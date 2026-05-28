世界盃2026荷蘭｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026｜荷蘭足球隊第12次打入世界盃決賽周，以往最佳成績是分別於1974年、1978年、2010年世界盃中獲得亞軍。荷蘭現時世界排名第7位，今屆被編入F組，同組對手包括日本、瑞典和突尼西亞。本文將會介紹荷蘭外圍賽表現、球隊最新近況、以往最佳成績、球員名單陣容及最新世界盃賽程。



2026世界盃決賽周參賽球隊：荷蘭（Getty Images）

荷蘭現時世界排名：第7（截至4月）

荷蘭世界盃外圍賽表現：

荷蘭在歐洲區外圍賽與波蘭、芬蘭、馬耳他及立陶宛同組，以6勝2和不敗戰績獲G組首名，直接晉級決賽周。

荷蘭在歐洲區外圍賽表現穩定。（Getty Images）

荷蘭近況：

荷蘭在3月底的熱身賽中，主場以2：1反勝擊敗挪威，再以1：1賽和厄瓜多爾。

荷蘭世界盃最佳成績：亞軍（3次）

荷蘭曾三度闖入世界盃決賽，包括1974年以1：2負於東道主西德、1978年加時以1：3負予阿根廷、2010年戰至加時下半場116分鐘被西班牙的恩尼斯達（Andrés Iniesta）絕殺，以0：1惜敗。

荷蘭曾三度殺入世界盃決賽，均落敗而回。（Getty Images）

荷蘭主教練：朗奴高文（Ronald Koeman）

現年63歲的荷蘭名宿朗奴高文曾執教巴塞隆拿、阿積士、賓菲加、燕豪芬、華倫西亞、飛燕諾、修咸頓、愛華頓等，2018年至2020年曾執教荷蘭隊，2023年再次執掌國家隊兵符。朗奴高文將沙維西蒙斯（Xavi Simons）等年輕球員融入體系，他強調務實戰術。

荷蘭主帥朗奴高文（Getty Images）

荷蘭焦點球星：雲迪積克（Virgil van Dijk）

34歲的隊長雲迪積克依然是當今世界頂尖後衛。在3月的熱身賽中，雲迪積克不僅防守穩健，更以頭槌建功。

隊長雲迪積克的穩健防守與領導才能，對荷蘭至關重要。（Getty Images）

荷蘭世界盃26人名單陣容：

門將

華布根（Bart Verbruggen/白禮頓）

菲利根（Mark Flekken/利華古遜）

羅賓路夫斯（Robin Roefs/新特蘭）

後衛

華基爾雲迪積克（Virgil van Dijk/利物浦）

杜費斯（Denzel Dumfries/國際米蘭）

尼敦阿基（Nathan Aké/曼城）

祖利安添巴（Jurriën Timber/阿仙奴）

雲迪雲（Micky van de Ven/熱刺）

麥斯韋化（Mats Wieffer/白禮頓）

雲赫基（Jan Paul van Hecke/白禮頓）

祖列爾哈圖（Jorrel Hato/車路士）

中場

法蘭基迪莊（Frenkie de Jong/巴塞隆拿）

迪魯恩（Marten de Roon/阿特蘭大）

雷恩達斯（Tijjani Reijnders/曼城）

古普美拿斯（Teun Koopmeiners/祖雲達斯）

賴恩格雲貝治（Ryan Gravenberch/利物浦）

祖斯甸古華特（Justin Kluivert/般尼茅夫）

昆坦添巴（Quinten Timber/馬賽）

古斯迪爾（Guus Til/燕豪芬）

前鋒

迪比（Memphis Depay/哥連泰斯）

韋格賀斯（Wout Weghorst/阿積士）

唐耶爾馬倫（Donyell Malen/羅馬）

加普（Cody Gakpo/利物浦）

路亞蘭治（Noa Lang/加拉塔沙雷）

波貝比（Brian Brobbey/新特蘭）

森馬維（Crysencio Summerville/韋斯咸）

荷蘭出線形勢：

荷蘭被編入F組，同組對手包括日本、瑞典和突尼西亞，首仗對日本被視為整個分組賽階段的最強戲碼。

荷蘭F組分組賽賽程（香港時間）

世界盃2026荷蘭F組分組賽賽程（香港時間） 日期 時間 對賽 2026年6月15日（一） 凌晨4:00 荷蘭Vs日本 2026年6月21日（日） 凌晨1:00 荷蘭Vs瑞典 2026年6月26日（五） 早上7:00 突尼西亞Vs荷蘭

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