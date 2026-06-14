巴西對摩洛哥2026世界盃｜賽果出爐+香港時間+國家足球隊球員
撰文：多妹
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世界盃2026，巴西對摩洛哥於6月14日香港時間上午6時，於大都會人壽體育場New York New Jersey Stadium舉行，Now618/616直播播放。
巴西對摩洛哥賽果
巴西1:1摩洛哥
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巴西對摩洛哥直播邊度睇？
平台：Now618/616
時間：6月14日上午6時
組別：C
巴西隊｜球員名單陣容
門將：
1 艾利臣比加（Alisson）
後衛：
3 加比爾馬加希斯（Gabriel Magalhaes）
4 馬昆奴斯哥利亞（MARQUINHOS Correa）
16 杜格拉斯山度士（Douglas Santos）
24 羅渣伊賓尼斯（Roger Ibanez）
中場：
5 卡斯米路（Casemiro）
8 般奴古馬雷斯（Bruno Guimaraes）
20 盧卡斯柏基達（Lucas Paqueta）
前鋒：
7 雲尼斯奧斯（Vinicius Junior）
11 拉芬夏比洛尼（Raphinha）
25 伊戈泰亞高（Igor Thiago）
摩洛哥隊｜球員名單陣容
門將：
1 耶辛尼保奴（Yassine Bounou）
後衛：
2 夏基美（Achraf Hakimi）
3 馬沙拉奧（Noussair Mazraoui）
14 伊沙迪奧普（Issa Diop）
18 查迪拉亞特（Chadi Riad）
中場：
6 保亞迪（Ayyoub Bouaddi）
8 奧拿希（Azzedine Ounahi）
11 沙巴利（Ismael Saibari）
23 艾簡奴斯（Bilal El Khannouss）
24 艾拿奧爾（Neil El Aynaoui）
前鋒：
10 巴謙戴亞斯（Brahim Diaz）