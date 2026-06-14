田徑香港公開賽｜庾沛怡衝擊世青標未竟全功　花盡所有追逐0.01秒

上月在灣仔運動場的香港錦標賽，庾沛怡笑逐顏開，跑出驚喜的11.79秒，與世青標只差0.01秒。

為了這一瞬即逝的時間，庾沛怡這一個月連番出戰，未能如願達標，時間更愈走愈遠。與香港公開賽同場上演的世界田聯洲際巡迴銅級賽，大概是庾沛怡衝擊世青的最後機會，惜天公不做美，她本身已打定輸數，無緣在將軍澳運動場達到世青標。

此刻的庾沛怡像是被掏空，跑到懷疑人生，但在決賽跑出11.83秒，算是近期最滿意的成績。追逐那0.01秒的過程，未竟全功，卻仍有得着。

攝影：梁鵬威



庾沛怡追逐世青標的故事，由5月的香港田徑錦標賽說起。她今年的100米時間徘徊於11秒尾﹑12秒頭，兼顧100米及跨欄的庾沛怡，為了8月的世青資格，只能二選其一。她與教練承諾，若100米無緣亞運的話，即專注100欄。

香港錦標賽是名古屋亞運截標前的最後一槍，庾沛怡在不時正風速的灣仔運動場跑出11.79秒，這是本地第二快的時間，衝線後笑逐顏開僅次師姐陳佩琦，有望獲得亞運席位，同時與世青標只差0.01秒。

庾沛怡在香港錦標賽跑出11.79秒。（資料圖片／湯致遠攝）

庾沛怡連續三星期出戰，包括早前在啟德舉行的U20亞錦賽。（資料圖片／梁鵬威攝）

這樣近那麼遠的0.01秒，庾沛怡當然希望再創個人最佳兼達標。香港錦標賽距今約一個月，香港主辦的亞青賽﹑台灣的新北公開賽也看到庾沛怡的身影，她接連三星期都有比賽。庾沛怡槍接槍，時間彷彿回到之前的瓶頸階段，亞青賽的11.89秒﹑台灣的11.99秒，直至今次初賽的11.95秒，她不諱言自己的心態在決賽前已經崩潰了。

「跑完一槍又一槍，時間不進反退，跑畢初賽後已經很沮喪，不想再跑了，我覺得自己也只可跑到（11秒）9幾或12秒，好崩潰。」近期比賽比練習多，庾沛怡坦言像是用盡「所有子彈」一樣，再也無法擠多一點點。

庾沛怡在香港公開賽再爭世青標。（梁鵬威攝）

香港公開賽基本上是庾沛怡衝擊資格的最後機會，卻遇上天雨，增添她衝成績的難度，將軍澳運動場似是一個大型桑拿，她也打定輸數。庾沛怡收拾心情出戰決賽，最後跑出11.83秒，還是無法達到世青標。

11.83秒，與庾沛怡的最佳時間僅差0.04秒，今場在正0.3米風速下，跑出這時間同樣感恩，她笑言：「我終於唔係靠風....」庾沛怡謙稱在錦標賽靠風才創出PB，今次在將軍澳跑這時間也感滿意。

（梁鵬威攝）

雖說有心理準備，但庾沛怡難免失望，畢竟錯過一次參加大賽﹑增廣見聞的學習機會。追逐那0.01秒的差距，庾沛怡更了解自己：「比賽賽程太緊密，有時把練習本身的技術也忘掉。近期與不少外國跑手同場，她們初段開得很快，然後我後段就會跟不上，不可跟隨別人的節奏。」庾沛怡比賽接比賽，身心俱疲，她笑言向教練請假，放鬆一下再備戰9月的名古屋亞運。