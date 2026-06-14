卡塔爾對瑞士2026世界盃｜賽果出爐+香港時間+國家足球隊球員
撰文：多妹
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世界盃2026，卡塔爾對瑞士於6月14日香港時間零晨3點，於舊金山灣區賽場(San Francisco Bay Area Stadium)舉行，NOW618/616台免費直播播放。
卡塔爾對瑞士邊隊會贏?賽果?
卡塔爾1:1瑞士。
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卡塔爾對瑞士直播邊度睇？
平台：NOW618/616台
時間：6月14日零晨3點
組別：B
卡塔爾｜球員名單陣容
門將：
1 阿般拿達（Mahmud Abunada）
後衛：
2 柏度米基爾（Pedro Miguel）
4 伊沙拉耶（Issa Laye）
5 查森加貝（Jassem Gaber）
13 艾約比艾維（Ayoub Al-Oui）
14 賀曼艾密（Homam Ahmed）
16 高基希（Boualem Khoukhi）
中場：
23 艾森馬迪保（Assim Madibo）
前鋒：
8 艾美臣祖利亞（Edmilson Junior）
11 阿克林阿費夫（Akram Afif）
15 艾杜里沙克（Yusuf Abdurisag）
瑞士｜球員名單陣容
門將：
1 高布爾（Gregor Kobel）
後衛：
4 尼高艾維迪（Nico Elvedi）
5 文路爾艾簡治（Manuel Akanji）
13 列卡度洛迪古斯（Ricardo Rodriguez）
中場：
6 薩卡利亞（Denis Zakaria）
8 費奧拿（Remo Freuler）
10 格列沙加（Granit Xhaka）
20 艾比斯查（Michel Aebischer）
前鋒：
7 比列安保路（Breel Embolo）
11 丹尼杜耶（Dan Ndoye）
17 魯賓華加斯（Rubén Vargas）