
12 歷卡斯施夫（Lukas Cerv）
17 盧卡斯普禾特（Lukas Provod）
18 沙迪歷（Michal Sadilek）
22 湯馬士蘇錫克（Tomas Soucek）
24 阿歷山大蘇查卡（Alexandr Sojka）
25 索祖歷（Hugo Sochurek）
前鋒：
9 阿當荷路錫（Adam Hlozek）
10 柏德列舒希克（Patrik Schick）
11 贊古捷達（Jan Kuchta）
13 捷提爾（Mojmir Chytil）
15 柏華蘇歷（Pavel Sulc）
19 湯馬士祖利（Tomas Chory）
26 域辛斯基（Denis Visinsky）