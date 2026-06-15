香港田徑公開賽｜非主流仍默默耕耘　港將冀撐竿跳躍進國際舞台

在田徑眾多項目中，撐竿跳無疑是冷門項目之一，香港田徑公開賽的男子撐竿跳共6人報名。雖然撐竿跳在香港屬於非主流，仍有默默耕耘的一群，當中包括香港紀錄保持者張培賢，可惜他因傷未能出賽。

比賽場上是對手，也是戰友，互相扶持，一同為香港撐竿跳而努力，今代三甲得主期望，下一代的香港選手有力躍上國際舞台。

攝影：湯致遠



（湯致遠攝）

對比其他田項，撐竿跳在香港實在是非主流，通常透過十項全能才接觸這項目，以竿挑戰田徑場的最高點。

香港田徑公開賽6名報名男子撐竿跳的選手中，為人熟悉的無疑是香港紀錄保持者張培賢未有上場。賽事剩餘5人參賽，各自奮力以竿躍過近4米高的橫杆，最後楊力持跳過3.8米奪冠，黎軒佑與鍾偉傑則分別列亞軍及季軍。不約而同，三人同樣是大專時期，受到十項全能或撐竿跳的教練邀請下接觸，並持續訓練至今。

（陳綵瑤攝）

在賽場是對手也是戰友，他們互相支持，張培賢因傷未能參賽，他同樣到場，親身指導師弟們。張培賢不時在外國集訓，從更高水平的地方練習後，他也會無私與師弟們分享，今次香港公開賽的三甲選手異口同聲感激對方的提攜。

張培賢。（資料圖片／鄭子峰攝）

「他（張培賢）在外國訓練返港後，為我們帶來了很多新的技術、觀點等知識，加上不少提點我們，對我們的發展來說相當重要。」張培賢是香港撐竿跳的第一人，至今他也積極訓練、裝備自己，無疑是後輩們的榜樣，「他都如此努力，也增強我們訓練的動力，我們也要找方法繼續進步，希望一同努力，保持這圈子的凝聚力，嘗試更加高的高度。」

（湯致遠攝）

5米不是終點 是下一代的起點

張培賢是香港唯一躍過5米的選手，他的成績在亞洲舞台上仍有距離。以上年的亞洲錦標賽為例，部分選手直接跳過5米頭，第一跳已挑戰5.22米。對比亞洲水平，香港選手們仍要多加努力，三人希望逐級進步，先向着5米這關口進發，「我們實力或未達到高水平，我們每人都深信，5米並非想像中般遙遠。就算我們不能做到，我們還有下一代，他們的成績能比我們更好。」

撐竿跳在香港未算普及，田總及大專賽才有撐竿跳項目，他們希望未來有更多比賽，讓年輕一代提早接觸撐竿跳，同時有系統性地參加比賽，在各方面的支持下，相信有朝一日香港在撐竿跳可以躍上國際舞台。

（湯致遠攝）