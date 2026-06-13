卡塔爾對瑞士2026世界盃｜直播賽程+香港時間+國家足球隊球員
世界盃2026，卡塔爾對瑞士於6月14日香港時間零晨3點，於舊金山灣區賽場(San Francisco Bay Area Stadium)舉行，NOW618/616台免費直播播放。
卡塔爾對瑞士直播邊度睇？
平台：NOW618/616台
時間：6月14日零晨3點
組別：B
卡塔爾｜球員名單陣容
門將：
1 阿般拿達（Mahmud Abunada）
21 沙拿薩卡利亞（Salah Zakaria）
22 美沙爾巴森（Meshaal Barsham）
後衛：
2 柏度米基爾（Pedro Miguel）
3 盧卡斯文迪斯（Lucas Mendes）
4 伊沙拉耶（Issa Laye）
5 查森加貝（Jassem Gaber）
13 艾約比艾維（Ayoub Al-Oui）
14 賀曼艾密（Homam Ahmed）
16 高基希（Boualem Khoukhi）
18 蘇坦艾比歷克（Sultan Al-Brake）
25 艾侯辛（Al-Hashmi Al-Hussain）
中場：
6 艾度拿斯夏譚（Abdulaziz Hatem）
12 保迪亞夫（Karim Boudiaf）
17 艾加尼希（Ahmed Al-Ganehi）
20 艾密法迪希（Ahmed Fathy）
23 艾森馬迪保（Assim Madibo）
前鋒：
7 阿拉爾甸（Ahmed Alaaeldin）
8 艾美臣祖利亞（Edmilson Junior）
9 穆罕默德蒙達利（Mohammed Muntari）
10 艾希度斯（Hassan Al-Haydos）
11 阿克林阿費夫（Akram Afif）
15 艾杜里沙克（Yusuf Abdurisag）
19 艾莫爾斯阿里（Almoez Ali）
24 塔辛賈姆希德（Tahsin Jamshid）
26 穆罕默德馬萊（Mohamed MANAI）
瑞士｜球員名單陣容
門將：
1 高布爾（Gregor Kobel）
12 梅禾高（Yvon Mvogo）
21 馬雲基拿（Marvin Keller）
後衛：
2 美路穆希姆（Miro Muheim）
3 施雲韋迪馬（Silvan Widmer）
4 尼高艾維迪（Nico Elvedi）
5 文路爾艾簡治（Manuel Akanji）
13 列卡度洛迪古斯（Ricardo Rodriguez）
18 艾萊哥美特（Eray Comert）
24 奧列利阿曼達（Aurèle Amenda）
25 盧卡查基斯（Luca Jaquez）
中場：
6 薩卡利亞（Denis Zakaria）
8 費奧拿（Remo Freuler）
9 文森比（Johan Manzambi）
10 格列沙加（Granit Xhaka）
11 丹尼杜耶（Dan Ndoye）
14 阿當查沙利（Ardon Jashari）
15 迪積比爾蘇維（Djibril Sow）
20 艾比斯查（Michel Aebischer）
22 法比安利達（Fabian Rieder）
前鋒：
7 比列安保路（Breel Embolo）
16 基斯甸法斯拿捷特（Christian Fassnacht）
17 魯賓華加斯（Rubén Vargas）
19 諾亞奧卡科（Noah Okafor）
23 安杜尼（Zeki Amdouni）
26 施迪歷伊坦（Cedric Itten）