世界盃2026摩洛哥｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026｜摩洛哥足球隊第7次躋身世界盃決賽周，以往最佳成績是2022年世界盃，位列殿軍。摩洛哥現時世界排名第8，今屆被編入C組，同組對手包括巴西、蘇格蘭、海地。本文將介紹摩洛哥外圍賽表現、球隊最新近況、以往最佳成績、球員名單陣容及最新世界盃賽程。



2026世界盃決賽周參賽球隊：摩洛哥（Getty Images）

摩洛哥現時世界排名：第8（截至4月）

摩洛哥世界盃外圍賽表現：

摩洛哥在2026世界盃非洲區外圍賽中展現出近乎統治級的實力，以8戰全勝的驕人戰績提前2輪鎖定2026世界盃決賽周資格，成為非洲區首支晉級的隊伍。此番順利出線，再度印證摩洛哥當下在非洲球壇的頂尖實力，鞏固其非洲「一哥」的地位。

摩洛哥在2026世界盃非洲區外圍賽中展現出近乎統治級的實力，8戰全勝。（Getty Images）

摩洛哥近況：

2026年3月初，帶領球隊寫下2022世界盃神話的列格古（Walid Regragui） 離任，由率領摩洛哥U20奪得2025年U20世界盃冠軍的奧華比（Mohamed Ouahbi） 接任。3月底友誼賽，球隊以1：1賽和厄瓜多爾、2：1擊敗巴拉圭。儘管球隊年初非洲國家盃決賽敗予塞內加爾獲亞軍，但賽後非洲足協改判，摩洛哥最終奪得冠軍。

摩洛哥世界盃最佳成績：殿軍

摩洛哥在2022年卡塔爾世界盃創造了歷史，成為史上首支闖入準決賽的非洲球隊，最終奪得殿軍，打破了長久以來由歐美球隊壟斷4強的局面。

摩洛哥在2022年卡塔爾世界盃創造了歷史，成為史上首支闖入準決賽的非洲及阿拉伯球隊，最終奪得殿軍。（Getty Images）

摩洛哥主教練：奧華比（Mohamed Ouahbi）

現年49歲的奧華比被譽為摩洛哥足球的新一代戰術大師。2025年帶領摩洛哥U20擊敗阿根廷奪得U20世界盃冠軍，同年年底成為摩洛哥U23主帥，2026年3月「跳級」接掌國家隊。奧華比擅長提拔新人，並將歐式戰術紀律、快速反擊與非洲球員的身體素質結合，旨在為「阿特拉斯雄獅」注入更年輕、更具侵略性的戰術基因。

摩洛哥主教練：奧華比（Getty Images）

摩洛哥焦點球星：夏基美（Achraf Hakimi）

夏基美出生於西班牙馬德里，成長於皇家馬德里青訓體系，先後效力皇馬、多蒙特、國際米蘭等豪門球會，現效力法甲巴黎聖日耳門，是當今世界足壇頂尖的右路。他以極速衝刺、強悍防守與強力助攻見稱，既能鞏固後防亦能成為進攻利器，曾斬獲意甲冠軍、法甲冠軍及歐聯冠軍等眾多榮譽。國家隊方面，他是摩洛哥絕對主力，亦是隊長，在2022卡塔爾世界盃帶領球隊創造非洲足球歷史闖入4強，如今繼續以核心身份帶領球隊征戰2026世界盃。

夏基美是當今世界足壇頂尖的右路邊衛。（Getty Images）

摩洛哥世界盃26人名單陣容

門將：

耶辛尼保奴（Yassine Bounou/希拉爾）

蒙尼亞莫漢特（Munir Mohamedi/RS Berkane）

Ahmed Reda Tagnaouti/AS FAR

後衛：

夏基美（Achraf Hakimi/巴黎聖日耳門）

阿古特（Nayef Aguerd/馬賽）

馬沙拉奧（Noussair Mazraoui/曼聯）

貝拉馬里（Youssef Belammari/艾阿里）

沙拿艾甸（Anass Salah-Eddine/燕豪芬）

查迪拉亞特（Chadi Riad/水晶宮）

伊沙迪奧普（Issa Diop/富咸）

艾奧亞迪（Zakaria El Ouahdi/亨克）

Redouane Halhal/梅赫倫

中場：

蘇夫恩岩拉伯特（Sofyan Amrabat/貝迪斯）

奧拿希（Azzedine Ounahi/基羅納）

艾簡奴斯（Bilal El Khannouss/史特加）

沙巴利（Ismael Saibari/燕豪芬）

艾拿奧爾（Neil El Aynaoui/羅馬）

艾摩拉拔（Samir El Mourabet/斯特拉斯堡）

Gessime Yassine/斯特拉斯堡

保亞迪（Ayyoub Bouaddi/里爾）

前鋒：

阿尤比艾卡比（Ayoub El Kaabi/奧林比亞高斯）

艾沙蘇利（Abde Ezzalzouli/貝迪斯）

蘇菲安尼拉希美（Soufiane Rahimi/艾阿恩）

巴謙戴亞斯（Brahim Díaz/皇家馬德里）

基斯迪尼泰比（Chemsdine Talbi/新特蘭）

Ayoube Amaimouni/法蘭克福

摩洛哥出線形勢：

摩洛哥在C組雖要面對奪冠熱門巴西，但對陣海地與蘇格蘭時實力佔優。首戰對陣巴西將是小組頭名爭奪戰。作為上屆世界盃最大黑馬，摩洛哥的目標絕不只是進入淘汰賽。

摩洛哥C組分組賽賽程（香港時間）

世界盃2026摩洛哥C組分組賽賽程（香港時間） 日期 時間 對賽 2026年6月14日（日） 早上6:00 巴西Vs摩洛哥 2026年6月20日（六） 早上6:00 蘇格蘭Vs摩洛哥 2026年6月25日（四） 早上6:00 摩洛哥Vs海地

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