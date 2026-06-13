巴西對摩洛哥2026世界盃｜直播賽程+香港時間+國家足球隊球員
世界盃2026，巴西對摩洛哥於6月14日香港時間上午6時，於大都會人壽體育場New York New Jersey Stadium舉行，Now618/616直播播放。
巴西對摩洛哥直播邊度睇？
平台：Now618/616
時間：6月14日上午6時
組別：C
巴西隊｜球員名單陣容
門將：
1 艾利臣比加（Alisson）
12 韋華頓（Weverton）
23 艾達臣摩拉斯（Ederson）
後衛：
3 加比爾馬加希斯（Gabriel Magalhaes）
4 馬昆奴斯哥利亞（MARQUINHOS Correa）
6 阿歷士辛度（Alex Sandro）
13 丹尼路雷斯（Danilo Luiz）
14 基爾臣比爾馬（Bremer）
15 里奧彭利拿（Leo Pereira）
16 杜格拉斯山度士（Douglas Santos）
24 羅渣伊賓尼斯（Roger Ibanez）
中場：
2 艾達臣荷西（Ederson Jose）
5 卡斯米路（Casemiro）
8 般奴古馬雷斯（Bruno Guimaraes）
17 法賓奴（Fabinho）
18 丹尼路奧利華拉（Danilo Santos）
20 盧卡斯柏基達（Lucas Paqueta）
前鋒：
7 雲尼斯奧斯（Vinicius Junior）
9 馬菲奧斯根夏（Matheus Cunha）
10 尼馬（Neymar）
11 拉芬夏比洛尼（Raphinha）
19 安迪歷（Endrick）
21 雷斯軒歷基（Luiz Henrique）
22 加比爾馬天尼利（Gabriel Martinelli）
25 伊戈泰亞高（Igor Thiago）
26 拉恩域陀（Rayan）
摩洛哥隊｜球員名單陣容
門將：
1 耶辛尼保奴（Yassine Bounou）
12 穆哈馬迪（Munir Mohamedi）
22 達拿奧迪（Ahmed Reda Tagnaouti）
後衛：
2 夏基美（Achraf Hakimi）
3 馬沙拉奧（Noussair Mazraoui）
5 阿古特（Nayef Aguerd）
13 艾奧亞迪（Zakaria El Ouahdi）
14 伊沙迪奧普（Issa Diop）
18 查迪拉亞特（Chadi Riad）
19 貝拉馬里（Youssef Belammari）
25 哈爾夏（Redouane Halhal）
26 沙拿艾甸（Anass Salah-Eddine）
中場：
4 蘇夫恩岩拉伯特（Sofyan Amrabat）
6 保亞迪（Ayyoub Bouaddi）
7 基斯迪尼泰比（Chemsdine Talbi）
8 奧拿希（Azzedine Ounahi）
11 沙巴利（Ismael Saibari）
15 艾摩拉拔（Samir El Mourabet）
16 基森美耶辛尼（Gessime Yassine）
23 艾簡奴斯（Bilal El Khannouss）
24 艾拿奧爾（Neil El Aynaoui）
前鋒：
9 蘇菲安尼拉希美（Soufiane Rahimi）
10 巴謙戴亞斯（Brahim Diaz）
17 艾沙蘇利（Abde Ezzalzouli）
20 阿尤比艾卡比（Ayoub El Kaabi）
21 艾米蒙尼伊高耶（Ayoube Amaimouni）