荷蘭對日本2026世界盃｜直播賽程+香港時間+國家足球隊球員
世界盃2026，荷蘭對日本於6月15日香港時間凌晨4:00，於Dallas Stadium舉行，Now618/616直播播放。
荷蘭對日本直播邊度睇？
平台：Now618/616
時間：6月15日凌晨4:00
組別：F
荷蘭隊｜球員名單陣容
門將：
1 華布根（Bart Verbruggen）
13 洛菲斯（Robin Roefs）
23 菲利根（Mark Flekken）
後衛：
2 祖利安添巴（Jurriën Timber）
4 華基爾雲迪積克（Virgil van Dijk）
5 尼敦阿基（Nathan Aké）
6 雲赫基（Jan Paul van Hecke）
12 麥斯韋化（Mats Wieffer）
15 雲迪雲（Micky van de Ven）
22 杜費斯（Denzel Dumfries）
25 祖列爾哈圖（Jorrel Hato）
中場
3 迪魯恩（Marten de Roon）
7 祖斯甸古華特（Justin Kluivert）
8 賴恩格雲貝治（Ryan Gravenberch）
14 雷恩達斯（Tijjani Reijnders）
16 古斯迪爾（Guus Til）
20 古普美拿斯（Teun Koopmeiners）
21 法蘭基迪莊（Frenkie de Jong）
26 昆坦添巴（Quinten Timber）
前鋒
9 韋格賀斯（Wout Weghorst）
10 迪比（Memphis Depay）
11 加普（Cody Gakpo）
17 路亞蘭治（Noa Lang）
18 唐耶爾馬倫（Donyell Malen）
19 波貝比（Brian Brobbey）
24 森馬維（Crysencio Summerville）
日本隊｜球員名單陣容
門將：
1 鈴木彩艷（Zion Suzuki）
12 大迫敬介（Keisuke Ōsako）
23 早川友基（Tomoki Hayakawa）
後衛：
2 菅原由勢（Yukinari Sugawara）
3 谷口彰悟（Shōgo Taniguchi）
4 板倉滉（Kō Itakura）
5 長友佑都（Yūto Nagatomo）
16 渡邊剛（Tsuyoshi Watanabe）
20 瀨古步夢（Ayumu Seko）
21 伊藤洋輝（Hiroki Itō）
22 富安健洋（Takehiro Tomiyasu）
25 鈴木淳之介（Junnosuke Suzuki）
中場：
6 遠藤航（Wataru Endo）
7 田中碧（Ao Tanaka）
8 久保建英（Takefusa Kubo）
10 堂安律（Ritsu Dōan）
13 中村敬斗（Keito Nakamura）
14 伊東純也（Junya Itō）
15 鎌田大地（Daichi Kamada）
24 佐野海舟（Kaishū Sano）
前鋒：
9 後藤啓介（Keisuke Gotō）
11前田大然（Daizen Maeda）
17 鈴木唯人（Yuito Suzuki）
18 上田綺世（Ayase Ueda）
19 小川航基（Kōki Ogawa）
26 鹽貝健人（Kento Shiogai）